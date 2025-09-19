الخارجية البيلاروسية تستدعي القائم بالأعمال البولندي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250919/الخارجية-البيلاروسية-تستدعي-القائم-بالأعمال-البولندي-1105022452.html
الخارجية البيلاروسية تستدعي القائم بالأعمال البولندي
الخارجية البيلاروسية تستدعي القائم بالأعمال البولندي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء القائم بالأعمال البولندي إلى مقر الوزارة لمناقشة تفصيلية للعلاقات بين البلدين. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T07:56+0000
2025-09-19T07:56+0000
العالم
أخبار العالم الآن
بولندا
أخبار بيلاروسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/09/1050661020_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_4fcfd4c70db6d6a83c703e6681e10e0e.jpg
مينسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المركز الإعلامي لوزارة الخارجية البيلاروسية: "تم اليوم استدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية بولندا لدى جمهورية بيلاروسيا، فويتشيك فيليمونوفيتش، إلى مقر وزارة الخارجية لمناقشة مستفيضة للوضع الراهن للعلاقات البيلاروسية البولندية".ولفت البيان إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المحادثة لاحقا.يذكر أن بولندا قررت إغلاق حدودها مع بيلاروسيا بالكامل، بما في ذلك نقاط تفتيش السيارات والسكك الحديدية، بالتزامن مع المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية "غرب - 2025"، التي جرت في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري.وتعليقا على ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "من الواضح أن الخطوات المواجهة، التي اتخذتها القيادة البولندية تهدف إلى تبرير سياسة تصعيد التوترات في قلب أوروبا"، لافتة إلى أن "الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها بولندا ستلحق أضرارا جسيمة بشركائها الدوليين، الذين يستخدمون الحدود البولندية البيلاروسية للتجارة".
https://sarabic.ae/20250911/روسيا-تصف-قرار-بولندا-بإغلاق-الحدود-مع-بيلاروسيا-بالـمدمر-1104758646.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/09/1050661020_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c8176f68dc184642e7bd232a38163084.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, بولندا, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, بولندا, أخبار بيلاروسيا اليوم

الخارجية البيلاروسية تستدعي القائم بالأعمال البولندي

07:56 GMT 19.09.2025
© Sputnik . Inna Grishukالحدود بين بيلاروسيا و بولندا
الحدود بين بيلاروسيا و بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© Sputnik . Inna Grishuk
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء القائم بالأعمال البولندي إلى مقر الوزارة لمناقشة تفصيلية للعلاقات بين البلدين.
مينسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المركز الإعلامي لوزارة الخارجية البيلاروسية: "تم اليوم استدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية بولندا لدى جمهورية بيلاروسيا، فويتشيك فيليمونوفيتش، إلى مقر وزارة الخارجية لمناقشة مستفيضة للوضع الراهن للعلاقات البيلاروسية البولندية".
ولفت البيان إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المحادثة لاحقا.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
روسيا تصف قرار بولندا بإغلاق الحدود مع بيلاروسيا بالـ"مدمر"
11 سبتمبر, 17:57 GMT
يذكر أن بولندا قررت إغلاق حدودها مع بيلاروسيا بالكامل، بما في ذلك نقاط تفتيش السيارات والسكك الحديدية، بالتزامن مع المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية "غرب - 2025"، التي جرت في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وتعليقا على ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "من الواضح أن الخطوات المواجهة، التي اتخذتها القيادة البولندية تهدف إلى تبرير سياسة تصعيد التوترات في قلب أوروبا"، لافتة إلى أن "الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها بولندا ستلحق أضرارا جسيمة بشركائها الدوليين، الذين يستخدمون الحدود البولندية البيلاروسية للتجارة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала