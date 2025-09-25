https://sarabic.ae/20250925/المجر-التخلي-عن-الغاز-الروسي-يكلفنا-10-مليارات-دولار-1105239021.html

المجر: التخلي عن الغاز الروسي يكلفنا 10 مليارات دولار

أعلن مدير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري غيرغيلي غولياس، بأن التخلي عن الغاز الروسي سيكلف هنغاريا حوالي 10 مليارات دولار، وسيؤدي إلى خسارة تزيد عن 4 بالمئة من...

وقال غولياس في إحاطة صحفية، اليوم الخميس: "وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن التخلي الكامل عن الغاز الروسي سيكون له الأثر الأكبر على هنغاريا، وقد تتكبد البلاد خسائر في الناتج المحلي الإجمالي قد تتجاوز 4 بالمئة".وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.سيارتو: هجوم أوكرانيا على خط أنابيب "دروجبا" النفطي يضر بالمجر وسلوفاكيا وليس روسيا

