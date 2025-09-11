https://sarabic.ae/20250911/بولندا-تطلب-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-بعد-حادثة-الطائرة-المسيرة-1104722428.html

بولندا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد حادثة الطائرة المسيرة

سبوتنيك عربي

أفادت بعثة جمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، التي ترأس المجلس في سبتمبر/أيلول، أن بولندا طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب حادثة طائرات... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-11T04:50+0000

2025-09-11T04:50+0000

2025-09-11T04:50+0000

العالم

بولونيا

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/02/1095389738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e052ea0f15af3a4b3d0df53172ae8182.jpg

وقالت البعثة إن "الطلب جاء من بولندا"، مشيرة إلى أنها تناقش حاليا الموعد المحدد لعقد الاجتماع.وأعلن الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، أنه تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن حادثة اختراق طائرة مسيرة الأجواء البولندية.كما دعا مجلس الأمن القومي للانعقاد يوم الخميس، حسبما أعلنت الرئاسة البولندية.و أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أنه لم تكن هناك خطط لتدمير أي أهداف في بولندا.وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يتهمان روسيا يوميا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي أدلة.من جهته، أفاد رئيس هيئة الأركان العامة البيلاروسي النائب الأول لوزير الدفاع، اللواء بافيل مورافيكو، أن بيلاروسيا أبلغت بولندا وليتوانيا ليلاً باقتراب طائرات مسيرة من حدودها، بينما حذرت وارسو مينسك من طائرات مسيرة قادمة من أراضي أوكرانيا.وفي نهاية عام 2022، سقطت قذائف على الأراضي البولندية قرب الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين، وزعمت وارسو أن القذائف كانت روسية الصنع، لكن أندريه دودا، الذي كان يشغل منصب رئيس بولندا آنذاك، اعترف لاحقاً بأنها على الأرجح أسلحة أوكرانية.ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، كانت هذه صواريخ أوكرانية أُطلقت لاعتراض صواريخ روسية، وبحسب استنتاجات الخبراء، أظهرت الصور المنشورة من مكان الحادثة شظايا صاروخ أوكراني من طراز "إس-300".

بولونيا

2025

العالم, بولونيا, روسيا