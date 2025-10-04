https://sarabic.ae/20251004/أوربان-عندما-تقرر-أوروبا-خوض-الحرب-ستكون-المجر-على-الحياد-1105607438.html
أوربان: عندما تقرر أوروبا خوض الحرب ستكون المجر على الحياد
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أنه عندما تقرر معظم الدول الأوروبية خوض الحرب، ستمتلك المجر القوة للمقاومة والوقوف على الحياد، وفق تعبيره. 04.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال أوربان: "أغلب دول الاتحاد الأوروبي تتفق خلف الأبواب المغلقة مع المجر على أن أوروبا تنزلق نحو الحرب وسترسل عاجلًا أم آجلًا قوات إلى أوكرانيا، والتي ستعود في توابيت".وتابع: "أعتقد أن ذلك ممكن، وأنا أعمل على تحقيقه".وأضاف: "لا أستطيع منع الفرنسيين أو الألمانيين من إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، ولكنني أستطيع منع الاتحاد الأوروبي من إرسال الأسلحة وجر المجر إلى مثل هذه العملية لتوريد الأسلحة، لأن لدينا الحق في القيام بذلك".وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن أي سيناريو يتضمن نشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، مرفوض قطعيًا من جانب روسيا، وينذر بتصعيد حاد.وأكدت الوزارة أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد نظام كييف بالأسلحة. وأكد الكرملين أن حملة الغرب على تزويد كييف بالأسلحة لا تُسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وستكون لها آثار سلبية.
وقال أوربان: "أغلب دول الاتحاد الأوروبي تتفق خلف الأبواب المغلقة مع المجر على أن أوروبا تنزلق نحو الحرب وسترسل عاجلًا أم آجلًا قوات إلى أوكرانيا، والتي ستعود في توابيت".
وأضاف: "عندما تقرر أوروبا خوض الحرب أو عندما تقرر معظم الدول الأوروبية خوضها، ستمتلك المجر القدرة والقوة والمعرفة اللازمة لتجنب التورط في مثل هذه الحرب المتنامية".
وتابع: "أعتقد أن ذلك ممكن، وأنا أعمل على تحقيقه".
وفي مقابلة مع بوابة "هيتيك"، أكد رئيس الوزراء المجري أنه سيواصل الوقوف وحيدًا ضد دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ونقض القرارات، التي تتعارض مع المصالح الوطنية المجرية، "طالما لديه القوة للقيام بذلك".
وأضاف: "لا أستطيع منع الفرنسيين أو الألمانيين من إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، ولكنني أستطيع منع الاتحاد الأوروبي من إرسال الأسلحة وجر المجر إلى مثل هذه العملية لتوريد الأسلحة، لأن لدينا الحق في القيام بذلك".
وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن أي سيناريو يتضمن نشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، مرفوض قطعيًا من جانب روسيا، وينذر بتصعيد حاد.
وصرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سابقًا، بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال إمدادات الأسلحة، بل أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. كما صرّح بأن أي شحنات تحتوي على أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا.
وأكدت الوزارة أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد نظام كييف بالأسلحة. وأكد الكرملين أن حملة الغرب على تزويد كييف بالأسلحة لا تُسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وستكون لها آثار سلبية.