"اليونيفيل" تدعو إسرائيل لوقف اعتداءاتها: "عرضت حياة عناصرنا للخطر"

"اليونيفيل" تدعو إسرائيل لوقف اعتداءاتها: "عرضت حياة عناصرنا للخطر"

أصدرت قوات "اليونيفيل" الدولية العاملة في لبنان، اليوم الجمعة، بيانا بشأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قواتها وعناصرها العاملة في الجنوب اللبناني. 19.09.2025, سبوتنيك عربي

ونشرت اليونيفيل، اليوم الجمعة، أوضحت من خلاله أن "الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان الليلة الماضية تعد انتهاكا واضحا وصريحا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".وأكدت أن تلك الغارات الجوية تشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الهش الذي تحقق في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. كما أنها تقوّض ثقة المدنيين اللبنانيين في إمكانية التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع.وأوضحت اليونيفيل أن "وحدات من قوات حفظ السلام اضطرت في موقعين بمنطقة دير كيفا، بالقرب من برج قلاوية، إلى الانتقال إلى أماكن آمنة نتيجة هذه الاعتداءات، التي عرّضت بشكل خطير حياة الجنود اللبنانيين وعناصر اليونيفيل، والمدنيين، للخطر".ودعت الجيش الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن شن أي غارات إضافية، والالتزام بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".وتقوم إسرائيل بهجمات متكررة على مناطق في جنوب لبنان بدعوى وجود تهديدات مزعومة، كان من بينها إسقاط قنابل بالقرب من قوات تابعة لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل".

