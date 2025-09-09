المجر: لن نتخلى عن الغاز الروسي

عربي
صرّح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن المجر لن تتخلى عن الغاز الروسي، وستُبرم عقدًا طويل الأجل مع مورد غربي، بالإضافة إلى الإمدادات الروسية.
وكتب سيارتو على "فيسبوك" (المحظور في روسيا بسبب الأنشطة المتطرفة): "لا ينبغي استبدال مصادر الطاقة، بل إضافتها، هذا هو معنى تنويع مصادر الطاقة. كلما زادت الموارد، زاد الأمن... ستبقى الموارد الروسية، وسنضيف موارد جديدة".
وصرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، يوم الأحد، بأن الهجوم الأوكراني الجديد لم يؤثر على تشغيل خط أنابيب "دروجبا" النفطي أو على إمدادات النفط من روسيا إلى المجر.
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المجر: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يعني جر المجتمع الدولي بأسره إلى الصراع
أمس, 11:26 GMT
ويوم الأحد الماضي، صرّح قائد قوات الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، روبرت بروفدي، الذي منعته السلطات المجرية من دخول منطقة شنغن لتنظيمه الهجمات على "دروجبا"، بأنّ القوات الأوكرانية ألحقت أضرارًا بمحطة ضخ في منطقة بريانسك.
وكتب سيارتو على موقع التواصل الاجتماعي: "الهجوم الليلي على البنية التحتية الروسية لا يؤثر على خط أنابيب النفط دروجبا أو إمدادات النفط إلى المجر".
وفي 22 أغسطس/آب، أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة بسبب الهجوم الأوكراني.
وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب، وطلبتا ضمانات لسلامتها.
وصرح وزير الخارجية المجري بأن الإمدادات عبر خط أنابيب "دروجبا" ستُستأنف في 28 أغسطس بشكل تجريبي وليس بكامل طاقتها.
