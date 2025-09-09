https://sarabic.ae/20250909/المجر-لن-نتخلى-عن-الغاز-الروسي-1104657785.html
المجر: لن نتخلى عن الغاز الروسي
المجر: لن نتخلى عن الغاز الروسي
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن المجر لن تتخلى عن الغاز الروسي، وستُبرم عقدًا طويل الأجل مع مورد غربي، بالإضافة إلى... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T13:02+0000
2025-09-09T13:02+0000
2025-09-09T13:02+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061632085_0:0:3252:1830_1920x0_80_0_0_bfb39707cdb3011e50463d949c9e72dc.jpg
وكتب سيارتو على "فيسبوك" (المحظور في روسيا بسبب الأنشطة المتطرفة): "لا ينبغي استبدال مصادر الطاقة، بل إضافتها، هذا هو معنى تنويع مصادر الطاقة. كلما زادت الموارد، زاد الأمن... ستبقى الموارد الروسية، وسنضيف موارد جديدة".وصرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، يوم الأحد، بأن الهجوم الأوكراني الجديد لم يؤثر على تشغيل خط أنابيب "دروجبا" النفطي أو على إمدادات النفط من روسيا إلى المجر.ويوم الأحد الماضي، صرّح قائد قوات الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، روبرت بروفدي، الذي منعته السلطات المجرية من دخول منطقة شنغن لتنظيمه الهجمات على "دروجبا"، بأنّ القوات الأوكرانية ألحقت أضرارًا بمحطة ضخ في منطقة بريانسك.وفي 22 أغسطس/آب، أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة بسبب الهجوم الأوكراني.وصرح وزير الخارجية المجري بأن الإمدادات عبر خط أنابيب "دروجبا" ستُستأنف في 28 أغسطس بشكل تجريبي وليس بكامل طاقتها.
https://sarabic.ae/20250908/المجر-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-يعني-جر-المجتمع-الدولي-بأسره-إلى-الصراع--1104621650.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061632085_519:0:3250:2048_1920x0_80_0_0_e8114f1bdf7c89a9b9376e4884681366.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
المجر: لن نتخلى عن الغاز الروسي
صرّح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن المجر لن تتخلى عن الغاز الروسي، وستُبرم عقدًا طويل الأجل مع مورد غربي، بالإضافة إلى الإمدادات الروسية.
وكتب سيارتو على "فيسبوك" (المحظور في روسيا بسبب الأنشطة المتطرفة): "لا ينبغي استبدال مصادر الطاقة، بل إضافتها، هذا هو معنى تنويع مصادر الطاقة. كلما زادت الموارد، زاد الأمن... ستبقى الموارد الروسية، وسنضيف موارد جديدة".
وصرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، يوم الأحد، بأن الهجوم الأوكراني الجديد لم يؤثر على تشغيل خط أنابيب "دروجبا" النفطي أو على إمدادات النفط من روسيا إلى المجر.
ويوم الأحد الماضي، صرّح قائد قوات الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، روبرت بروفدي، الذي منعته السلطات المجرية من دخول منطقة شنغن لتنظيمه الهجمات على "دروجبا"، بأنّ القوات الأوكرانية ألحقت أضرارًا بمحطة ضخ في منطقة بريانسك.
وكتب سيارتو على موقع التواصل الاجتماعي: "الهجوم الليلي على البنية التحتية الروسية لا يؤثر على خط أنابيب النفط دروجبا أو إمدادات النفط إلى المجر".
وفي 22 أغسطس/آب، أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة بسبب الهجوم الأوكراني.
وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب، وطلبتا ضمانات لسلامتها.
وصرح وزير الخارجية المجري بأن الإمدادات عبر خط أنابيب "دروجبا" ستُستأنف في 28 أغسطس بشكل تجريبي وليس بكامل طاقتها.