سيارتو: هجوم أوكرانيا على خط أنابيب "دروجبا" النفطي يضر بالمجر وسلوفاكيا وليس روسيا
سيارتو: هجوم أوكرانيا على خط أنابيب "دروجبا" النفطي يضر بالمجر وسلوفاكيا وليس روسيا
صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن الهجوم الأوكراني على خط أنابيب "دروجبا" النفطي، يضرّ بالمجر وسلوفاكيا ودول أوروبية أخرى، وليس...
المجر: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يعني جر المجتمع الدولي بأسره إلى الصراع
المفوضية الأوروبية: خط أنابيب "دروجبا" النفطي جزء من أمن الطاقة الأوروبي ولا يجب مهاجمته
صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن الهجوم الأوكراني على خط أنابيب "دروجبا" النفطي، يضرّ بالمجر وسلوفاكيا ودول أوروبية أخرى، وليس بروسيا.
وقال سيارتو، معلقًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" النفطي: "نحن دولة حبيسة، ما يعني أن طرق إمدادنا بالغاز والنفط محدودة. نعتمد على الواردات. أي شخص يهاجم أنابيب النفط يهاجم أمننا وسيادتنا. لقد طلبنا من أوكرانيا مرات عدة، "لا تفعلوا هذا". الهجوم على "دروجبا" لا يضر روسيا، بل المجر وسلوفاكيا ودول أوروبية أخرى".
وأوضح سيارتو أن المجر قادرة على التسبب في "مشاكل كبيرة" لأوكرانيا، ردًا على هجمات كييف على خط أنابيب "دروجبا" النفطي، لكنها لن تقدم على قطع إمدادات الكهرباء حتى لا تتضرر العائلات البريئة.
وأردف سيارتو: "بإمكاننا التسبب في مشاكل كبيرة لأوكرانيا. تحصل أوكرانيا على 40 بالمئة من كهربائها منا. لكنهم يعلمون أننا لن نفعل ذلك، ولن نقطع التيار الكهربائي، لأننا لا نريد أن تعاني العائلات أو الأمهات أو الأطفال الأبرياء. هؤلاء الأشخاص ليسوا مسؤولين عن الأعمال الوحشية لرئيسهم أو جيشهم".
ورأى وزير الخارجية المجري أن "أوكرانيا لا تستطيع الانتصار في ساحة المعركة"، مشيرًا إلى أن "المفاوضات هي أفضل وسيلة لتسوية الصراع بأوكرانيا".
وقال سيارتو: "نرى أن أوكرانيا لا تستطيع كسب هذه الحرب في ساحة المعركة. أفضل سبيل لإنهاء هذا الصراع هو طاولة المفاوضات. كلما طال أمده، كلما مات المزيد من الأوكرانيين، وحدث المزيد من الدمار، وتزايد خطر التصعيد".
وأضاف سيارتو أن "أوكرانيا وبروكسل، تحاولان جرنا إلى الحرب يوميا. نحن من الدول القليلة التي تفكر في الحرب بشكل مختلف، ولها رأي مختلف. لقد طالبنا بوقف إطلاق النار ومحادثات السلام منذ البداية".
وأشار إلى أنهم "يستفزوننا (أوكرانيا والاتحاد الأوروبي)، ويحاولون جرنا إلى هذه الحرب، لكننا أوضحنا أن هذه ليست حربنا".
وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"
، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.
وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.
وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.