البيت الأبيض: الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تتفق على إنشاء آلية لحل الخلافات
ترامب: بموجب الخطة الحالية تلتزم الدول العربية والإسلامية بنزع السلاح من غزة
ترامب: بموجب الخطة الحالية تلتزم الدول العربية والإسلامية بنزع السلاح من غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن خطة تهدف إلى إنهاء الصراع في قطاع غزة، مؤكدًا أن "جميع الأطراف تقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق... 29.09.2025
الولايات المتحدة الأمريكية
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين: "نحن على الأقل قريبون جدًا، وأعتقد أننا تجاوزنا مرحلة القرب الشديد". وأضاف أن "الخطة تنص على إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين خلال 72 ساعة في حال موافقة "حماس" على الاتفاق".وأشار ترامب إلى أن "جميع الأطراف ستتفق على جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة على مراحل"، معربًا عن تفاؤله بإمكانية حصولهم على "إجابة إيجابية" من "حماس"، قائلًا: "أسمع أن حماس تريد إنجاز هذا الأمر أيضًا". ووجّه ترامب الشكر إلى نتنياهو، على موافقته على الخطة، مؤكدًا أن المحادثات بينهما تناولت موضوعات أوسع تشمل إنهاء الحرب في غزة وإيران، والتجارة، واتفاقيات "أبراهام"، والسعي نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وكان ترامب، قد أكد في مقابلة حصرية مع موقع إخباري أمريكي، أمس الأحد، أن خطته للسلام "تتجاوز هدف إنهاء الحرب في غزة"، مشيرًا إلى أنها "تستهدف تحقيق أهداف أوسع"، على حد قوله. وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "يدعم هذه الخطة، إلى جانب دعم من الدول العربية والإسلامية". وأشار ترامب إلى أن "صفقة غزة تقترب من مراحلها النهائية". وكان موقع "أكسيوس"، قد أفاد بأن ترامب، قدم الثلاثاء الماضي، لقادة عرب ومسلمين مقترح خطة سلام من 21 نقطة بشأن غزة. واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه. ومن جهته، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.
ترامب: بموجب الخطة الحالية تلتزم الدول العربية والإسلامية بنزع السلاح من غزة

19:04 GMT 29.09.2025
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن خطة تهدف إلى إنهاء الصراع في قطاع غزة، مؤكدًا أن "جميع الأطراف تقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين: "نحن على الأقل قريبون جدًا، وأعتقد أننا تجاوزنا مرحلة القرب الشديد".

وأوضح ترامب أن "الخطة تشمل التزام الدول العربية والإسلامية بنزع السلاح من غزة، وإلغاء القدرات العسكرية لحركة حماس وجميع التنظيمات الإرهابية الأخرى".

وأضاف أن "الخطة تنص على إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين خلال 72 ساعة في حال موافقة "حماس" على الاتفاق".
وحذّر ترامب من أنه "في حال رفضت "حماس" الصفقة، فإن إسرائيل ستحظى بالحق والدعم الأمريكي الكامل لإنهاء تهديد "حماس".

ووجّه ترامب الشكر إلى نتنياهو، على موافقته على الخطة، مؤكدًا أن المحادثات بينهما تناولت موضوعات أوسع تشمل إنهاء الحرب في غزة وإيران، والتجارة، واتفاقيات "أبراهام"، والسعي نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وكان ترامب، قد أكد في مقابلة حصرية مع موقع إخباري أمريكي، أمس الأحد، أن خطته للسلام "تتجاوز هدف إنهاء الحرب في غزة"، مشيرًا إلى أنها "تستهدف تحقيق أهداف أوسع"، على حد قوله.
وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "يدعم هذه الخطة، إلى جانب دعم من الدول العربية والإسلامية". وأشار ترامب إلى أن "صفقة غزة تقترب من مراحلها النهائية".
وكان موقع "أكسيوس"، قد أفاد بأن ترامب، قدم الثلاثاء الماضي، لقادة عرب ومسلمين مقترح خطة سلام من 21 نقطة بشأن غزة.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
ومن جهته، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.
