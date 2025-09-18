https://sarabic.ae/20250918/ترامب-حادث-المسيرات-في-بولندا-على-الأرجح-بسبب-تعطلها-1105012103.html
ترامب: حادث المسيرات في بولندا "على الأرجح بسبب تعطلها"
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بأن حادث الطائرات المسيرة الأخير في بولندا وقع على الأرجح بسبب تعطلها.
وقال ترامب، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن حادث الطائرات المسيّرة الذي وقع في بولندا "على الأرجح كان بسبب خروج المسيّرات عن الخدمة"، مضيفًا: "نأمل أن يكون الأمر كذلك".وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد أعلن في 10 سبتمبر/أيلول أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيّرة "خطيرة" فوق أراضي بلاده، واصفًا إياها بأنها "روسية"، من دون تقديم أدلة، بينما ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن عدد المسيّرات تجاوز عشرة.في المقابل، أكدت البعثة الروسية في وارسو أن بولندا لم تقدّم أي إثبات على مزاعمها بشأن مصدر المسيّرات، فيما أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لم تتلقَّ أي طلبات اتصال من القيادة البولندية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يوجّهان اتهامات يومية لروسيا من دون تقديم أدلة.وشدّدت وزارة الدفاع الروسية على أن الأهداف التي استهدفتها قواتها في ضربات على منشآت صناعات دفاعية أوكرانية ليلة 10 سبتمبر/أيلول لم تشمل مواقع في بولندا، وأبدت استعدادها لإجراء مشاورات مع وارسو، غير أن الأخيرة لم تُبدِ اهتمامًا.وفي السياق نفسه، قال رئيس هيئة الأركان البيلاروسي، الجنرال بافيل مورافيكو، إن مينسك أبلغت بولندا وليتوانيا خلال الليل بوجود مسيّرات تقترب من حدودهما، فيما حذّرت وارسو بيلاروس من طائرات انطلقت من أوكرانيا، مؤكدًا أن الدفاعات البيلاروسية تابعت مسيّرات خرجت عن مسارها بفعل الحرب الإلكترونية وأسقط بعضها داخل الأجواء البيلاروسية.من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن لدى وارسو قنوات اتصال متاحة لطلب توضيحات حول حطام المسيّرات.
