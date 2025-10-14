ماذا قالت الصحافة العربية عن اتفاقية شرم الشيخ لوقف حرب غزة؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
ماذا قالت الصحافة العربية عن اتفاقية شرم الشيخ لوقف حرب غزة؟
تابعت وسائل الإعلام العربية عن كثب الأحداث في الشرق الأوسط، وتحديدا قمة السلام التي عقدت، في مدينة شرم الشيخ برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي...
وركزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، "الدستور" و"الرأي" و"الغد"، في تغطياتها الإخبارية والتحليلية على قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها مصر والتي شهدت التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب مناقشة الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى من الاتفاق، وسط ترقب إقليمي ودولي كبير لما ستسفر عنه من نتائج ملموسة على الأرض، تعيد الهدوء وتثبت الهدنة الإنسانية في القطاع.فيما سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على ترحيب دول ومؤسسات دولية، بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، في تنفيذ للمرحلة الأولى من خطة السلام في غزة، وسط إشادات بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يصل إلى المنطقة في رحلة تكتسب أهمية كبرى.ولفتت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن السلام سيصبح ممكناً لإسرائيل وغزة، والمنطقة بأسرها، مع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، في إطار خطة السلام التي رعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.وأضاف ماكرون، في منشور على "إكس"، أن فرنسا ستشارك في جميع مراحل خطة ترمب إلى جانب الشركاء العرب.كما أبرزت الصحف الكويتية كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال القمة ووصفه اتفاق السلام والقمة بأنها "لحظة تاريخية فارقة".ونقلت عن الرئيس، قوله "إن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره وأن ينعم بالحرية"، معربًا عن أمله في أن ينهي هذا الاتفاق صفحة مؤلمة في تاريخ البشرية.كذلك أبرزت الصحف الكويتية باهتمام بالغ إعلان الرئيس الأمريكي أن الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق.. وتم تحقيق سلام في الشرق الأوسط.واستضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.ووصفت بأنها لحظة تاريخية، وذلك في إطار تكريس مسار السلام في الشرق الأوسط من خلال إنهاء الحرب في غزة، وإعادة إعمار القطاع، والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية.وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
ماذا قالت الصحافة العربية عن اتفاقية شرم الشيخ لوقف حرب غزة؟

تابعت وسائل الإعلام العربية عن كثب الأحداث في الشرق الأوسط، وتحديدا قمة السلام التي عقدت، في مدينة شرم الشيخ برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.
وركزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، "الدستور" و"الرأي" و"الغد"، في تغطياتها الإخبارية والتحليلية على قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها مصر والتي شهدت التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب مناقشة الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى من الاتفاق، وسط ترقب إقليمي ودولي كبير لما ستسفر عنه من نتائج ملموسة على الأرض، تعيد الهدوء وتثبت الهدنة الإنسانية في القطاع.
فيما سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على ترحيب دول ومؤسسات دولية، بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، في تنفيذ للمرحلة الأولى من خطة السلام في غزة، وسط إشادات بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يصل إلى المنطقة في رحلة تكتسب أهمية كبرى.
الوضع في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
بلدية غزة: 90% من شوارع المدينة مدمرة بشكل كلي أو جزئي بسبب الحرب الإسرائيلية
07:02 GMT
ولفتت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن السلام سيصبح ممكناً لإسرائيل وغزة، والمنطقة بأسرها، مع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، في إطار خطة السلام التي رعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وأضاف ماكرون، في منشور على "إكس"، أن فرنسا ستشارك في جميع مراحل خطة ترمب إلى جانب الشركاء العرب.
كما أبرزت الصحف الكويتية كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال القمة ووصفه اتفاق السلام والقمة بأنها "لحظة تاريخية فارقة".
ونقلت عن الرئيس، قوله "إن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره وأن ينعم بالحرية"، معربًا عن أمله في أن ينهي هذا الاتفاق صفحة مؤلمة في تاريخ البشرية.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
ترامب: الإنجاز الأكبر هو السلام في الشرق الأوسط وغزة جزء منه فقط
06:27 GMT
كذلك أبرزت الصحف الكويتية باهتمام بالغ إعلان الرئيس الأمريكي أن الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق.. وتم تحقيق سلام في الشرق الأوسط.
واستضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
ووصفت بأنها لحظة تاريخية، وذلك في إطار تكريس مسار السلام في الشرق الأوسط من خلال إنهاء الحرب في غزة، وإعادة إعمار القطاع، والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية.
وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
