بعد عامين من الحرب على غزة... 90% من القطاع مدمر و70 مليار دولار خسائر أولية

بعد عامين من الحرب على غزة... 90% من القطاع مدمر و70 مليار دولار خسائر أولية

على مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور... 07.10.2025

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي مازال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.تدمير 90% من القطاع خلال عامينوبحسب الأرقام التي أعلنها مكتب الإعلام الحكومي في غزة، فقد ألقى الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على القطاع منذ بدء الحرب، مبينا أن نسبة الدمار في القطاع بلغت نحو 90%، وتشير أحدث تقييمات الأمم المتحدة، التي استندت إلى صور الأقمار الصناعية التي نشرت في 6 أغسطس/اَب الماضي، إلى أن 78% من المباني في قطاع غزة تضررت وأكثر من نصفها دمر بالكامل.وقال العميد رامي العايدي، مدير عام جهاز الدفاع المدني في دير البلح، لوكالة "سبوتنيك": "أصبح قطاع غزة بعد عامين من الحرب، منطقة منكوبة من مختلف النواحي، وحاليا لا توجد بنية تحتية في قطاع غزة، فقد دمرت بالكامل، ومعظم الأبنية دمرت بشكل كامل أو جزئي، وخلفت علميات القصف الإسرائيلية قرابة 45 مليون طن من الركام المنتشر في القطاع، ويوجد الآن أقل من 20% من البيوت التي تصلح للسكن، وهذه النسبة تقل مع استمرار الحرب".وأشار العايدي إلى أن "الدفاع المدني تعرض لخسائر كبيرة، وقد تعرض 17 مركز تابع للدفاع المدني للتدمير بشكل كامل، وما زالت طواقم الدفاع المدني تعمل بسبب استمرار القصف على القطاع رغم ما الحديث عن خطة ترامب"، مشيرا إلى أن "طواقم الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المواقع المستهدفة أو انتشال الجثامين والمصابين، في ظل إمكانيات ضعيفة متبقية".38 مستشفى تعرضت للتعطل والتدمير خلال عامينوفق الإحصائية الصادرة عن المكتب الحكومي في غزة، فقد دمر أو تعطل 38 مستشفى في أنحاء القطاع، وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، خليل الدقران، من أن "الوضع الصحي يزداد خطورة في أنحاء القطاع كافة"، مشددا على أن "المستشفيات العاملة والمتبقية في القطاع، لا تستطيع الاستمرار في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين سوى بشكل جزئي".وقال الدقران لـ "سبوتنيك": "الاحتلال أخرج 25 مشفى عن العمل من أصل 38 مشفى في قطاع غزة، وما تبقى من مشافي تعمل بشكل جزئي في ظل ظروف صحية غاية في الصعوبة، وفي ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وحاليا يعمل فقط 3 مستشفيات حكومية، وهي مستشفى ناصر جنوبي القطاع، ومستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى، ومستشفى الشفاء في غزة".وأضاف الدقران: "على مدار عامين، استهدف الاحتلال أكثر من 1800 من الطواقم الطبية، وأصاب أكثر من 3500، وما زال 361 من الطواقم الطبية في سجون الاحتلال، وقد ارتفع عدد الشهداء في القطاع جراء الحرب إلى أكثر من 66,500 شهيد، وهذا الرقم في ازدياد وبشكل سريع، منهم أكثر من 19 ألف شهيد من الأطفال، وتجاوز أعداد المصابين 167 ألف مصاب، منهم إصابات خطرة، وهناك عدد كبير من المصابين بترت أطرافهم، وأصبحوا من ذوي الإعاقة".وبين تقرير المكتب الحكومي أن 4800 مصاب في القطاع تعرضوا للبتر، وقرابة 1200 مصاب بالشلل، و1200 حالة فقدان بصر، وأكثر من 19 ألف جريح في حاجة إلى تأهيل طويل الأمد، وهذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي شهدها قطاع غزة على مدار عامين من الحرب.70 مليار دولار خسائر القطاعات الحيويةوكشف المكتب الإعلامي الحكومي عن الخسائر الأولية المباشرة لـ 15 قطاعا حيويا، بما يشمل 70 مليار دولار، وهو مجموع الخسائر الأولية المباشرة للحرب على قطاع غزة، وتوزعت هذه الخسائر الأولية بنحو 5 مليار دولار للقطاع الصحي، و4 مليار دولار لقطاع التعليم و25 مليار دولار للقطاع الإسكاني، فيما توزعت الخسائر المادية الأخرى على القطاع الصناعي والزراعي والإعلامي والترفيهي والديني، والقطاع المنزلي وقطاع الاتصالات والإنترنت.95% من مدارس القطاع تضررت بسبب الحربووفقا للمكتب الحكومي، فقد تضررت 95% من مدارس القطاع بشكل جزئي أو كلي نتيجة القصف، وتعرض قطاع التعليم إلى دمار كبير، ويؤكد مجدي برهوم، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم في غزة، أن قرابة 18 ألف طالب وطالبة قتلوا جراء الحرب، وقتل قرابة 1000 من العاملين في التربية والتعليم من إداريين ومعلمين.وقال مجدي برهوم لوكالة "سبوتنيك": "فقدنا خلال عامين من الحرب، 30 مدرسة بما فيها من معلمين وطلاب، وأخرجوا من السجل التعليمي، وقد خرج 95% من المدارس عن الخدمة، وما تبقى تحول إلى مراكز إيواء للنازحين، وبالتالي دمر 170 مبنى تابع للتربية والتعليم بشكل كامل، و118 مبنى دمر بشكل جزئي، وبالنسبة للمدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فقد دمر ما يزيد عن 100 مبنى تعليمي خلال الحرب".وأضاف برهوم: "نحاول استدراك التعليم في القطاع بما يمكن، لكن العقبات كبيرة جدا، والوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البدائل لإنقاذ التعليم، منها نقاط التعليم الوجاهي، وقد تم دعمها وتطويرها من قبل الوزارة، وكذلك هناك بديل التعليم عن بعد، وهذه الجهود تعتبر متواضعة، مقارنة مع حجم الاحتياج، فهناك 650 ألف طالبة وطالبة في قطاع غزة فقدوا حقهم في التعليم بسبب الحرب، ويجب أن نحافظ على حقهم في التعليم، وأن نوفر لهم بيئة تعليمية مناسبة".2 مليون فلسطيني تعرضوا للنزوح مرة أو أكثر خلال الحربوخلال عامين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نزح مليوني مدني فلسطيني، ولفت المكتب الحكومي في غزة إلى أن سياسة "التهجير القسري" الإسرائيلية، أجبرت 2 مليون فلسطيني على النزوح من بين قرابة 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، ونسبة كبيرة منهم نزحوا أكثر من مرة خلال الحرب.وكان الجيش الإسرائيلي كثف منذ أسابيع ضرباته وهجومه البري في مدينة غزة، بهدف السيطرة عليها، وتسبب ذلك بتهجير واسع من المدينة التي كانت الأمم المتحدة تقدر عدد القاطنين فيها وضمن محيطها قبل تكثيف العمليات، بمليون نسمة.ويعيش النازحون داخل خيام مزقتها أيام الحرب الطويلة، وبعد عامين من المعاناة والخوف والنزوح والمجاعة والحصار، يبقى أمل الفلسطينيين في مخيمات النزوح داخل القطاع بنهاية الحرب، في ذكرى بدايتها.وفي منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع، تروي الحاجة نعمة زنون، قصتها خلال عامين، وهي تشير إلى أن جسدها النحيل لم يعد يحتمل ظروف الحرب التي لا تطاق.وتقول الحاجة نعمة زنون لـ "سبوتنيك": "لقد نزحنا من رفح أكثر من مرة، وفي أخر نزوح، لم نستطع أخذ أي شيء، لقد كان القصف قريب والموت يحيط بنا، وهنا في المخيم الأقرباء والنازحون قدموا لنا بعض الملابس، وهذه الخيمة، وبسبب ظروف الحرب أشعر بحالة سيئة جدا، ويبدو أني أصبت بالاكتئاب، وأبقى صامتة طوال الوقت، وقد تكلمت فقط معكم الآن، وكل يوم نتعرض للخوف والموت والإصابة، وقبل أيام عدة خرج أحفادي ليلعبوا في الجوار وأصيبوا برصاص الاحتلال، وأيضا حالتنا المادية صعبة للغاية، وحفيدتي دائما تسألني عن التعليم، تريد أن تذهب للمدرسة، ووالدها مصاب، ولا يملك المال".وتضيف: "لقد سمعنا عن وقف الحرب خلال الوقت القريب القادم، وأتمنى ذلك، وأرجو أن أعود إلى ركام بيتي المهدم، وأعيش بجواره، على أمل البناء وأمل الحياة من جديد".ويقول الحاج خليل: "نزحت أكثر من مرة، وأنا الآن متعب، ولا أستطيع التأقلم مع الظروف الحالية، ولكي أجلب الماء أضطر للوقوف لساعات، والطعام كذلك يجب الانتظار أمام التكية لساعات، وقد أنحنى ظهري، وجسدي انهار من التعب، وكل ما أحصل عليه من طعام لا يكفيني، ولا يحتوي على غذاء مغذي للجسم، ورسالتي بعد عامين من الحرب والقتل والنزوح أن تقف الحرب، وتعود الحياة إلى سكان القطاع".ومن المقرر أن تستضيف مصر ممثلي كل من إسرائيل وحركة حماس، لمناقشة خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي، وسيحاول الطرفان وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بناءً على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

