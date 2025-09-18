ترامب: حادث المسيرات في بولندا "على الأرجح بسبب تعطلها"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: حادث المسيرات في بولندا "على الأرجح بسبب تعطلها"
ترامب: حادث المسيرات في بولندا "على الأرجح بسبب تعطلها"
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بأن حادث الطائرات المسيرة الأخير في بولندا وقع على الأرجح بسبب تعطلها. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20250917/بولندا-سقوط-صاروخ-من-مقاتلة-إف-16-على-منزل-في-شرق-البلاد-1104968104.html
https://sarabic.ae/20250912/موسكو-روسيا-ليست-مهتمة-بتصعيد-التوترات-مع-بولندا--1104798010.html
© AP Photo / Evan Vucci
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بأن حادث الطائرات المسيرة الأخير في بولندا وقع على الأرجح بسبب تعطلها.
وقال ترامب، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن حادث الطائرات المسيّرة الذي وقع في بولندا "على الأرجح كان بسبب خروج المسيّرات عن الخدمة"، مضيفًا: "نأمل أن يكون الأمر كذلك".
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
بولندا: سقوط صاروخ من مقاتلة "إف-16" على منزل شرقي البلاد
أمس, 21:44 GMT
وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد أعلن في 10 سبتمبر/أيلول أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيّرة "خطيرة" فوق أراضي بلاده، واصفًا إياها بأنها "روسية"، من دون تقديم أدلة، بينما ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن عدد المسيّرات تجاوز عشرة.
في المقابل، أكدت البعثة الروسية في وارسو أن بولندا لم تقدّم أي إثبات على مزاعمها بشأن مصدر المسيّرات، فيما أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لم تتلقَّ أي طلبات اتصال من القيادة البولندية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يوجّهان اتهامات يومية لروسيا من دون تقديم أدلة.
وشدّدت وزارة الدفاع الروسية على أن الأهداف التي استهدفتها قواتها في ضربات على منشآت صناعات دفاعية أوكرانية ليلة 10 سبتمبر/أيلول لم تشمل مواقع في بولندا، وأبدت استعدادها لإجراء مشاورات مع وارسو، غير أن الأخيرة لم تُبدِ اهتمامًا.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
موسكو: روسيا ليست مهتمة بتصعيد التوترات مع بولندا
12 سبتمبر, 20:15 GMT
وفي السياق نفسه، قال رئيس هيئة الأركان البيلاروسي، الجنرال بافيل مورافيكو، إن مينسك أبلغت بولندا وليتوانيا خلال الليل بوجود مسيّرات تقترب من حدودهما، فيما حذّرت وارسو بيلاروس من طائرات انطلقت من أوكرانيا، مؤكدًا أن الدفاعات البيلاروسية تابعت مسيّرات خرجت عن مسارها بفعل الحرب الإلكترونية وأسقط بعضها داخل الأجواء البيلاروسية.
من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن لدى وارسو قنوات اتصال متاحة لطلب توضيحات حول حطام المسيّرات.
