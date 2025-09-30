https://sarabic.ae/20250930/موسكو-روسيا-وأمريكا-تؤكدان-على-أهمية-الحل-السلمي-للصراع-في-أوكرانيا-1105469185.html
موسكو: روسيا وأمريكا تؤكدان على أهمية الحل السلمي للصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وأمريكا، أكدتا في اجتماعاتهما الثنائية الأخيرة، ضرورة التوصل إلى حل سلمي... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T16:57+0000
2025-09-30T16:57+0000
2025-09-30T16:57+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "نستذكر قمة إنكوريدج. أجرى الوفد برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي (ماركو روبيو) في نيويورك، على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، متابعة لقمة إنكوريدج".وقالت زاخاروفا، تعليقا على تصريحات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي كيث كيلوغ، بشأن عدم وجود قيود على ضربات كييف ضد روسيا: "إنه (كيلوغ) تابع للرئيس الأمريكي، وقد أيّد علنًا حلًا سلميًا للوضع في أوكرانيا، وجعل هذا الأمر جزءًا من حملته الانتخابية. أعتقد أن على أتباعه الالتزام بهذا الموقف، وهذا المسار".وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تبادل وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي، وجهات النظر حول حل الأزمة الأوكرانية، بناءً على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية الأمريكية في إنكوريدج. وتم التأكيد على اهتمامهما المشترك بإيجاد حل سلمي".
https://sarabic.ae/20250930/لافروف-حول-التصريحات-الأمريكية-بشأن-إمداد-كييف-بصواريخ-توماهوك-هذا-نتيجة-ضغوط-أوروبية-1105453939.html
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وأمريكا، أكدتا في اجتماعاتهما الثنائية الأخيرة، ضرورة التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، وفهم أسبابه الجذرية.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "نستذكر قمة إنكوريدج. أجرى الوفد برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي (ماركو روبيو) في نيويورك، على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، متابعة لقمة إنكوريدج".
وتابعت: "أكّد الجميع على ضرورة إيجاد حل سلمي، وضرورة فهم الأسباب الجذرية لهذه الأزمة (الأوكرانية)، لأن هذه القضايا مترابطة".
وقالت زاخاروفا، تعليقا على تصريحات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي كيث كيلوغ، بشأن عدم وجود قيود على ضربات كييف ضد روسيا: "إنه (كيلوغ) تابع للرئيس الأمريكي، وقد أيّد علنًا حلًا سلميًا للوضع في أوكرانيا، وجعل هذا الأمر جزءًا من حملته الانتخابية. أعتقد أن على أتباعه الالتزام بهذا الموقف، وهذا المسار".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حل الأزمة الأوكرانية، مؤكدين اهتمام البلدين بإيجاد حلول سلمية للأزمة.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تبادل وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي، وجهات النظر حول حل الأزمة الأوكرانية، بناءً على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية الأمريكية في إنكوريدج. وتم التأكيد على اهتمامهما المشترك بإيجاد حل سلمي".