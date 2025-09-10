https://sarabic.ae/20250910/سيارتو-هجوم-أوكرانيا-على-خط-أنابيب-دروجبا-النفطي-يضر-بالمجر-وسلوفاكيا-وليس-روسيا-1104713564.html

سيارتو: هجوم أوكرانيا على خط أنابيب "دروجبا" النفطي يضر بالمجر وسلوفاكيا وليس روسيا

سيارتو: هجوم أوكرانيا على خط أنابيب "دروجبا" النفطي يضر بالمجر وسلوفاكيا وليس روسيا

صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن الهجوم الأوكراني على خط أنابيب "دروجبا" النفطي، يضرّ بالمجر وسلوفاكيا ودول أوروبية أخرى، وليس... 10.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال سيارتو، معلقًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" النفطي: "نحن دولة حبيسة، ما يعني أن طرق إمدادنا بالغاز والنفط محدودة. نعتمد على الواردات. أي شخص يهاجم أنابيب النفط يهاجم أمننا وسيادتنا. لقد طلبنا من أوكرانيا مرات عدة، "لا تفعلوا هذا". الهجوم على "دروجبا" لا يضر روسيا، بل المجر وسلوفاكيا ودول أوروبية أخرى".وأردف سيارتو: "بإمكاننا التسبب في مشاكل كبيرة لأوكرانيا. تحصل أوكرانيا على 40 بالمئة من كهربائها منا. لكنهم يعلمون أننا لن نفعل ذلك، ولن نقطع التيار الكهربائي، لأننا لا نريد أن تعاني العائلات أو الأمهات أو الأطفال الأبرياء. هؤلاء الأشخاص ليسوا مسؤولين عن الأعمال الوحشية لرئيسهم أو جيشهم".ورأى وزير الخارجية المجري أن "أوكرانيا لا تستطيع الانتصار في ساحة المعركة"، مشيرًا إلى أن "المفاوضات هي أفضل وسيلة لتسوية الصراع بأوكرانيا".وأضاف سيارتو أن "أوكرانيا وبروكسل، تحاولان جرنا إلى الحرب يوميا. نحن من الدول القليلة التي تفكر في الحرب بشكل مختلف، ولها رأي مختلف. لقد طالبنا بوقف إطلاق النار ومحادثات السلام منذ البداية".وأشار إلى أنهم "يستفزوننا (أوكرانيا والاتحاد الأوروبي)، ويحاولون جرنا إلى هذه الحرب، لكننا أوضحنا أن هذه ليست حربنا".وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.المجر: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يعني جر المجتمع الدولي بأسره إلى الصراعالمفوضية الأوروبية: خط أنابيب "دروجبا" النفطي جزء من أمن الطاقة الأوروبي ولا يجب مهاجمته

