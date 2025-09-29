https://sarabic.ae/20250929/ترامب-بموجب-الخطة-الحالية-تلتزم-الدول-العربية-والإسلامية-بنزع-السلاح-من-غزة--1105435141.html

ترامب: بموجب الخطة الحالية تلتزم الدول العربية والإسلامية بنزع السلاح من غزة

ترامب: بموجب الخطة الحالية تلتزم الدول العربية والإسلامية بنزع السلاح من غزة

29.09.2025

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين: "نحن على الأقل قريبون جدًا، وأعتقد أننا تجاوزنا مرحلة القرب الشديد". وأضاف أن "الخطة تنص على إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين خلال 72 ساعة في حال موافقة "حماس" على الاتفاق".وأشار ترامب إلى أن "جميع الأطراف ستتفق على جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة على مراحل"، معربًا عن تفاؤله بإمكانية حصولهم على "إجابة إيجابية" من "حماس"، قائلًا: "أسمع أن حماس تريد إنجاز هذا الأمر أيضًا". ووجّه ترامب الشكر إلى نتنياهو، على موافقته على الخطة، مؤكدًا أن المحادثات بينهما تناولت موضوعات أوسع تشمل إنهاء الحرب في غزة وإيران، والتجارة، واتفاقيات "أبراهام"، والسعي نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وكان ترامب، قد أكد في مقابلة حصرية مع موقع إخباري أمريكي، أمس الأحد، أن خطته للسلام "تتجاوز هدف إنهاء الحرب في غزة"، مشيرًا إلى أنها "تستهدف تحقيق أهداف أوسع"، على حد قوله. وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "يدعم هذه الخطة، إلى جانب دعم من الدول العربية والإسلامية". وأشار ترامب إلى أن "صفقة غزة تقترب من مراحلها النهائية". وكان موقع "أكسيوس"، قد أفاد بأن ترامب، قدم الثلاثاء الماضي، لقادة عرب ومسلمين مقترح خطة سلام من 21 نقطة بشأن غزة. واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه. ومن جهته، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.

