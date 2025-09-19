https://sarabic.ae/20250919/الخارجية-الروسية-الاتهامات-الموجهة-إلى-موسكو-حول-الطائرات-المسيرة-في-بولندا-عارية-عن-الصحة--1105022971.html
الخارجية الروسية: الاتهامات الموجهة إلى موسكو حول الطائرات المسيرة في بولندا عارية عن الصحة
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الاتهامات الموجهة لروسيا بمحاولة الاستفزاز والتصعيد المتعمد فيما يتعلق بالطائرات
ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية عن زاخاروفا قولها: "هذه المرة، الاتهامات الموجهة لروسيا بمحاولة الاستفزاز والتصعيد المتعمد، لا أساس لها من الصحة".وتابعت: "ولم تذكر أي ظروف محددة تفسر النية الخبيثة المنسوبة لبلدنا، إن التسرع في تحميل روسيا مسؤولية الحادث، ورفض السلطات البولندية القاطع قبول الاستشارات التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية، يظهران عدم اهتمام "الغرب الجماعي" التام بكشف حقيقة الحادث".وأعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، في 10 سبتمبر/ أيلول، أن المجال الجوي البولندي قد انتهك خلال الليل، وأن التهديد قيد الإزالة.كما دعا مجلس الأمن القومي للانعقاد يوم الخميس الماضي، حسبما أعلنت الرئاسة البولندية.وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يتهمان روسيا يوميا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي أدلة.الخارجية البيلاروسية تستدعي القائم بالأعمال البولندي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الاتهامات الموجهة لروسيا بمحاولة الاستفزاز والتصعيد المتعمد فيما يتعلق بالطائرات المسيرة في بولندا، لا أساس لها من الصحة.
ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية عن زاخاروفا قولها: "هذه المرة، الاتهامات الموجهة لروسيا بمحاولة الاستفزاز والتصعيد المتعمد، لا أساس لها من الصحة".
وتابعت: "ولم تذكر أي ظروف محددة تفسر النية الخبيثة المنسوبة لبلدنا، إن التسرع في تحميل روسيا مسؤولية الحادث، ورفض السلطات البولندية القاطع قبول الاستشارات التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية، يظهران عدم اهتمام "الغرب الجماعي" التام بكشف حقيقة الحادث".
وأضافت زاخاروفا: "بطبيعة الحال، يتم تجاهل تفسيرات وزارة الدفاع الروسية والحقائق المقدمة".
وأعلن رئيس الوزراء البولندي
دونالد توسك، في 10 سبتمبر/ أيلول، أن المجال الجوي البولندي قد انتهك خلال الليل، وأن التهديد قيد الإزالة.
وأعلن الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، أنه تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن حادثة اختراق طائرة مسيرة الأجواء البولندية.
كما دعا مجلس الأمن القومي للانعقاد يوم الخميس الماضي، حسبما أعلنت الرئاسة البولندية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أنه لم تكن هناك خطط لتدمير أي أهداف في بولندا.
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يتهمان روسيا يوميا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي أدلة.