https://sarabic.ae/20251014/ترامب-الإنجاز-الأكبر-هو-السلام-في-الشرق-الأوسط-وغزة-جزء-منه-فقط-1105981865.html
ترامب: الإنجاز الأكبر هو السلام في الشرق الأوسط وغزة جزء منه فقط
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ما قام به خلال لازيارته إلى إسرائيل ومصر بالإنجاز الكبير، مشيرا إلى عودته إلى واشنطن "العاصمة الآمنة... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T06:27+0000
2025-10-14T06:27+0000
2025-10-14T06:27+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105968964_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79292fed91cc2d52c2dba4ad5fc129a0.jpg
وقال ترامب، إنها "كانت تجربة لا مثيل لها"، مضيفا: "الآن، على كل تلك الدول العظيمة التي ناضلت طويلًا وبشدة من أجل المنطقة أن تتكاتف وتُنجز المهمة".وأكد الرئيس الأمريكي، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن "الإنجاز الأكبر هو السلام في الشرق الأوسط وغزة ليست سوى جزء منه".واستضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.ووصفت بأنها لحظة تاريخية وذلك في إطار تكريس مسار السلام في الشرق الأوسط من خلال إنهاء الحرب في غزة، وإعادة إعمار القطاع، والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية.وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20251013/وثيقة-غزة-أمريكا-ترى-أن-السلام-الدائم-يتحقق-بضمان-أمن-الفلسطينيين-والإسرائيليين-1105978503.html
ترامب: الإنجاز الأكبر هو السلام في الشرق الأوسط وغزة جزء منه فقط
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ما قام به خلال لازيارته إلى إسرائيل ومصر بالإنجاز الكبير، مشيرا إلى عودته إلى واشنطن "العاصمة الآمنة والجميلة".
وقال ترامب، إنها "كانت تجربة لا مثيل لها"، مضيفا: "الآن، على كل تلك الدول العظيمة التي ناضلت طويلًا وبشدة من أجل المنطقة أن تتكاتف وتُنجز المهمة".
وأكد الرئيس الأمريكي، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن "الإنجاز الأكبر هو السلام في الشرق الأوسط وغزة ليست سوى جزء منه".
واستضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
ووصفت بأنها لحظة تاريخية وذلك في إطار تكريس مسار السلام في الشرق الأوسط من خلال إنهاء الحرب في غزة، وإعادة إعمار القطاع، والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية.
وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة
في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.