المجر: التخلي عن الغاز الروسي يكلفنا 10 مليارات دولار
وقال غولياس في إحاطة صحفية، اليوم الخميس: "وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن التخلي الكامل عن الغاز الروسي سيكون له الأثر الأكبر على هنغاريا، وقد تتكبد البلاد خسائر في الناتج المحلي الإجمالي قد تتجاوز 4 بالمئة".وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.سيارتو: هجوم أوكرانيا على خط أنابيب "دروجبا" النفطي يضر بالمجر وسلوفاكيا وليس روسيا
أعلن مدير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري غيرغيلي غولياس، بأن التخلي عن الغاز الروسي سيكلف هنغاريا حوالي 10 مليارات دولار، وسيؤدي إلى خسارة تزيد عن 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وقال غولياس في إحاطة صحفية، اليوم الخميس: "وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن التخلي الكامل عن الغاز الروسي سيكون له الأثر الأكبر على هنغاريا، وقد تتكبد البلاد خسائر في الناتج المحلي الإجمالي قد تتجاوز 4 بالمئة".
وتابع: وهذا يعني، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، أن التخلي عن الغاز الروسي سيكلف 10 مليارات دولار، وبالتالي لا يمكن ضمان أمن الطاقة بأي حال من الأحوال.
وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"
، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.
وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.
وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.