الكرملين: لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا بشأن وضع الطائرات دون طيار في أوروبا

الكرملين: لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا بشأن وضع الطائرات دون طيار في أوروبا

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأنه لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا في قضية الطائرات المسيرة في أوروبا.

وقال بيسكوف في إفادة صحفية: "مرة أخرى، لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا في هذا الأمر، قرأتُ اليوم أنه في إحدى المدن الأوروبية، أُلقي القبض على أحد هواة الطيران المحليين أثناء اختباره طائرة مسيّرة، ورُصدت طائرة مسيّرة مجهولة الهوية، مما أثار ضجة، واعتُقل شخص ما، وتبيّن أنه من السكان المحليين، حيث يشير التقرير إلى أن هذا الشخص لا علاقة له بروسيا". وأضاف بيسكوف، معلقًا على تصريحات سياسيين أوروبيين حول الصلة المزعومة بين كل الطائرات المسيرة المجهولة الهوية فوق أوروبا وروسيا: "هذا مثال واحد محدد، صغير، ومعزول، ولكن ربما نحتاج إلى نظرة أوسع". وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في 23 سبتمبر/ أيلول، بأن الاتهامات الموجهة ضد العسكريين الروس حول مزاعم "انتهاكات لأجواء بعض الدول، لم تُدعم على الإطلاق بأدلة موثوقة".وصرح بيسكوف: "أي اتهامات لعسكريينا بانتهاك بعض الحدود بواسطة طائرات، لم تدعم على الإطلاق بأدلة موثوقة أو حجج مقنعة، ونظرًا لغياب مثل هذه الحجج، فإننا، مجددًا، نتعامل مع هذه التصريحات على هذا الأساس". ودحضت روسيا هذه المزاعم، وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "هذه المرة، الاتهامات الموجهة إلى روسيا بمحاولة الاستفزاز والتصعيد المتعمد لا أساس لها من الصحة... ويتم تجاهل تفسيرات وزارة الدفاع الروسية والحقائق المقدمة".وأضاف البيان: "لم تنحرف الطائرات الروسية خلال الرحلة عن مسارها الجوي المحدد كما لم تدخل الأجواء الإستونية. وخط سير الرحلة مر فوق المياه الدولية في بحر البلطيق، على مسافة تزيد عن 3 كيلومترات من جزيرة فايندلو".الخارجية الروسية: الاتهامات الموجهة إلى موسكو حول الطائرات المسيرة في بولندا عارية عن الصحة

