أوربان: الغرب لا يدعم كييف في الواقع بل يسعى للمشاركة في تقسيم أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250930/أوربان-الغرب-لا-يدعم-كييف-في-الواقع-بل-يسعى-للمشاركة-في-تقسيم-أوكرانيا-1105440777.html
أوربان: الغرب لا يدعم كييف في الواقع بل يسعى للمشاركة في تقسيم أوكرانيا
أوربان: الغرب لا يدعم كييف في الواقع بل يسعى للمشاركة في تقسيم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الغرب يدّعي دعم أوكرانيا، لكنه في الواقع لا يرغب إلا في عدم التخلي عن دور في تقسيمها والاستيلاء على بعض مواردها. 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T00:00+0000
2025-09-30T00:18+0000
فيكتور أوربان
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_11310d65a1a6cfee0af7cc886c249d97.jpg
بودابست –سبوتنيك. وأضاف أوربان في برنامج "ساعة المعركة": "الغرب لا يريد التخلي عن حصته من أوكرانيا المتقسمة، والتي هي متاحة له. لهذا السبب، تستمر هذه الحرب".وصف أوربان هذه الحرب بأنها "حرب استعمارية عادية، لكنهم لا يسمونها بذلك".وكان أوربان قد توقع سابقاً تقسيم أوكرانيا إلى مناطق روسية ومناطق منزوعة السلاح ومناطق غربية بعد انتهاء النزاع.وأشار أوربان إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع إنهاء النزاع في أوكرانيا، وإذا لم يبادر إلى حل دبلوماسي، فسيكون مصيره جيرة أفغانستان.وأكد أوربان مراراً أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق إلا بعد مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، وأن أوروبا أهدرت فرصة الوساطة لعدم ضمانها تطبيق اتفاقيات مينسك.
https://sarabic.ae/20250926/أوربان-ردا-على-تصريحات-ترامب-هنغاريا-دولة-ذات-سيادة-وتتخذ-قراراتها-بنفسها-بشأن-النفط-الروسي-1105283848.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c8564a65c954548d4e7870305cfcf6f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فيكتور أوربان, روسيا, أخبار أوكرانيا
فيكتور أوربان, روسيا, أخبار أوكرانيا

أوربان: الغرب لا يدعم كييف في الواقع بل يسعى للمشاركة في تقسيم أوكرانيا

00:00 GMT 30.09.2025 (تم التحديث: 00:18 GMT 30.09.2025)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الغرب يدّعي دعم أوكرانيا، لكنه في الواقع لا يرغب إلا في عدم التخلي عن دور في تقسيمها والاستيلاء على بعض مواردها.
بودابست –سبوتنيك. وأضاف أوربان في برنامج "ساعة المعركة": "الغرب لا يريد التخلي عن حصته من أوكرانيا المتقسمة، والتي هي متاحة له. لهذا السبب، تستمر هذه الحرب".
وأضافـ "إنهم يريدون الأراضي الأوكرانية، ومواردها الزراعية والثمينة - هناك مكاسب مالية كبيرة وراء ذلك. للأسف، إن نهب أوكرانيا هو الهدف الحقيقي. إنهم يروجون لدعمهم لأوكرانيا، لكنهم في الواقع لا يفعلون ذلك. هذا رأيي".
وصف أوربان هذه الحرب بأنها "حرب استعمارية عادية، لكنهم لا يسمونها بذلك".
وكان أوربان قد توقع سابقاً تقسيم أوكرانيا إلى مناطق روسية ومناطق منزوعة السلاح ومناطق غربية بعد انتهاء النزاع.
وأشار أوربان إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع إنهاء النزاع في أوكرانيا، وإذا لم يبادر إلى حل دبلوماسي، فسيكون مصيره جيرة أفغانستان.
الرئيس دونالد ترامب، إلى اليسار، يرحب برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض في واشنطن، في 13 مايو/أيار 2019. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
أوربان ردا على تصريحات ترامب: هنغاريا دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها بشأن النفط الروسي
26 سبتمبر, 08:40 GMT
وأكد أوربان مراراً أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق إلا بعد مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، وأن أوروبا أهدرت فرصة الوساطة لعدم ضمانها تطبيق اتفاقيات مينسك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала