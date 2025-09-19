https://sarabic.ae/20250919/الخارجية-الروسية-فشل-مجلس-الأمن-الدولي-بوقف-سفك-الدماء-في-قطاع-غزة-أمر-مؤسف-1105040586.html

الخارجية الروسية: فشل مجلس الأمن الدولي بوقف سفك الدماء في قطاع غزة أمر مؤسف

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن فشل مجلس الأمن الدولي في وقف إراقة الدماء في قطاع غزة أمر مؤسف ومخيب للآمال. 19.09.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي: "إن عجز مجلس الأمن الدولي عن وقف القتال وإراقة الدماء وإنهاء معاناة المدنيين لا يمكن إلا أن يستدعي الأسف العميق وخيبة الأمل".أفاد مراسل "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة عرقلت مجددا مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين.الأمم المتحدة- سبوتنيك. وصوت أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، يوم الخميس، بينما استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو" ضده.وطالب القرار، الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، من بين أمور أخرى، بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة"، وأكد مجددا الدعوات للإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين لا تزال حركة حماس الفلسطينية تحتجزهم.بالإضافة إلى ذلك، حث القرار إسرائيل على رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان توزيعها دون عوائق على المدنيين.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 166 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

