https://sarabic.ae/20250918/ترامب-حادث-المسيرات-في-بولندا-على-الأرجح-بسبب-تعطلها-1105012103.html

ترامب: حادث المسيرات في بولندا "على الأرجح بسبب تعطلها"

ترامب: حادث المسيرات في بولندا "على الأرجح بسبب تعطلها"

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بأن حادث الطائرات المسيرة الأخير في بولندا وقع على الأرجح بسبب تعطلها. 18.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-18T22:02+0000

2025-09-18T22:02+0000

2025-09-18T22:02+0000

ترامب

بولندا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg

وقال ترامب، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن حادث الطائرات المسيّرة الذي وقع في بولندا "على الأرجح كان بسبب خروج المسيّرات عن الخدمة"، مضيفًا: "نأمل أن يكون الأمر كذلك".وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد أعلن في 10 سبتمبر/أيلول أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيّرة "خطيرة" فوق أراضي بلاده، واصفًا إياها بأنها "روسية"، من دون تقديم أدلة، بينما ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن عدد المسيّرات تجاوز عشرة.في المقابل، أكدت البعثة الروسية في وارسو أن بولندا لم تقدّم أي إثبات على مزاعمها بشأن مصدر المسيّرات، فيما أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لم تتلقَّ أي طلبات اتصال من القيادة البولندية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يوجّهان اتهامات يومية لروسيا من دون تقديم أدلة.وشدّدت وزارة الدفاع الروسية على أن الأهداف التي استهدفتها قواتها في ضربات على منشآت صناعات دفاعية أوكرانية ليلة 10 سبتمبر/أيلول لم تشمل مواقع في بولندا، وأبدت استعدادها لإجراء مشاورات مع وارسو، غير أن الأخيرة لم تُبدِ اهتمامًا.وفي السياق نفسه، قال رئيس هيئة الأركان البيلاروسي، الجنرال بافيل مورافيكو، إن مينسك أبلغت بولندا وليتوانيا خلال الليل بوجود مسيّرات تقترب من حدودهما، فيما حذّرت وارسو بيلاروس من طائرات انطلقت من أوكرانيا، مؤكدًا أن الدفاعات البيلاروسية تابعت مسيّرات خرجت عن مسارها بفعل الحرب الإلكترونية وأسقط بعضها داخل الأجواء البيلاروسية.من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن لدى وارسو قنوات اتصال متاحة لطلب توضيحات حول حطام المسيّرات.

https://sarabic.ae/20250917/بولندا-سقوط-صاروخ-من-مقاتلة-إف-16-على-منزل-في-شرق-البلاد-1104968104.html

https://sarabic.ae/20250912/موسكو-روسيا-ليست-مهتمة-بتصعيد-التوترات-مع-بولندا--1104798010.html

بولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, بولندا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا