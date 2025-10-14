https://sarabic.ae/20251014/ماذا-قالت-الصحافة-العربية-عن-اتفاقية-شرم-الشيخ-لوقف-حرب-غزة-1105984286.html

ماذا قالت الصحافة العربية عن اتفاقية شرم الشيخ لوقف حرب غزة؟

ماذا قالت الصحافة العربية عن اتفاقية شرم الشيخ لوقف حرب غزة؟

وركزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، "الدستور" و"الرأي" و"الغد"، في تغطياتها الإخبارية والتحليلية على قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها مصر والتي شهدت التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب مناقشة الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى من الاتفاق، وسط ترقب إقليمي ودولي كبير لما ستسفر عنه من نتائج ملموسة على الأرض، تعيد الهدوء وتثبت الهدنة الإنسانية في القطاع.فيما سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على ترحيب دول ومؤسسات دولية، بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، في تنفيذ للمرحلة الأولى من خطة السلام في غزة، وسط إشادات بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يصل إلى المنطقة في رحلة تكتسب أهمية كبرى.ولفتت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن السلام سيصبح ممكناً لإسرائيل وغزة، والمنطقة بأسرها، مع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، في إطار خطة السلام التي رعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.وأضاف ماكرون، في منشور على "إكس"، أن فرنسا ستشارك في جميع مراحل خطة ترمب إلى جانب الشركاء العرب.كما أبرزت الصحف الكويتية كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال القمة ووصفه اتفاق السلام والقمة بأنها "لحظة تاريخية فارقة".ونقلت عن الرئيس، قوله "إن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره وأن ينعم بالحرية"، معربًا عن أمله في أن ينهي هذا الاتفاق صفحة مؤلمة في تاريخ البشرية.كذلك أبرزت الصحف الكويتية باهتمام بالغ إعلان الرئيس الأمريكي أن الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق.. وتم تحقيق سلام في الشرق الأوسط.واستضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.ووصفت بأنها لحظة تاريخية، وذلك في إطار تكريس مسار السلام في الشرق الأوسط من خلال إنهاء الحرب في غزة، وإعادة إعمار القطاع، والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية.وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

