الخارجية الروسية: فشل مجلس الأمن الدولي بوقف سفك الدماء في قطاع غزة أمر مؤسف
الخارجية الروسية: فشل مجلس الأمن الدولي بوقف سفك الدماء في قطاع غزة أمر مؤسف
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن فشل مجلس الأمن الدولي في وقف إراقة الدماء في قطاع غزة أمر مؤسف ومخيب للآمال. 19.09.2025
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي: "إن عجز مجلس الأمن الدولي عن وقف القتال وإراقة الدماء وإنهاء معاناة المدنيين لا يمكن إلا أن يستدعي الأسف العميق وخيبة الأمل".أفاد مراسل "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة عرقلت مجددا مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين.الأمم المتحدة- سبوتنيك. وصوت أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، يوم الخميس، بينما استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو" ضده.وطالب القرار، الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، من بين أمور أخرى، بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة"، وأكد مجددا الدعوات للإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين لا تزال حركة حماس الفلسطينية تحتجزهم.بالإضافة إلى ذلك، حث القرار إسرائيل على رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان توزيعها دون عوائق على المدنيين.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 166 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي: "إن عجز مجلس الأمن الدولي عن وقف القتال وإراقة الدماء وإنهاء معاناة المدنيين لا يمكن إلا أن يستدعي الأسف العميق وخيبة الأمل".
وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) للمرة السابعة ضد قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول.
أفاد مراسل "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة عرقلت مجددا مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين.
الأمم المتحدة- سبوتنيك
. وصوت أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، يوم الخميس، بينما استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو" ضده.
وطالب القرار، الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، من بين أمور أخرى، بـ"وقف إطلاق نار
فوري وغير مشروط ودائم في غزة"، وأكد مجددا الدعوات للإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين لا تزال حركة حماس الفلسطينية تحتجزهم.
بالإضافة إلى ذلك، حث القرار إسرائيل على رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان توزيعها دون عوائق على المدنيين.
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب
على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 166 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.