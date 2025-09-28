https://sarabic.ae/20250928/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-لا-أحد-يملي-علينا-من-أين-نشتري-النفط-والغاز-1105383380.html

أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، في احتفال الذكرى الـ130 لجسر الدانوب الرابط بين شتوروفو وإسترغوم، أن سلوفاكيا والمجر حُرتان في اختيار مصادر الطاقة. 28.09.2025, سبوتنيك عربي

وشدد رئيس الوزراء السلوفاكي، خلال الحفل، على رفض أي ضغوط خارجية بشأن واردات النفط والغاز.ورد رئيس الوزراء المجري، أول أمس الجمعة، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يستطيع إقناع بودابست بالتخلي عن النفط من روسيا، مؤكدا أن المجر دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها.وقال أوربان لإذاعة "كوسوث": "أُدرك أن أمريكا دولة كبيرة، والمجر أصغر. لكن لدينا قاسم مشترك واحد، كلا البلدين دولتان ذات سيادة".وتابع أوربان: "لسنا مضطرين لقبول حجج بعضنا بعضا. لأمريكا حججها ومصالحها الخاصة، تمامًا مثل المجر، لدينا قاسم مشترك واحد نُعبّر عنه ونعرضه بوضوح. وإذا كنا على وفاق، أصدقاء، إن صح التعبير، فسننصت لبعضنا بعضا، وعندها سيفعل كلٌّ منا ما يشاء".وفي اليوم السابق، وخلال اجتماع مع أردوغان، صرح ترامب بأنه يُصر على "وقف تركيا لمشترياتها من النفط الروسي".

