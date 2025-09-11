بولندا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد حادثة الطائرة المسيرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
بولندا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد حادثة الطائرة المسيرة
بولندا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد حادثة الطائرة المسيرة

04:50 GMT 11.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiحواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى درع بولندا الشرقي على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
أفادت بعثة جمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، التي ترأس المجلس في سبتمبر/أيلول، أن بولندا طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب حادثة طائرات دون طيار في مجالها الجوي.
وقالت البعثة إن "الطلب جاء من بولندا"، مشيرة إلى أنها تناقش حاليا الموعد المحدد لعقد الاجتماع.
وأعلن الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، أنه تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن حادثة اختراق طائرة مسيرة الأجواء البولندية.
كما دعا مجلس الأمن القومي للانعقاد يوم الخميس، حسبما أعلنت الرئاسة البولندية.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
موسكو: الدفاع الروسية تفند خرافات وارسو المتعلقة بالاتهامات الموجهة لروسيا
أمس, 14:08 GMT
و أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أنه لم تكن هناك خطط لتدمير أي أهداف في بولندا.
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يتهمان روسيا يوميا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي أدلة.
من جهته، أفاد رئيس هيئة الأركان العامة البيلاروسي النائب الأول لوزير الدفاع، اللواء بافيل مورافيكو، أن بيلاروسيا أبلغت بولندا وليتوانيا ليلاً باقتراب طائرات مسيرة من حدودها، بينما حذرت وارسو مينسك من طائرات مسيرة قادمة من أراضي أوكرانيا.
كما أشار إلى أن الدفاع الجوي البيلاروسي يتتبع باستمرار طائرات مسيرة تضل طريقها ليلاً نتيجة تعرضها للتشويش الإلكتروني، وقد دمرت قوات الدفاع الجوي بعض الطائرات المسيرة "الضالة" في سماء بيلاروسيا.
انتشار القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى درع بولندا الشرقي على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
بولندا تعلن إسقاط مسيرات داخل مجالها الجوي
أمس, 07:17 GMT
وفي نهاية عام 2022، سقطت قذائف على الأراضي البولندية قرب الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين، وزعمت وارسو أن القذائف كانت روسية الصنع، لكن أندريه دودا، الذي كان يشغل منصب رئيس بولندا آنذاك، اعترف لاحقاً بأنها على الأرجح أسلحة أوكرانية.
ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، كانت هذه صواريخ أوكرانية أُطلقت لاعتراض صواريخ روسية، وبحسب استنتاجات الخبراء، أظهرت الصور المنشورة من مكان الحادثة شظايا صاروخ أوكراني من طراز "إس-300".
