عربي
https://sarabic.ae/20251013/ترامب-بشأن-صفقة-غزة-الوثيقة-ستتضمن-القواعد-والأنظمة---عاجل-1105968167.html
ترامب والسيسي يوقعان على صفقة غزة.. فيديو
ترامب والسيسي يوقعان على صفقة غزة.. فيديو
ترامب والسيسي يوقعان على صفقة غزة.. فيديو
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وثيقة صفقة غزة ستتضمن القواعد والأنظمة الخاصة بوقف الحرب.
2025-10-13T16:22+0000
2025-10-13T16:47+0000
العالم
أخبار العالم الآن
مصر
دونالد ترامب
الرئيس عبدالفتاح السيسي
غزة
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105968267_0:0:2742:1543_1920x0_80_0_0_3e348147fdf651164e116dfa5f12abce.jpg
جاء ذلك في كلمته في افتتاح فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، التي تستضيفها مصر، اليوم الإثنين، برئاسة مصرية أمريكية مشتركة.وتابع: "مشكلة عمرها 3 آلاف عام وصلت إلى هذه المرحلة، وهذا الوضع الذي توصلنا إليه سيبقى ويستمر".وشهدت القمة توقيع ترامب والسيسي على وثيقة شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، التي وقع عليها أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد.وقال ترامب: "يوجد معنا في القمة مجموعة من أعظم القادة وأكثرهم ثراء ونفوذا وكانوا عونا لنا في تفنيذ هذه المهمة"، مضيفا: "وقعنا كل شيء هنا والجميع سعداء بما وصلنا إليه".وتابع: "هذه الصفقة لها أهمية كبيرة ومنذ سنوات أعرف أن الشرق الأوسط هو أكبر وأعقد المشكلات وهو المكان الذي قد يقود لمشكلة كبيرة مثل الحرب العالمية الثالثة التي كان يمكن أن تبدأ في الشرق الأوسط".وانطلقت اليوم الإثنين، قمة السلام في شرم الشيخ برئاسة مصرية أمريكية، ومشاركة قادة من نحو 20 دولة، فيما وصف بأنها لحظة تاريخية، بحسب وسائل إعلام مصرية، تعليقا على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، في غزة، الذي قاد لإنهاء أطول حرب شهدها قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20251013/ترامب-السيسي-زعيم-قوي-ومصر-لعبت-دورا-بالغ-الأهمية-في-اتفاق-غزة---عاجل-1105966085.html
مصر
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105968267_158:0:2595:1828_1920x0_80_0_0_16c22a3a42d7e5f648c3188b15409aa6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, دونالد ترامب, الرئيس عبدالفتاح السيسي, غزة, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, دونالد ترامب, الرئيس عبدالفتاح السيسي, غزة, إسرائيل

ترامب والسيسي يوقعان على صفقة غزة.. فيديو

16:22 GMT 13.10.2025 (تم التحديث: 16:47 GMT 13.10.2025)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وثيقة صفقة غزة ستتضمن القواعد والأنظمة الخاصة بوقف الحرب.
جاء ذلك في كلمته في افتتاح فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، التي تستضيفها مصر، اليوم الإثنين، برئاسة مصرية أمريكية مشتركة.
وتابع: "مشكلة عمرها 3 آلاف عام وصلت إلى هذه المرحلة، وهذا الوضع الذي توصلنا إليه سيبقى ويستمر".
وشهدت القمة توقيع ترامب والسيسي على وثيقة شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، التي وقع عليها أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد.
وقال ترامب: "يوجد معنا في القمة مجموعة من أعظم القادة وأكثرهم ثراء ونفوذا وكانوا عونا لنا في تفنيذ هذه المهمة"، مضيفا: "وقعنا كل شيء هنا والجميع سعداء بما وصلنا إليه".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
ترامب: السيسي زعيم قوي ومصر لعبت دورا بالغ الأهمية في اتفاق غزة
15:03 GMT
وتابع: "هذه الصفقة لها أهمية كبيرة ومنذ سنوات أعرف أن الشرق الأوسط هو أكبر وأعقد المشكلات وهو المكان الذي قد يقود لمشكلة كبيرة مثل الحرب العالمية الثالثة التي كان يمكن أن تبدأ في الشرق الأوسط".
وانطلقت اليوم الإثنين، قمة السلام في شرم الشيخ برئاسة مصرية أمريكية، ومشاركة قادة من نحو 20 دولة، فيما وصف بأنها لحظة تاريخية، بحسب وسائل إعلام مصرية، تعليقا على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، في غزة، الذي قاد لإنهاء أطول حرب شهدها قطاع غزة.
