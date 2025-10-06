الكرملين: لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا بشأن وضع الطائرات دون طيار في أوروبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251006/الكرملين-لا-يوجد-أي-مبرر-لإلقاء-اللوم-على-روسيا-بشأن-وضع-الطائرات-دون-طيار-في-أوروبا-1105672379.html
الكرملين: لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا بشأن وضع الطائرات دون طيار في أوروبا
الكرملين: لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا بشأن وضع الطائرات دون طيار في أوروبا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأنه لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا في قضية الطائرات المسيرة في أوروبا. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T09:52+0000
2025-10-06T09:52+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف في إفادة صحفية: "مرة أخرى، لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا في هذا الأمر، قرأتُ اليوم أنه في إحدى المدن الأوروبية، أُلقي القبض على أحد هواة الطيران المحليين أثناء اختباره طائرة مسيّرة، ورُصدت طائرة مسيّرة مجهولة الهوية، مما أثار ضجة، واعتُقل شخص ما، وتبيّن أنه من السكان المحليين، حيث يشير التقرير إلى أن هذا الشخص لا علاقة له بروسيا". وأضاف بيسكوف، معلقًا على تصريحات سياسيين أوروبيين حول الصلة المزعومة بين كل الطائرات المسيرة المجهولة الهوية فوق أوروبا وروسيا: "هذا مثال واحد محدد، صغير، ومعزول، ولكن ربما نحتاج إلى نظرة أوسع". وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في 23 سبتمبر/ أيلول، بأن الاتهامات الموجهة ضد العسكريين الروس حول مزاعم "انتهاكات لأجواء بعض الدول، لم تُدعم على الإطلاق بأدلة موثوقة".وصرح بيسكوف: "أي اتهامات لعسكريينا بانتهاك بعض الحدود بواسطة طائرات، لم تدعم على الإطلاق بأدلة موثوقة أو حجج مقنعة، ونظرًا لغياب مثل هذه الحجج، فإننا، مجددًا، نتعامل مع هذه التصريحات على هذا الأساس". ودحضت روسيا هذه المزاعم، وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "هذه المرة، الاتهامات الموجهة إلى روسيا بمحاولة الاستفزاز والتصعيد المتعمد لا أساس لها من الصحة... ويتم تجاهل تفسيرات وزارة الدفاع الروسية والحقائق المقدمة".وأضاف البيان: "لم تنحرف الطائرات الروسية خلال الرحلة عن مسارها الجوي المحدد كما لم تدخل الأجواء الإستونية. وخط سير الرحلة مر فوق المياه الدولية في بحر البلطيق، على مسافة تزيد عن 3 كيلومترات من جزيرة فايندلو".الخارجية الروسية: الاتهامات الموجهة إلى موسكو حول الطائرات المسيرة في بولندا عارية عن الصحة
https://sarabic.ae/20250917/بولندا-سقوط-صاروخ-من-مقاتلة-إف-16-على-منزل-في-شرق-البلاد-1104968104.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الكرملين: لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا بشأن وضع الطائرات دون طيار في أوروبا

09:52 GMT 06.10.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
مبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأنه لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا في قضية الطائرات المسيرة في أوروبا.
وقال بيسكوف في إفادة صحفية: "مرة أخرى، لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا في هذا الأمر، قرأتُ اليوم أنه في إحدى المدن الأوروبية، أُلقي القبض على أحد هواة الطيران المحليين أثناء اختباره طائرة مسيّرة، ورُصدت طائرة مسيّرة مجهولة الهوية، مما أثار ضجة، واعتُقل شخص ما، وتبيّن أنه من السكان المحليين، حيث يشير التقرير إلى أن هذا الشخص لا علاقة له بروسيا".
وأضاف بيسكوف، معلقًا على تصريحات سياسيين أوروبيين حول الصلة المزعومة بين كل الطائرات المسيرة المجهولة الهوية فوق أوروبا وروسيا: "هذا مثال واحد محدد، صغير، ومعزول، ولكن ربما نحتاج إلى نظرة أوسع".
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في 23 سبتمبر/ أيلول، بأن الاتهامات الموجهة ضد العسكريين الروس حول مزاعم "انتهاكات لأجواء بعض الدول، لم تُدعم على الإطلاق بأدلة موثوقة".
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
بولندا: سقوط صاروخ من مقاتلة "إف-16" على منزل شرقي البلاد
17 سبتمبر, 21:44 GMT
وصرح بيسكوف: "أي اتهامات لعسكريينا بانتهاك بعض الحدود بواسطة طائرات، لم تدعم على الإطلاق بأدلة موثوقة أو حجج مقنعة، ونظرًا لغياب مثل هذه الحجج، فإننا، مجددًا، نتعامل مع هذه التصريحات على هذا الأساس".
وادعت كل من بولندا وإستونيا، في الآونة الأخيرة أن القوات الجوية الروسية، "انتهكت" أجواءها.
ودحضت روسيا هذه المزاعم، وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "هذه المرة، الاتهامات الموجهة إلى روسيا بمحاولة الاستفزاز والتصعيد المتعمد لا أساس لها من الصحة... ويتم تجاهل تفسيرات وزارة الدفاع الروسية والحقائق المقدمة".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن 3 مقاتلات روسية من طراز "ميغ-31" ، نفذت رحلة مقررة من كاريليا إلى مطار مقاطعة كالينينغراد الروسية، وقد تمت الرحلة وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي دون انتهاك حدود الدول الأخرى، وهو ما تأكد من خلال وسائل المراقبة الموضوعية".
وأضاف البيان: "لم تنحرف الطائرات الروسية خلال الرحلة عن مسارها الجوي المحدد كما لم تدخل الأجواء الإستونية. وخط سير الرحلة مر فوق المياه الدولية في بحر البلطيق، على مسافة تزيد عن 3 كيلومترات من جزيرة فايندلو".
الخارجية الروسية: الاتهامات الموجهة إلى موسكو حول الطائرات المسيرة في بولندا عارية عن الصحة
