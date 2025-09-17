بولندا: سقوط صاروخ من مقاتلة "إف-16" على منزل شرقي البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250917/بولندا-سقوط-صاروخ-من-مقاتلة-إف-16-على-منزل-في-شرق-البلاد-1104968104.html
بولندا: سقوط صاروخ من مقاتلة "إف-16" على منزل شرقي البلاد
بولندا: سقوط صاروخ من مقاتلة "إف-16" على منزل شرقي البلاد
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدولة البولندي المنسق لشؤون أجهزة الأمن، توماش سيمونياك، في تصريح لقناة "تي في إن" البولندية، أن صاروخًا أُطلق من مقاتلة إف-16 خلال عملية تدمير... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T21:44+0000
2025-09-17T21:47+0000
بولندا
إف-16
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:231:2000:1356_1920x0_80_0_0_3350cb4f4309de1e4a337a3f4e51223b.jpg
وكانت وارسو قد ذكرت، في وقت سابق، أن طائرة مسيّرة سقطت على مبنى سكني في إقليم لوبلين، ما أدى إلى تدميره جزئيًا. وفي وقت لاحق نشرت صحيفة "رزيشبوسبوليتا" تقريرًا أوضحت فيه أن ما أصاب المنزل لم يكن مسيّرة بل صاروخ أُطلق من مقاتلة.وقال سيمونياك: "كل المؤشرات تدل على أنه صاروخ أُطلق من طائرتنا، التي كانت تدافع عن بولندا وتحمي مواطنينا. الجيش تعهّد بتعويض الأضرار".وأشار إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا، وأن الخبراء يدرسون بعناية حطام الطائرات المسيّرة وبقايا الصاروخ.ويوم الأربعاء، أعلن رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، أن قوات بلاده أسقطت طائرات مسيّرة "مثّلت خطرًا" بعد أن اخترقت الأجواء البولندية، وقال إن 19 طائرة عبرت الحدود الجوية، واتهم توسك، من دون تقديم أدلة، موسكو بالمسؤولية.بدورها، استدعت وزارة الخارجية البولندية القائم بالأعمال الروسي في وارسو، أندريه أورداش، لكنها لم تقدّم له أي أدلة على مصدر الطائرات المسيّرة.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنّت، ليل 10 سبتمبر/أيلول، هجومًا واسعًا على منشآت صناعية عسكرية في أوكرانيا، ولم تكن هناك أهداف مخطّط لضربها داخل الأراضي البولندية. وأكدت الوزارة استعدادها لإجراء مشاورات مع الجانب البولندي حول الحادث.وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها وارسو موسكو، من دون أدلة، بانتهاك مجالها الجوي.ففي نهاية عام 2022 سقطت قذائف قرب الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين. وآنذاك زعمت السلطات المحلية أنها ذخائر روسية، لكن الرئيس البولندي حينها، أندجي دودا، أقر لاحقًا بأن الأرجح أنها تعود للقوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما أكّدته نتائج خبراء أظهروا في صور الحادث بقايا صاروخ من منظومة "إس-300" الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250915/بريطانيا-تؤكد-إرسال-مقاتلات-حربية-إلى-بولندا-1104887403.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:44:2000:1544_1920x0_80_0_0_2bf5f874b73fb09d22ca2616a4d10500.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بولندا, إف-16, أخبار أوكرانيا
بولندا, إف-16, أخبار أوكرانيا

بولندا: سقوط صاروخ من مقاتلة "إف-16" على منزل شرقي البلاد

21:44 GMT 17.09.2025 (تم التحديث: 21:47 GMT 17.09.2025)
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
تابعنا عبر
أكد وزير الدولة البولندي المنسق لشؤون أجهزة الأمن، توماش سيمونياك، في تصريح لقناة "تي في إن" البولندية، أن صاروخًا أُطلق من مقاتلة إف-16 خلال عملية تدمير طائرات مسيّرة، أصاب منزلًا في شرق بولندا، وليس طائرة مسيرة كما أُعلن في البداية.
وكانت وارسو قد ذكرت، في وقت سابق، أن طائرة مسيّرة سقطت على مبنى سكني في إقليم لوبلين، ما أدى إلى تدميره جزئيًا. وفي وقت لاحق نشرت صحيفة "رزيشبوسبوليتا" تقريرًا أوضحت فيه أن ما أصاب المنزل لم يكن مسيّرة بل صاروخ أُطلق من مقاتلة.
هبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة يوروفايتر تايفون الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـالناتو في ألبانيا غربي البلقان. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
بريطانيا تؤكد إرسال مقاتلات حربية إلى بولندا
15 سبتمبر, 21:28 GMT
وقال سيمونياك: "كل المؤشرات تدل على أنه صاروخ أُطلق من طائرتنا، التي كانت تدافع عن بولندا وتحمي مواطنينا. الجيش تعهّد بتعويض الأضرار".
وأشار إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا، وأن الخبراء يدرسون بعناية حطام الطائرات المسيّرة وبقايا الصاروخ.
ويوم الأربعاء، أعلن رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، أن قوات بلاده أسقطت طائرات مسيّرة "مثّلت خطرًا" بعد أن اخترقت الأجواء البولندية، وقال إن 19 طائرة عبرت الحدود الجوية، واتهم توسك، من دون تقديم أدلة، موسكو بالمسؤولية.
بدورها، استدعت وزارة الخارجية البولندية القائم بالأعمال الروسي في وارسو، أندريه أورداش، لكنها لم تقدّم له أي أدلة على مصدر الطائرات المسيّرة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنّت، ليل 10 سبتمبر/أيلول، هجومًا واسعًا على منشآت صناعية عسكرية في أوكرانيا، ولم تكن هناك أهداف مخطّط لضربها داخل الأراضي البولندية. وأكدت الوزارة استعدادها لإجراء مشاورات مع الجانب البولندي حول الحادث.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها وارسو موسكو، من دون أدلة، بانتهاك مجالها الجوي.
ففي نهاية عام 2022 سقطت قذائف قرب الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين. وآنذاك زعمت السلطات المحلية أنها ذخائر روسية، لكن الرئيس البولندي حينها، أندجي دودا، أقر لاحقًا بأن الأرجح أنها تعود للقوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما أكّدته نتائج خبراء أظهروا في صور الحادث بقايا صاروخ من منظومة "إس-300" الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала