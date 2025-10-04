أوربان: عندما تقرر أوروبا خوض الحرب ستكون المجر على الحياد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
أوربان: عندما تقرر أوروبا خوض الحرب ستكون المجر على الحياد
أوربان: عندما تقرر أوروبا خوض الحرب ستكون المجر على الحياد
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو

أوربان: عندما تقرر أوروبا خوض الحرب ستكون المجر على الحياد

تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أنه عندما تقرر معظم الدول الأوروبية خوض الحرب، ستمتلك المجر القوة للمقاومة والوقوف على الحياد، وفق تعبيره.
وقال أوربان: "أغلب دول الاتحاد الأوروبي تتفق خلف الأبواب المغلقة مع المجر على أن أوروبا تنزلق نحو الحرب وسترسل عاجلًا أم آجلًا قوات إلى أوكرانيا، والتي ستعود في توابيت".

وأضاف: "عندما تقرر أوروبا خوض الحرب أو عندما تقرر معظم الدول الأوروبية خوضها، ستمتلك المجر القدرة والقوة والمعرفة اللازمة لتجنب التورط في مثل هذه الحرب المتنامية".

وتابع: "أعتقد أن ذلك ممكن، وأنا أعمل على تحقيقه".

وفي مقابلة مع بوابة "هيتيك"، أكد رئيس الوزراء المجري أنه سيواصل الوقوف وحيدًا ضد دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ونقض القرارات، التي تتعارض مع المصالح الوطنية المجرية، "طالما لديه القوة للقيام بذلك".

وأضاف: "لا أستطيع منع الفرنسيين أو الألمانيين من إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، ولكنني أستطيع منع الاتحاد الأوروبي من إرسال الأسلحة وجر المجر إلى مثل هذه العملية لتوريد الأسلحة، لأن لدينا الحق في القيام بذلك".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
أوربان: الغرب لا يدعم كييف في الواقع بل يسعى للمشاركة في تقسيم أوكرانيا
30 سبتمبر, 00:00 GMT
وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن أي سيناريو يتضمن نشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، مرفوض قطعيًا من جانب روسيا، وينذر بتصعيد حاد.

وصرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سابقًا، بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال إمدادات الأسلحة، بل أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. كما صرّح بأن أي شحنات تحتوي على أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا.

وأكدت الوزارة أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد نظام كييف بالأسلحة. وأكد الكرملين أن حملة الغرب على تزويد كييف بالأسلحة لا تُسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وستكون لها آثار سلبية.
رئيس الوزراء السلوفاكي: لا أحد يملي علينا من أين نشتري النفط والغاز
أوربان: مقترحات الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا تظهر استعدادا للحرب
