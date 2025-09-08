https://sarabic.ae/20250908/المجر-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-يعني-جر-المجتمع-الدولي-بأسره-إلى-الصراع--1104621650.html

المجر: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يعني جر المجتمع الدولي بأسره إلى الصراع

المجر: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يعني جر المجتمع الدولي بأسره إلى الصراع

ذكر وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعني جرّ المجتمع الدولي بأكمله إلى الصراع

وأضاف سيارتو في برنامج "ساعة القتال": "إذا أرادت فون دير لاين وشركاؤها إرسال جنود أوروبيين إلى أوكرانيا، رغم أنها لم تنضم بعد إلى الاتحاد الأوروبي، فلنفكر: ماذا سيحدث للاتحاد الأوروبي؟ هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيُجرّ أيضًا إلى الحرب. وعندها سنكون متورطين فيها أيضًا. هذا ما لا نريده".وبحسب قوله، فإن سلوك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي "قضت الأسبوع ونصف الأسبوع الماضيين في جولة في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لبيلاروسيا وروسيا، وأعلنت في كل مكان تقريبا بحماس متزايد أن الوقت قد حان لإرسال قوات دولية إلى أوكرانيا تحت ستار الضمانات الأمنية"، لا يؤدي "إلى السلام".وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قبل قمة الاتحاد الأوروبي بأنه لا يمكن اتخاذ قرار ذي قوة قانونية بشأن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لأن المجر لا تدعم انضمام كييف إليه، ويجب حل هذه المسألة بالإجماع.وكان أوربان قد صرّح سابقًا، بأن بروكسل ترغب في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، لكن القرار النهائي يعود للمجر.

