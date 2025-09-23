https://sarabic.ae/20250923/الاتهامات-الموجهة-ضد-قواتنا-حول-انتهاكها-أجواء-بعض-الدول-تفتقر-للأدلة---الكرملين-1105161894.html
الاتهامات الموجهة ضد قواتنا حول "انتهاكها" أجواء بعض الدول تفتقر للأدلة - الكرملين
وصرح بيسكوف في إفادة صحفية: "أي اتهامات لعسكريينا بانتهاك بعض الحدود بواسطة طائرات، لم تدعم على الإطلاق بأدلّة موثوقة أو حجج مقنعة، ونظرًا لغياب مثل هذه الحجج، فإننا، مجددًا، نتعامل مع هذه التصريحات على هذا الأساس".وكان بيسكوف، قد وصف يوم أمس الاثنين، مزاعم "انتهاك" روسيا للمجال الجوي لدول أخرى، بأنها "فارغة ولا أساس لها من الصحة".وادعت كل من بولندا وإستونيا، في الآونة الأخيرة أن القوات الجوية الروسية، "انتهكت" أجواءها.ودحضت روسيا هذه المزاعم، وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "هذه المرة، الاتهامات الموجهة إلى روسيا بمحاولة الاستفزاز والتصعيد المتعمد لا أساس لها من الصحة... ويتم تجاهل تفسيرات وزارة الدفاع الروسية والحقائق المقدمة".وأضاف البيان: "لم تنحرف الطائرات الروسية خلال الرحلة عن مسارها الجوي المحدد كما لم تدخل الأجواء الإستونية. وخط سير الرحلة مر فوق المياه الدولية في بحر البلطيق، على مسافة تزيد عن 3 كيلومترات من جزيرة فايندلو".الخارجية الروسية: الاتهامات الموجهة إلى موسكو حول الطائرات المسيرة في بولندا عارية عن الصحة
وصرح بيسكوف في إفادة صحفية: "أي اتهامات لعسكريينا بانتهاك بعض الحدود بواسطة طائرات، لم تدعم على الإطلاق بأدلّة موثوقة أو حجج مقنعة، ونظرًا لغياب مثل هذه الحجج، فإننا، مجددًا، نتعامل مع هذه التصريحات على هذا الأساس".
وكان بيسكوف، قد وصف يوم أمس الاثنين، مزاعم "انتهاك" روسيا للمجال الجوي لدول أخرى، بأنها "فارغة ولا أساس لها من الصحة".
وادعت كل من بولندا وإستونيا، في الآونة الأخيرة أن القوات الجوية الروسية، "انتهكت" أجواءها.
ودحضت روسيا هذه المزاعم، وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "هذه المرة، الاتهامات الموجهة إلى روسيا بمحاولة الاستفزاز والتصعيد المتعمد لا أساس لها من الصحة... ويتم تجاهل تفسيرات وزارة الدفاع الروسية والحقائق المقدمة".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن 3 مقاتلات روسية من طراز "ميغ-31" ، نفذت رحلة مقررة من كاريليا إلى مطار مقاطعة كالينينغراد الروسية، وقد تمت الرحلة وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي دون انتهاك حدود الدول الأخرى، وهو ما تأكد من خلال وسائل المراقبة الموضوعية".
وأضاف البيان: "لم تنحرف الطائرات الروسية خلال الرحلة عن مسارها الجوي المحدد كما لم تدخل الأجواء الإستونية. وخط سير الرحلة مر فوق المياه الدولية في بحر البلطيق، على مسافة تزيد عن 3 كيلومترات من جزيرة فايندلو".