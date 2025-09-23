الاتهامات الموجهة ضد قواتنا حول "انتهاكها" أجواء بعض الدول تفتقر للأدلة - الكرملين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250923/الاتهامات-الموجهة-ضد-قواتنا-حول-انتهاكها-أجواء-بعض-الدول-تفتقر-للأدلة---الكرملين-1105161894.html
الاتهامات الموجهة ضد قواتنا حول "انتهاكها" أجواء بعض الدول تفتقر للأدلة - الكرملين
الاتهامات الموجهة ضد قواتنا حول "انتهاكها" أجواء بعض الدول تفتقر للأدلة - الكرملين
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الاتهامات الموجهة ضد العسكريين الروس حول مزاعم "انتهاكات لأجواء بعض الدول، لم تُدعم على... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T12:14+0000
2025-09-23T12:14+0000
روسيا
الكرملين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وصرح بيسكوف في إفادة صحفية: "أي اتهامات لعسكريينا بانتهاك بعض الحدود بواسطة طائرات، لم تدعم على الإطلاق بأدلّة موثوقة أو حجج مقنعة، ونظرًا لغياب مثل هذه الحجج، فإننا، مجددًا، نتعامل مع هذه التصريحات على هذا الأساس".وكان بيسكوف، قد وصف يوم أمس الاثنين، مزاعم "انتهاك" روسيا للمجال الجوي لدول أخرى، بأنها "فارغة ولا أساس لها من الصحة".وادعت كل من بولندا وإستونيا، في الآونة الأخيرة أن القوات الجوية الروسية، "انتهكت" أجواءها.ودحضت روسيا هذه المزاعم، وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "هذه المرة، الاتهامات الموجهة إلى روسيا بمحاولة الاستفزاز والتصعيد المتعمد لا أساس لها من الصحة... ويتم تجاهل تفسيرات وزارة الدفاع الروسية والحقائق المقدمة".وأضاف البيان: "لم تنحرف الطائرات الروسية خلال الرحلة عن مسارها الجوي المحدد كما لم تدخل الأجواء الإستونية. وخط سير الرحلة مر فوق المياه الدولية في بحر البلطيق، على مسافة تزيد عن 3 كيلومترات من جزيرة فايندلو".الخارجية الروسية: الاتهامات الموجهة إلى موسكو حول الطائرات المسيرة في بولندا عارية عن الصحة
https://sarabic.ae/20250911/بولندا-تطلب-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-بعد-حادثة-الطائرة-المسيرة-1104722428.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الكرملين
روسيا, الكرملين

الاتهامات الموجهة ضد قواتنا حول "انتهاكها" أجواء بعض الدول تفتقر للأدلة - الكرملين

12:14 GMT 23.09.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الاتهامات الموجهة ضد العسكريين الروس حول مزاعم "انتهاكات لأجواء بعض الدول، لم تُدعم على الإطلاق بأدلّة موثوقة".
وصرح بيسكوف في إفادة صحفية: "أي اتهامات لعسكريينا بانتهاك بعض الحدود بواسطة طائرات، لم تدعم على الإطلاق بأدلّة موثوقة أو حجج مقنعة، ونظرًا لغياب مثل هذه الحجج، فإننا، مجددًا، نتعامل مع هذه التصريحات على هذا الأساس".
وكان بيسكوف، قد وصف يوم أمس الاثنين، مزاعم "انتهاك" روسيا للمجال الجوي لدول أخرى، بأنها "فارغة ولا أساس لها من الصحة".
حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى درع بولندا الشرقي على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
بولندا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد حادثة الطائرة المسيرة
11 سبتمبر, 04:50 GMT
وادعت كل من بولندا وإستونيا، في الآونة الأخيرة أن القوات الجوية الروسية، "انتهكت" أجواءها.
ودحضت روسيا هذه المزاعم، وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "هذه المرة، الاتهامات الموجهة إلى روسيا بمحاولة الاستفزاز والتصعيد المتعمد لا أساس لها من الصحة... ويتم تجاهل تفسيرات وزارة الدفاع الروسية والحقائق المقدمة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن 3 مقاتلات روسية من طراز "ميغ-31" ، نفذت رحلة مقررة من كاريليا إلى مطار مقاطعة كالينينغراد الروسية، وقد تمت الرحلة وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي دون انتهاك حدود الدول الأخرى، وهو ما تأكد من خلال وسائل المراقبة الموضوعية".

وأضاف البيان: "لم تنحرف الطائرات الروسية خلال الرحلة عن مسارها الجوي المحدد كما لم تدخل الأجواء الإستونية. وخط سير الرحلة مر فوق المياه الدولية في بحر البلطيق، على مسافة تزيد عن 3 كيلومترات من جزيرة فايندلو".
الخارجية الروسية: الاتهامات الموجهة إلى موسكو حول الطائرات المسيرة في بولندا عارية عن الصحة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала