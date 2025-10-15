https://sarabic.ae/20251015/لافروف-موسكو-تنتظر-رد-كييف-على-مقترحاتها-بشأن-تحديث-عملية-إسطنبول--عاجل-1106040676.html

لافروف: موسكو تنتظر رد كييف على مقترحاتها بشأن "تحديث عملية إسطنبول"

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تنتظر ردا على مقترحات "تحديث" عملية إسطنبول بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أنه حتى الآن هناك صمت...

وقال: "ننتظر ردا. وكما ننتظر ردا بعد اجتماع ألاسكا، ننتظر أيضا ردا على مقترحاتنا "لتحديث" عملية إسطنبول"، معلقًا على فكرة إنشاء مجموعات عمل ورفع مستوى الوفود بشأن أوكرانيا".وتابع: "ردا على ذلك، واستجابة لمخاوفهم، اقترحنا أولا رفع مستوى رؤساء الوفود بشكل ملحوظ. ثانيا، تشكيل ثلاث مجموعات تحت قيادتهم، ليس فقط مجموعة إنسانية، وهي في كل الأحوال تعنى بقضايا مهمة، بل أيضا مجموعة عسكرية وأخرى سياسية. بمعنى آخر، استجبنا بحسن نية لانتقادات المفاوضين الأوكرانيين، واقترحنا إجراءات من شأنها، مع مراعاة هذه الانتقادات، أن تحدث بعض التحسينات في عملية التفاوض".المفاوضات في إسطنبولعُقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين وفدي موسكو وكييف في إسطنبول في 23 يوليو/تموز. واتفق الطرفان على مواصلة تبادل الجرحى والمرضى ذوي الحالات الحرجة لأجل غير مسمى.وأكد الجانب الروسي مرارا وتكرارا أنه لا يزال منفتحا على الدخول في طريق مفاوضات السلام. ووصف بيسكوف موقف أوكرانيا السلبي على أنه محاولة محتملة من قبل كييف للإثبات لرعاتها في أوروبا والقيمين أنها تستطيع القتال. في الوقت ذاته، شدد على أنه مع مرور كل يوم من رفض المفاوضات، فإن موقف أوكرانيا يزداد سوءا.أوربان: عندما تقرر أوروبا خوض الحرب ستكون المجر على الحيادالكرملين: لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا بشأن وضع الطائرات دون طيار في أوروبا

