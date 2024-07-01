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نيبينزيا: روسيا ستعقد في مجلس الأمن الدولي اجتماعات بشأن سوريا واليمن ولبنان
نيبينزيا: روسيا ستعقد في مجلس الأمن الدولي اجتماعات بشأن سوريا واليمن ولبنان
سبوتنيك عربي
صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن موسكو ستعقد خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي اجتماعات بشأن سوريا واليمن ولبنان. 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T17:57+0000
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وأوضح نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي أنه "من المقرر عقد مباحثات ومشاورات لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا يوم 22 يوليو، وأن المتحدث سيكون هو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون".ويشار إلى أن رئاسة مجلس الأمن الدولي انتقلت إلى روسيا الاتحادية في الأول من يوليو/تموز.وتابعت: "في 17 يوليو سيكون هناك مناقشات مفتوحة على المستوى الوزاري حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، وفي 19 يوليو، ستجري مناقشة مجلس الأمن بشأن تعاون الأمم المتحدة مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون".وسيترأس الحدثين الأولين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
https://sarabic.ae/20240630/صحيفة-اجتماع-سوري-تركي-قريب-للحوار-والتفاوض-في-دولة-عربية-1090335336.html
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روسيا, العالم

نيبينزيا: روسيا ستعقد في مجلس الأمن الدولي اجتماعات بشأن سوريا واليمن ولبنان

17:57 GMT 01.07.2024
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
© Sputnik . Нэнси Сисель
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صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن موسكو ستعقد خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي اجتماعات بشأن سوريا واليمن ولبنان.
وأوضح نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي أنه "من المقرر عقد مباحثات ومشاورات لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا يوم 22 يوليو، وأن المتحدث سيكون هو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون".

وتابع: "من المقرر عقد جلسة إحاطة ومشاورات بشأن اليمن في اليوم التالي، 23 يوليو، وفي 24 يوليو، سيتم إجراء مشاورات بشأن لبنان".

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أمس, 13:27 GMT
ويشار إلى أن رئاسة مجلس الأمن الدولي انتقلت إلى روسيا الاتحادية في الأول من يوليو/تموز.
ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه خلال هذا الشهر على وجه الخصوص، ستكون هناك مناقشات مفتوحة على المستوى الوزاري حول موضوع "التعاون متعدد الأطراف من أجل إقامة نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية واستدامة".
وتابعت: "في 17 يوليو سيكون هناك مناقشات مفتوحة على المستوى الوزاري حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، وفي 19 يوليو، ستجري مناقشة مجلس الأمن بشأن تعاون الأمم المتحدة مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون".
وسيترأس الحدثين الأولين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
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