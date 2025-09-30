https://sarabic.ae/20250930/أوربان-الغرب-لا-يدعم-كييف-في-الواقع-بل-يسعى-للمشاركة-في-تقسيم-أوكرانيا-1105440777.html
أوربان: الغرب لا يدعم كييف في الواقع بل يسعى للمشاركة في تقسيم أوكرانيا
أوربان: الغرب لا يدعم كييف في الواقع بل يسعى للمشاركة في تقسيم أوكرانيا
صرّح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الغرب يدّعي دعم أوكرانيا، لكنه في الواقع لا يرغب إلا في عدم التخلي عن دور في تقسيمها والاستيلاء على بعض مواردها.
بودابست –سبوتنيك. وأضاف أوربان في برنامج "ساعة المعركة": "الغرب لا يريد التخلي عن حصته من أوكرانيا المتقسمة، والتي هي متاحة له. لهذا السبب، تستمر هذه الحرب".وصف أوربان هذه الحرب بأنها "حرب استعمارية عادية، لكنهم لا يسمونها بذلك".وكان أوربان قد توقع سابقاً تقسيم أوكرانيا إلى مناطق روسية ومناطق منزوعة السلاح ومناطق غربية بعد انتهاء النزاع.وأشار أوربان إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع إنهاء النزاع في أوكرانيا، وإذا لم يبادر إلى حل دبلوماسي، فسيكون مصيره جيرة أفغانستان.وأكد أوربان مراراً أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق إلا بعد مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، وأن أوروبا أهدرت فرصة الوساطة لعدم ضمانها تطبيق اتفاقيات مينسك.
الأخبار
بودابست –سبوتنيك. وأضاف أوربان في برنامج "ساعة المعركة": "الغرب لا يريد التخلي عن حصته من أوكرانيا المتقسمة، والتي هي متاحة له. لهذا السبب، تستمر هذه الحرب".
وأضافـ "إنهم يريدون الأراضي الأوكرانية، ومواردها الزراعية والثمينة - هناك مكاسب مالية كبيرة وراء ذلك. للأسف، إن نهب أوكرانيا هو الهدف الحقيقي. إنهم يروجون لدعمهم لأوكرانيا، لكنهم في الواقع لا يفعلون ذلك. هذا رأيي".
وصف أوربان هذه الحرب بأنها "حرب استعمارية عادية، لكنهم لا يسمونها بذلك
وكان أوربان قد توقع سابقاً تقسيم أوكرانيا إلى مناطق روسية ومناطق منزوعة السلاح ومناطق غربية بعد انتهاء النزاع.
وأشار أوربان إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع إنهاء النزاع في أوكرانيا، وإذا لم يبادر إلى حل دبلوماسي، فسيكون مصيره جيرة أفغانستان.
وأكد أوربان مراراً أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق إلا بعد مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، وأن أوروبا أهدرت فرصة الوساطة لعدم ضمانها تطبيق اتفاقيات مينسك.