https://sarabic.ae/20250926/أوربان-ردا-على-تصريحات-ترامب-هنغاريا-دولة-ذات-سيادة-وتتخذ-قراراتها-بنفسها-بشأن-النفط-الروسي-1105283848.html
أوربان ردا على تصريحات ترامب: هنغاريا دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها بشأن النفط الروسي
أوربان ردا على تصريحات ترامب: هنغاريا دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها بشأن النفط الروسي
سبوتنيك عربي
رد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنه يستطيع إقناع بودابست بالتخلي عن النفط من روسيا، مؤكدا أن... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T08:40+0000
2025-09-26T08:40+0000
2025-09-26T08:40+0000
العالم
روسيا
المجر
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094530463_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_502a8b6da507dbe912f4d580e7024942.jpg
وقال أوربان لإذاعة "كوسوث": "أُدرك أن أمريكا دولة كبيرة، وهنغاريا أصغر. لكن لدينا قاسمًا مشتركًا واحدًا: كلا البلدين دولتان ذات سيادة".وقال ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن تتوقف المجر عن شراء النفط الروسي وأعرب عن ثقته في أن أوربان سيوافق على هذا.وفي اليوم السابق، وخلال اجتماع مع أردوغان، صرح ترامب بأنه يُصر على وقف تركيا مشترياتها من النفط الروسي.كما أفاد وزير الخارجية بيتر سيارتو، تضاعفت واردات المجر من الغاز الروسي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنةً بمستويات عام 2024، على الرغم من تعليق كييف لعبور الغاز. ويعود ذلك جزئيًا إلى خط أنابيب "السيل التركي".المصدر الوحيد للغاز الروسي للأوروبيين هو خط أنابيب البلقان، الذي يستقبل الغاز من خط أنابيب "السيل التركي". ينقل هذا الخط سنويًا ما يقارب 14-15 مليار متر مكعب إلى المجر، ورومانيا، واليونان، ومقدونيا الشمالية، وصربيا، والبوسنة والهرسك..محكمة إيطالية تأمر بتسليم المتهم بتفجير "التيار الشمالي" إلى ألمانياإعلام أمريكي: ترامب يتخلى عن نهج العقوبات في التعامل مع روسيا
https://sarabic.ae/20250925/المجر-التخلي-عن-الغاز-الروسي-يكلفنا-10-مليارات-دولار-1105239021.html
المجر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094530463_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_9c87b155c8ec885614cabdc801bb97ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, المجر, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, المجر, الولايات المتحدة الأمريكية
أوربان ردا على تصريحات ترامب: هنغاريا دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها بشأن النفط الروسي
رد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنه يستطيع إقناع بودابست بالتخلي عن النفط من روسيا، مؤكدا أن هنغاريا دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها.
وقال أوربان لإذاعة "كوسوث": "أُدرك أن أمريكا دولة كبيرة، وهنغاريا أصغر. لكن لدينا قاسمًا مشتركًا واحدًا: كلا البلدين دولتان ذات سيادة".
وتابع: "لسنا مضطرين لقبول حجج بعضنا البعض. لأمريكا حججها ومصالحها الخاصة، تمامًا مثل هنغاريا، لدينا قاسم مشترك واحد: نُعبّر عنها ونعرضها بوضوح. وإذا كنا على وفاق، أصدقاء، إن صح التعبير، فسننصت لبعضنا البعض. وعندها سيفعل كلٌّ منا ما يشاء".
وقال ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن تتوقف المجر عن شراء النفط الروسي وأعرب عن ثقته في أن أوربان سيوافق على هذا.
وفي اليوم السابق، وخلال اجتماع مع أردوغان، صرح ترامب بأنه يُصر على وقف تركيا مشترياتها من النفط الروسي.
كما أفاد وزير الخارجية بيتر سيارتو، تضاعفت واردات المجر من الغاز الروسي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنةً بمستويات عام 2024، على الرغم من تعليق كييف لعبور الغاز. ويعود ذلك جزئيًا إلى خط أنابيب "السيل التركي".
المصدر الوحيد للغاز الروسي للأوروبيين هو خط أنابيب البلقان، الذي يستقبل الغاز من خط أنابيب "السيل التركي". ينقل هذا الخط سنويًا ما يقارب 14-15 مليار متر مكعب إلى المجر، ورومانيا، واليونان، ومقدونيا الشمالية، وصربيا، والبوسنة والهرسك..