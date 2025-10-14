https://sarabic.ae/20251014/بلدية-غزة-90-من-شوارع-المدينة-مدمرة-بشكل-كلي-أو-جزئي-بسبب-الحرب-الإسرائيلية-1105982552.html

بلدية غزة: 90% من شوارع المدينة مدمرة بشكل كلي أو جزئي بسبب الحرب الإسرائيلية

قالت بلدية غزة، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن البدء في عملية إعادة الإعمار وإزالة الركام دون فتح الشوارع الرئيسية في مدينة غزة، حيث إن معظم الشوارع كانت قد دمرت...

وأوضحت بلدية غزة، أن "هناك 50 مليون طن من الركام جراء العدوان على القطاع"، مشيرة إلى أن "90 % من شوارع مدينة غزة مدمرة بشكل كلي أو جزئي بسبب الحرب الإسرائيلية".واستضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي مازال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

