Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
لافروف: موسكو تنتظر رد كييف على مقترحاتها بشأن "تحديث عملية إسطنبول"
لافروف: موسكو تنتظر رد كييف على مقترحاتها بشأن "تحديث عملية إسطنبول"
لافروف: موسكو تنتظر رد كييف على مقترحاتها بشأن "تحديث عملية إسطنبول"

15:22 GMT 15.10.2025 (تم التحديث: 15:36 GMT 15.10.2025)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تنتظر ردا على مقترحات "تحديث" عملية إسطنبول بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أنه حتى الآن هناك صمت مطبق.
وقال: "ننتظر ردا. وكما ننتظر ردا بعد اجتماع ألاسكا، ننتظر أيضا ردا على مقترحاتنا "لتحديث" عملية إسطنبول"، معلقًا على فكرة إنشاء مجموعات عمل ورفع مستوى الوفود بشأن أوكرانيا".

وتابع أن الأوكرانيين اشتكوا من أمرين يتعلقان بعملية إسطنبول، افتقار المفاوضين إلى الصلاحيات اللازمة، مشيرين إلى ما يعتبرونه "مستوى متدنيا"، مع أن هذا أبعد ما يكون عن الواقع. والمشكلة الثانية هي أنهم، بسبب سلطتهم المحدودة، يقتصرون على التعامل مع القضايا الإنسانية، تبادل الأسرى، وإعادة الجثث، وقضايا الأطفال".

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
لافروف: التسليم المحتمل لصواريخ "توماهوك" لأوكرانيا يضر بتطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكا
15:00 GMT
وتابع: "ردا على ذلك، واستجابة لمخاوفهم، اقترحنا أولا رفع مستوى رؤساء الوفود بشكل ملحوظ. ثانيا، تشكيل ثلاث مجموعات تحت قيادتهم، ليس فقط مجموعة إنسانية، وهي في كل الأحوال تعنى بقضايا مهمة، بل أيضا مجموعة عسكرية وأخرى سياسية. بمعنى آخر، استجبنا بحسن نية لانتقادات المفاوضين الأوكرانيين، واقترحنا إجراءات من شأنها، مع مراعاة هذه الانتقادات، أن تحدث بعض التحسينات في عملية التفاوض".

المفاوضات في إسطنبول

عُقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين وفدي موسكو وكييف في إسطنبول في 23 يوليو/تموز. واتفق الطرفان على مواصلة تبادل الجرحى والمرضى ذوي الحالات الحرجة لأجل غير مسمى.
الكرملين ووزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
الكرملين: الأوروبيون يتخذون موقفا عسكريا متطرفا يصعب تفسيره
10 أكتوبر, 07:26 GMT

كما اقترحت روسيا أن تُشكّل أوكرانيا ثلاث مجموعات عمل معنية بالقضايا السياسية والإنسانية والعسكرية، تعمل عن بُعد. وأشار فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي ومساعد الرئيس، إلى أن الجانب الأوكراني قرر دراسة هذا المقترح بعد الجولة الثالثة. إلا أن موسكو لاحظت في سبتمبر/أيلول توقف عملية التفاوض.

وأكد الجانب الروسي مرارا وتكرارا أنه لا يزال منفتحا على الدخول في طريق مفاوضات السلام. ووصف بيسكوف موقف أوكرانيا السلبي على أنه محاولة محتملة من قبل كييف للإثبات لرعاتها في أوروبا والقيمين أنها تستطيع القتال. في الوقت ذاته، شدد على أنه مع مرور كل يوم من رفض المفاوضات، فإن موقف أوكرانيا يزداد سوءا.
أوربان: عندما تقرر أوروبا خوض الحرب ستكون المجر على الحياد
الكرملين: لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا بشأن وضع الطائرات دون طيار في أوروبا
