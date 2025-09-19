https://sarabic.ae/20250919/الخارجية-البيلاروسية-تستدعي-القائم-بالأعمال-البولندي-1105022452.html
الخارجية البيلاروسية تستدعي القائم بالأعمال البولندي
الخارجية البيلاروسية تستدعي القائم بالأعمال البولندي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء القائم بالأعمال البولندي إلى مقر الوزارة لمناقشة تفصيلية للعلاقات بين البلدين. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T07:56+0000
2025-09-19T07:56+0000
2025-09-19T07:56+0000
العالم
أخبار العالم الآن
بولندا
أخبار بيلاروسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/09/1050661020_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_4fcfd4c70db6d6a83c703e6681e10e0e.jpg
مينسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المركز الإعلامي لوزارة الخارجية البيلاروسية: "تم اليوم استدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية بولندا لدى جمهورية بيلاروسيا، فويتشيك فيليمونوفيتش، إلى مقر وزارة الخارجية لمناقشة مستفيضة للوضع الراهن للعلاقات البيلاروسية البولندية".ولفت البيان إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المحادثة لاحقا.يذكر أن بولندا قررت إغلاق حدودها مع بيلاروسيا بالكامل، بما في ذلك نقاط تفتيش السيارات والسكك الحديدية، بالتزامن مع المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية "غرب - 2025"، التي جرت في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري.وتعليقا على ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "من الواضح أن الخطوات المواجهة، التي اتخذتها القيادة البولندية تهدف إلى تبرير سياسة تصعيد التوترات في قلب أوروبا"، لافتة إلى أن "الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها بولندا ستلحق أضرارا جسيمة بشركائها الدوليين، الذين يستخدمون الحدود البولندية البيلاروسية للتجارة".
https://sarabic.ae/20250911/روسيا-تصف-قرار-بولندا-بإغلاق-الحدود-مع-بيلاروسيا-بالـمدمر-1104758646.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/09/1050661020_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c8176f68dc184642e7bd232a38163084.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, بولندا, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, بولندا, أخبار بيلاروسيا اليوم
الخارجية البيلاروسية تستدعي القائم بالأعمال البولندي
أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء القائم بالأعمال البولندي إلى مقر الوزارة لمناقشة تفصيلية للعلاقات بين البلدين.
مينسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان المركز الإعلامي لوزارة الخارجية البيلاروسية: "تم اليوم استدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية بولندا لدى جمهورية بيلاروسيا، فويتشيك فيليمونوفيتش، إلى مقر وزارة الخارجية لمناقشة مستفيضة للوضع الراهن للعلاقات البيلاروسية البولندية".
ولفت البيان إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المحادثة لاحقا.
يذكر أن بولندا
قررت إغلاق حدودها مع بيلاروسيا بالكامل، بما في ذلك نقاط تفتيش السيارات والسكك الحديدية، بالتزامن مع المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية "غرب - 2025"، التي جرت في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وتعليقا على ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "من الواضح أن الخطوات المواجهة، التي اتخذتها القيادة البولندية تهدف إلى تبرير سياسة تصعيد التوترات في قلب أوروبا"، لافتة إلى أن "الإجراءات الأحادية
الجانب التي تتخذها بولندا ستلحق أضرارا جسيمة بشركائها الدوليين، الذين يستخدمون الحدود البولندية البيلاروسية للتجارة".