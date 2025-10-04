https://sarabic.ae/20251004/أوربان-عندما-تقرر-أوروبا-خوض-الحرب-ستكون-المجر-على-الحياد-1105607438.html

أوربان: عندما تقرر أوروبا خوض الحرب ستكون المجر على الحياد

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أنه عندما تقرر معظم الدول الأوروبية خوض الحرب، ستمتلك المجر القوة للمقاومة والوقوف على الحياد، وفق تعبيره. 04.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال أوربان: "أغلب دول الاتحاد الأوروبي تتفق خلف الأبواب المغلقة مع المجر على أن أوروبا تنزلق نحو الحرب وسترسل عاجلًا أم آجلًا قوات إلى أوكرانيا، والتي ستعود في توابيت".وتابع: "أعتقد أن ذلك ممكن، وأنا أعمل على تحقيقه".وأضاف: "لا أستطيع منع الفرنسيين أو الألمانيين من إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، ولكنني أستطيع منع الاتحاد الأوروبي من إرسال الأسلحة وجر المجر إلى مثل هذه العملية لتوريد الأسلحة، لأن لدينا الحق في القيام بذلك".وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن أي سيناريو يتضمن نشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، مرفوض قطعيًا من جانب روسيا، وينذر بتصعيد حاد.وأكدت الوزارة أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد نظام كييف بالأسلحة. وأكد الكرملين أن حملة الغرب على تزويد كييف بالأسلحة لا تُسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وستكون لها آثار سلبية.رئيس الوزراء السلوفاكي: لا أحد يملي علينا من أين نشتري النفط والغازأوربان: مقترحات الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا تظهر استعدادا للحرب

