الكرملين: الأوروبيون يتخذون موقفا عسكريا متطرفا يصعب تفسيره

بوتين: روسيا تدعم قرار إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة +
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الأوروبيين اتخذوا اليوم موقفا عسكريا متطرفا يصعب تفسيره.
وقال بيسكوف، في مقابلة مع صحفي قناة "روسيا 1"، بافل زاروبين: "نظام كييف يتم تشجيعه بكل طريقة ممكنة على اتخاذ هذا الموقف من قبل الأوروبيين، الذين اتخذوا مثل هذا الموقف الصعب التفسير والمتعصب والعسكري على هذه الخلفية" .وأكد أن موسكو، بناءً على سلوك كييف، تُشير إلى أن الوضع لا يتطور بشكل إيجابي.وأضاف بيسكوف: "لقد توقفت المفاوضات بسبب إحجام نظام كييف عن الرد بأي شكل من الأشكال على الأسئلة التي طرحناها. أي أنهم لم يستجيبوا لمسودة الوثيقة التي قُدِّمت، ولم يستجيبوا لمقترحنا بإنشاء ثلاث مجموعات عمل محددة".وأشار بيسكوف إلى أن عملية التفاوض في إسطنبول لحل الصراع في أوكرانيا متوقفة حاليا.ولفت بيسكوف إلى أن روسيا تأمل أن يحافظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرادته السياسية لحل سلمي للوضع في أوكرانيا.وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم أمس الخميس، أن كييف غير ملتزمة حاليًا بعملية السلام، مشيرا إلى أنهم (في كييف) يعتقدون أن شيئًا ما سيحدث على الجبهات، لكن الواقع يُشير إلى عكس ذلك.وقال بيسكوف للصحفيين: "من الواضح أنهم متوافقون من الأوروبيين، وهم غير منجذبين إطلاقًا لأي عملية سلام في الوقت الحالي. يعتقدون أن شيئًا ما سيتغير على الجبهات، وأن الأمور ستتحول إلى ديناميكية إيجابية. لكن الواقع يشير إلى خلاف ذلك".المفاوضات في إسطنبولعُقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين وفدي موسكو وكييف في إسطنبول في 23 يوليو/تموز. واتفق الطرفان على مواصلة تبادل الجرحى والمرضى ذوي الحالات الحرجة لأجل غير مسمى.وقد أكد الجانب الروسي مرارا وتكرارا أنه لا يزال منفتحا على الدخول في طريق مفاوضات السلام. ووصف بيسكوف موقف أوكرانيا السلبي على أنه محاولة محتملة من قبل كييف للإثبات لرعاتها في أوروبا والقيمين أنها تستطيع القتال. في الوقت ذاته، شدد على أنه مع مرور كل يوم من رفض المفاوضات، فإن موقف أوكرانيا يزداد سوءا.أوربان: عندما تقرر أوروبا خوض الحرب ستكون المجر على الحيادالكرملين: لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا بشأن وضع الطائرات دون طيار في أوروبا
https://sarabic.ae/20251006/الخارجية-الروسية-موسكو-منفتحة-على-الحوار-مع-برلين-1105696500.html
https://sarabic.ae/20251007/الكرملين-تسليم-صواريخ-توماهوك-تصعيد-خطير-لكنه-لن-يغير-وضع-نظام-كييف---عاجل-1105720435.html
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الأوروبيين اتخذوا اليوم موقفا عسكريا متطرفا يصعب تفسيره.
وقال بيسكوف، في مقابلة مع صحفي قناة "روسيا 1"، بافل زاروبين: "نظام كييف يتم تشجيعه بكل طريقة ممكنة على اتخاذ هذا الموقف من قبل الأوروبيين، الذين اتخذوا مثل هذا الموقف الصعب التفسير والمتعصب والعسكري على هذه الخلفية" .

وتابع: "نحن نواصل جهودنا للتحرك نحو تسوية سلمية".

وأكد أن موسكو، بناءً على سلوك كييف، تُشير إلى أن الوضع لا يتطور بشكل إيجابي.
وأضاف بيسكوف: "لقد توقفت المفاوضات بسبب إحجام نظام كييف عن الرد بأي شكل من الأشكال على الأسئلة التي طرحناها. أي أنهم لم يستجيبوا لمسودة الوثيقة التي قُدِّمت، ولم يستجيبوا لمقترحنا بإنشاء ثلاث مجموعات عمل محددة".
وأشار بيسكوف إلى أن عملية التفاوض في إسطنبول لحل الصراع في أوكرانيا متوقفة حاليا.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على الحوار مع برلين
6 أكتوبر, 17:55 GMT
ولفت بيسكوف إلى أن روسيا تأمل أن يحافظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرادته السياسية لحل سلمي للوضع في أوكرانيا.

ووفقا له فإن نظام كييف لا يدرك أن موقفه التفاوضي يتدهور يومًا بعد يوم.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم أمس الخميس، أن كييف غير ملتزمة حاليًا بعملية السلام، مشيرا إلى أنهم (في كييف) يعتقدون أن شيئًا ما سيحدث على الجبهات، لكن الواقع يُشير إلى عكس ذلك.
وقال بيسكوف للصحفيين: "من الواضح أنهم متوافقون من الأوروبيين، وهم غير منجذبين إطلاقًا لأي عملية سلام في الوقت الحالي. يعتقدون أن شيئًا ما سيتغير على الجبهات، وأن الأمور ستتحول إلى ديناميكية إيجابية. لكن الواقع يشير إلى خلاف ذلك".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
الكرملين: تسليم صواريخ "توماهوك" تصعيد خطير لكنه لن يغير وضع نظام كييف
7 أكتوبر, 10:22 GMT

المفاوضات في إسطنبول

عُقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين وفدي موسكو وكييف في إسطنبول في 23 يوليو/تموز. واتفق الطرفان على مواصلة تبادل الجرحى والمرضى ذوي الحالات الحرجة لأجل غير مسمى.
كما اقترحت روسيا أن تُشكّل أوكرانيا ثلاث مجموعات عمل معنية بالقضايا السياسية والإنسانية والعسكرية، تعمل عن بُعد. وكما أشار فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي ومساعد الرئيس، قرر الجانب الأوكراني دراسة هذا المقترح بعد الجولة الثالثة. إلا أن موسكو لاحظت في سبتمبر/أيلول إلى توقف عملية التفاوض.
وقد أكد الجانب الروسي مرارا وتكرارا أنه لا يزال منفتحا على الدخول في طريق مفاوضات السلام. ووصف بيسكوف موقف أوكرانيا السلبي على أنه محاولة محتملة من قبل كييف للإثبات لرعاتها في أوروبا والقيمين أنها تستطيع القتال. في الوقت ذاته، شدد على أنه مع مرور كل يوم من رفض المفاوضات، فإن موقف أوكرانيا يزداد سوءا.
أوربان: عندما تقرر أوروبا خوض الحرب ستكون المجر على الحياد
الكرملين: لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا بشأن وضع الطائرات دون طيار في أوروبا
