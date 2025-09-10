سيارتو: هجوم أوكرانيا على خط أنابيب "دروجبا" النفطي يضر بالمجر وسلوفاكيا وليس روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250910/سيارتو-هجوم-أوكرانيا-على-خط-أنابيب-دروجبا-النفطي-يضر-بالمجر-وسلوفاكيا-وليس-روسيا-1104713564.html
سيارتو: هجوم أوكرانيا على خط أنابيب "دروجبا" النفطي يضر بالمجر وسلوفاكيا وليس روسيا
سيارتو: هجوم أوكرانيا على خط أنابيب "دروجبا" النفطي يضر بالمجر وسلوفاكيا وليس روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن الهجوم الأوكراني على خط أنابيب "دروجبا" النفطي، يضرّ بالمجر وسلوفاكيا ودول أوروبية أخرى، وليس... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T18:41+0000
2025-09-10T18:41+0000
روسيا
المجر
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104506209_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_e6c5def249989ee8ac4851de9bf01916.jpg
وقال سيارتو، معلقًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" النفطي: "نحن دولة حبيسة، ما يعني أن طرق إمدادنا بالغاز والنفط محدودة. نعتمد على الواردات. أي شخص يهاجم أنابيب النفط يهاجم أمننا وسيادتنا. لقد طلبنا من أوكرانيا مرات عدة، "لا تفعلوا هذا". الهجوم على "دروجبا" لا يضر روسيا، بل المجر وسلوفاكيا ودول أوروبية أخرى".وأردف سيارتو: "بإمكاننا التسبب في مشاكل كبيرة لأوكرانيا. تحصل أوكرانيا على 40 بالمئة من كهربائها منا. لكنهم يعلمون أننا لن نفعل ذلك، ولن نقطع التيار الكهربائي، لأننا لا نريد أن تعاني العائلات أو الأمهات أو الأطفال الأبرياء. هؤلاء الأشخاص ليسوا مسؤولين عن الأعمال الوحشية لرئيسهم أو جيشهم".ورأى وزير الخارجية المجري أن "أوكرانيا لا تستطيع الانتصار في ساحة المعركة"، مشيرًا إلى أن "المفاوضات هي أفضل وسيلة لتسوية الصراع بأوكرانيا".وأضاف سيارتو أن "أوكرانيا وبروكسل، تحاولان جرنا إلى الحرب يوميا. نحن من الدول القليلة التي تفكر في الحرب بشكل مختلف، ولها رأي مختلف. لقد طالبنا بوقف إطلاق النار ومحادثات السلام منذ البداية".وأشار إلى أنهم "يستفزوننا (أوكرانيا والاتحاد الأوروبي)، ويحاولون جرنا إلى هذه الحرب، لكننا أوضحنا أن هذه ليست حربنا".وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.المجر: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يعني جر المجتمع الدولي بأسره إلى الصراعالمفوضية الأوروبية: خط أنابيب "دروجبا" النفطي جزء من أمن الطاقة الأوروبي ولا يجب مهاجمته
https://sarabic.ae/20250909/المجر-لن-نتخلى-عن-الغاز-الروسي-1104657785.html
https://sarabic.ae/20250908/المجر-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-يعني-جر-المجتمع-الدولي-بأسره-إلى-الصراع--1104621650.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104506209_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_1263238bbf91f693cbc4e7c910b058ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, المجر, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, المجر, العالم, أخبار العالم الآن

سيارتو: هجوم أوكرانيا على خط أنابيب "دروجبا" النفطي يضر بالمجر وسلوفاكيا وليس روسيا

18:41 GMT 10.09.2025
© Пресс-служба правительства РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© Пресс-служба правительства РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن الهجوم الأوكراني على خط أنابيب "دروجبا" النفطي، يضرّ بالمجر وسلوفاكيا ودول أوروبية أخرى، وليس بروسيا.
وقال سيارتو، معلقًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" النفطي: "نحن دولة حبيسة، ما يعني أن طرق إمدادنا بالغاز والنفط محدودة. نعتمد على الواردات. أي شخص يهاجم أنابيب النفط يهاجم أمننا وسيادتنا. لقد طلبنا من أوكرانيا مرات عدة، "لا تفعلوا هذا". الهجوم على "دروجبا" لا يضر روسيا، بل المجر وسلوفاكيا ودول أوروبية أخرى".

وأوضح سيارتو أن المجر قادرة على التسبب في "مشاكل كبيرة" لأوكرانيا، ردًا على هجمات كييف على خط أنابيب "دروجبا" النفطي، لكنها لن تقدم على قطع إمدادات الكهرباء حتى لا تتضرر العائلات البريئة.

وأردف سيارتو: "بإمكاننا التسبب في مشاكل كبيرة لأوكرانيا. تحصل أوكرانيا على 40 بالمئة من كهربائها منا. لكنهم يعلمون أننا لن نفعل ذلك، ولن نقطع التيار الكهربائي، لأننا لا نريد أن تعاني العائلات أو الأمهات أو الأطفال الأبرياء. هؤلاء الأشخاص ليسوا مسؤولين عن الأعمال الوحشية لرئيسهم أو جيشهم".
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
المجر: لن نتخلى عن الغاز الروسي
أمس, 13:02 GMT
ورأى وزير الخارجية المجري أن "أوكرانيا لا تستطيع الانتصار في ساحة المعركة"، مشيرًا إلى أن "المفاوضات هي أفضل وسيلة لتسوية الصراع بأوكرانيا".

وقال سيارتو: "نرى أن أوكرانيا لا تستطيع كسب هذه الحرب في ساحة المعركة. أفضل سبيل لإنهاء هذا الصراع هو طاولة المفاوضات. كلما طال أمده، كلما مات المزيد من الأوكرانيين، وحدث المزيد من الدمار، وتزايد خطر التصعيد".

وأضاف سيارتو أن "أوكرانيا وبروكسل، تحاولان جرنا إلى الحرب يوميا. نحن من الدول القليلة التي تفكر في الحرب بشكل مختلف، ولها رأي مختلف. لقد طالبنا بوقف إطلاق النار ومحادثات السلام منذ البداية".
وأشار إلى أنهم "يستفزوننا (أوكرانيا والاتحاد الأوروبي)، ويحاولون جرنا إلى هذه الحرب، لكننا أوضحنا أن هذه ليست حربنا".
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المجر: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يعني جر المجتمع الدولي بأسره إلى الصراع
8 سبتمبر, 11:26 GMT
وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.

وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.

وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.
المجر: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يعني جر المجتمع الدولي بأسره إلى الصراع
المفوضية الأوروبية: خط أنابيب "دروجبا" النفطي جزء من أمن الطاقة الأوروبي ولا يجب مهاجمته
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала