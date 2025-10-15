https://sarabic.ae/20251015/لافروف-موسكو-تنتظر-رد-كييف-على-مقترحاتها-بشأن-تحديث-عملية-إسطنبول--عاجل-1106040676.html
لافروف: موسكو تنتظر رد كييف على مقترحاتها بشأن "تحديث عملية إسطنبول"
لافروف: موسكو تنتظر رد كييف على مقترحاتها بشأن "تحديث عملية إسطنبول"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تنتظر ردا على مقترحات "تحديث" عملية إسطنبول بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أنه حتى الآن هناك صمت... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T15:22+0000
2025-10-15T15:22+0000
2025-10-15T15:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105454406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6b9a7b70b1c74e98ea1b5ad7a213f23.jpg
وقال: "ننتظر ردا. وكما ننتظر ردا بعد اجتماع ألاسكا، ننتظر أيضا ردا على مقترحاتنا "لتحديث" عملية إسطنبول"، معلقًا على فكرة إنشاء مجموعات عمل ورفع مستوى الوفود بشأن أوكرانيا".وتابع: "ردا على ذلك، واستجابة لمخاوفهم، اقترحنا أولا رفع مستوى رؤساء الوفود بشكل ملحوظ. ثانيا، تشكيل ثلاث مجموعات تحت قيادتهم، ليس فقط مجموعة إنسانية، وهي في كل الأحوال تعنى بقضايا مهمة، بل أيضا مجموعة عسكرية وأخرى سياسية. بمعنى آخر، استجبنا بحسن نية لانتقادات المفاوضين الأوكرانيين، واقترحنا إجراءات من شأنها، مع مراعاة هذه الانتقادات، أن تحدث بعض التحسينات في عملية التفاوض".المفاوضات في إسطنبولعُقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين وفدي موسكو وكييف في إسطنبول في 23 يوليو/تموز. واتفق الطرفان على مواصلة تبادل الجرحى والمرضى ذوي الحالات الحرجة لأجل غير مسمى.وأكد الجانب الروسي مرارا وتكرارا أنه لا يزال منفتحا على الدخول في طريق مفاوضات السلام. ووصف بيسكوف موقف أوكرانيا السلبي على أنه محاولة محتملة من قبل كييف للإثبات لرعاتها في أوروبا والقيمين أنها تستطيع القتال. في الوقت ذاته، شدد على أنه مع مرور كل يوم من رفض المفاوضات، فإن موقف أوكرانيا يزداد سوءا.أوربان: عندما تقرر أوروبا خوض الحرب ستكون المجر على الحيادالكرملين: لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا بشأن وضع الطائرات دون طيار في أوروبا
https://sarabic.ae/20251015/مقابلة-مع-وزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-1106038944.html
https://sarabic.ae/20251010/الكرملين-الأوروبيون-اتخذوا-موقفا-عسكريا-متطرفا-يصعب-تفسيره-1105823188.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105454406_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e1917cc6ea586ffd2be693a7f178fc3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
لافروف: موسكو تنتظر رد كييف على مقترحاتها بشأن "تحديث عملية إسطنبول"
15:22 GMT 15.10.2025 (تم التحديث: 15:36 GMT 15.10.2025)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تنتظر ردا على مقترحات "تحديث" عملية إسطنبول بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أنه حتى الآن هناك صمت مطبق.
وقال: "ننتظر ردا. وكما ننتظر ردا بعد اجتماع ألاسكا، ننتظر أيضا ردا على مقترحاتنا "لتحديث" عملية إسطنبول"، معلقًا على فكرة إنشاء مجموعات عمل ورفع مستوى الوفود بشأن أوكرانيا".
وتابع أن الأوكرانيين اشتكوا من أمرين يتعلقان بعملية إسطنبول، افتقار المفاوضين إلى الصلاحيات اللازمة، مشيرين إلى ما يعتبرونه "مستوى متدنيا"، مع أن هذا أبعد ما يكون عن الواقع. والمشكلة الثانية هي أنهم، بسبب سلطتهم المحدودة، يقتصرون على التعامل مع القضايا الإنسانية، تبادل الأسرى، وإعادة الجثث، وقضايا الأطفال".
وتابع: "ردا على ذلك، واستجابة لمخاوفهم، اقترحنا أولا رفع مستوى رؤساء الوفود بشكل ملحوظ. ثانيا، تشكيل ثلاث مجموعات تحت قيادتهم، ليس فقط مجموعة إنسانية، وهي في كل الأحوال تعنى بقضايا مهمة، بل أيضا مجموعة عسكرية وأخرى سياسية. بمعنى آخر، استجبنا بحسن نية لانتقادات المفاوضين الأوكرانيين، واقترحنا إجراءات من شأنها، مع مراعاة هذه الانتقادات، أن تحدث بعض التحسينات في عملية التفاوض".
عُقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين وفدي موسكو وكييف في إسطنبول في 23 يوليو/تموز. واتفق الطرفان على مواصلة تبادل الجرحى والمرضى ذوي الحالات الحرجة لأجل غير مسمى.
كما اقترحت روسيا أن تُشكّل أوكرانيا ثلاث مجموعات عمل معنية بالقضايا السياسية والإنسانية والعسكرية، تعمل عن بُعد. وأشار فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي ومساعد الرئيس، إلى أن الجانب الأوكراني قرر دراسة هذا المقترح بعد الجولة الثالثة. إلا أن موسكو لاحظت في سبتمبر/أيلول توقف عملية التفاوض.
وأكد الجانب الروسي مرارا وتكرارا أنه لا يزال منفتحا على الدخول في طريق مفاوضات السلام. ووصف بيسكوف موقف أوكرانيا السلبي على أنه محاولة محتملة من قبل كييف للإثبات لرعاتها في أوروبا والقيمين أنها تستطيع القتال. في الوقت ذاته، شدد على أنه مع مرور كل يوم من رفض المفاوضات، فإن موقف أوكرانيا يزداد سوءا.