نيبينزيا: روسيا تدعو أمريكا إلى اتخاذ "خطوات حقيقية" عاجلة لحل الأزمة في الشرق الأوسط

صرّح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تحثّ الولايات المتحدة على التخلي عن "مواقفها المتشددة" وتسهيل حل الأزمة في الشرق... 23.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "نحث زملاءنا الأمريكيين على وضع مواقفهم المتشددة جانبا والانخراط في خطوات حقيقية يتعين على مجلس الأمن اتخاذها وفقا لولايته في الحفاظ على السلام والأمن".وأشارنيبينزيا، إلى أن قطاع غزة يتم تطهيره "بشكل منهجي"، في حين يتم بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.وأردف نيبينزيا بأنّ الهدف الأساسي هو ضمان حلّ أزمة غزة، ليس من خلال تطهير فلسطين وإعادة توطين سكانها، بل من خلال الدبلوماسية، مشيرا بأنّ "إسرائيل تسعى إلى حرب لا نهاية لها، لا إلى الدبلوماسية".وأضاف: "إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، إحدى منصات التفاوض الرئيسية، أظهر بوضوح أن إسرائيل لا تركز على الدبلوماسية، بل على الحرب التي لا نهاية لها".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 9 سبتمبر/أيلول، عن إطلاق عملية "الذروة المشتعلة" واستهدف كبار مسؤولي حماس، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، من بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة، همام الحية.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل خططت ونفذت عملية اغتيال قادة حماس وتتحمل مسؤوليتها، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث مع نتنياهو بعد الضربات الإسرائيلية على قطر ووصفها بأنها "حادث".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عقد مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، دورته الاستثنائية في الدوحة برئاسة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، وبحضور وزراء دفاع دول المجلس.وناقش الاجتماع الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قطر، الذي وُصف بأنه انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها.من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية في 10 سبتمبر/أيلول، أن روسيا تعتبر الضربة الإسرائيلية على الدوحة انتهاكا للقانون الدولي، داعية الأطراف إلى منع التصعيد.

