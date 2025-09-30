موسكو: روسيا وأمريكا تؤكدان على أهمية الحل السلمي للصراع في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250930/موسكو-روسيا-وأمريكا-تؤكدان-على-أهمية-الحل-السلمي-للصراع-في-أوكرانيا-1105469185.html
موسكو: روسيا وأمريكا تؤكدان على أهمية الحل السلمي للصراع في أوكرانيا
موسكو: روسيا وأمريكا تؤكدان على أهمية الحل السلمي للصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وأمريكا، أكدتا في اجتماعاتهما الثنائية الأخيرة، ضرورة التوصل إلى حل سلمي... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T16:57+0000
2025-09-30T16:57+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "نستذكر قمة إنكوريدج. أجرى الوفد برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي (ماركو روبيو) في نيويورك، على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، متابعة لقمة إنكوريدج".وقالت زاخاروفا، تعليقا على تصريحات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي كيث كيلوغ، بشأن عدم وجود قيود على ضربات كييف ضد روسيا: "إنه (كيلوغ) تابع للرئيس الأمريكي، وقد أيّد علنًا حلًا سلميًا للوضع في أوكرانيا، وجعل هذا الأمر جزءًا من حملته الانتخابية. أعتقد أن على أتباعه الالتزام بهذا الموقف، وهذا المسار".وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تبادل وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي، وجهات النظر حول حل الأزمة الأوكرانية، بناءً على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية الأمريكية في إنكوريدج. وتم التأكيد على اهتمامهما المشترك بإيجاد حل سلمي".لافروف حول التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": هذا نتيجة ضغوط أوروبية
https://sarabic.ae/20250930/لافروف-حول-التصريحات-الأمريكية-بشأن-إمداد-كييف-بصواريخ-توماهوك-هذا-نتيجة-ضغوط-أوروبية-1105453939.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو: روسيا وأمريكا تؤكدان على أهمية الحل السلمي للصراع في أوكرانيا

16:57 GMT 30.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وأمريكا، أكدتا في اجتماعاتهما الثنائية الأخيرة، ضرورة التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، وفهم أسبابه الجذرية.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "نستذكر قمة إنكوريدج. أجرى الوفد برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي (ماركو روبيو) في نيويورك، على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، متابعة لقمة إنكوريدج".

وتابعت: "أكّد الجميع على ضرورة إيجاد حل سلمي، وضرورة فهم الأسباب الجذرية لهذه الأزمة (الأوكرانية)، لأن هذه القضايا مترابطة".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
لافروف حول التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": هذا نتيجة ضغوط أوروبية
11:06 GMT
وقالت زاخاروفا، تعليقا على تصريحات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي كيث كيلوغ، بشأن عدم وجود قيود على ضربات كييف ضد روسيا: "إنه (كيلوغ) تابع للرئيس الأمريكي، وقد أيّد علنًا حلًا سلميًا للوضع في أوكرانيا، وجعل هذا الأمر جزءًا من حملته الانتخابية. أعتقد أن على أتباعه الالتزام بهذا الموقف، وهذا المسار".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حل الأزمة الأوكرانية، مؤكدين اهتمام البلدين بإيجاد حلول سلمية للأزمة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تبادل وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي، وجهات النظر حول حل الأزمة الأوكرانية، بناءً على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية الأمريكية في إنكوريدج. وتم التأكيد على اهتمامهما المشترك بإيجاد حل سلمي".
لافروف حول التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": هذا نتيجة ضغوط أوروبية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала