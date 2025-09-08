المجر: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يعني جر المجتمع الدولي بأسره إلى الصراع

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
المجر: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يعني جر المجتمع الدولي بأسره إلى الصراع
المجر: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يعني جر المجتمع الدولي بأسره إلى الصراع
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعني جرّ المجتمع الدولي بأكمله إلى الصراع، وهو ما... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T11:26+0000
2025-09-08T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1099006923_0:0:1526:858_1920x0_80_0_0_31c6b631e1e9926e59a95160f929b0ec.jpg
وأضاف سيارتو في برنامج "ساعة القتال": "إذا أرادت فون دير لاين وشركاؤها إرسال جنود أوروبيين إلى أوكرانيا، رغم أنها لم تنضم بعد إلى الاتحاد الأوروبي، فلنفكر: ماذا سيحدث للاتحاد الأوروبي؟ هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيُجرّ أيضًا إلى الحرب. وعندها سنكون متورطين فيها أيضًا. هذا ما لا نريده".وبحسب قوله، فإن سلوك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي "قضت الأسبوع ونصف الأسبوع الماضيين في جولة في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لبيلاروسيا وروسيا، وأعلنت في كل مكان تقريبا بحماس متزايد أن الوقت قد حان لإرسال قوات دولية إلى أوكرانيا تحت ستار الضمانات الأمنية"، لا يؤدي "إلى السلام".وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قبل قمة الاتحاد الأوروبي بأنه لا يمكن اتخاذ قرار ذي قوة قانونية بشأن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لأن المجر لا تدعم انضمام كييف إليه، ويجب حل هذه المسألة بالإجماع.وكان أوربان قد صرّح سابقًا، بأن بروكسل ترغب في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، لكن القرار النهائي يعود للمجر.
تابعنا عبر
ذكر وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعني جرّ المجتمع الدولي بأكمله إلى الصراع، وهو ما ترغب المجر في تجنبه.
وأضاف سيارتو في برنامج "ساعة القتال": "إذا أرادت فون دير لاين وشركاؤها إرسال جنود أوروبيين إلى أوكرانيا، رغم أنها لم تنضم بعد إلى الاتحاد الأوروبي، فلنفكر: ماذا سيحدث للاتحاد الأوروبي؟ هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيُجرّ أيضًا إلى الحرب. وعندها سنكون متورطين فيها أيضًا. هذا ما لا نريده".

وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبي لطالما روّج لفكرة توسيع المهمة لتدريب الجنود الأوكرانيين على يد مدربين أوروبيين ونقلها إلى الأراضي الأوكرانية.

وبحسب قوله، فإن سلوك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي "قضت الأسبوع ونصف الأسبوع الماضيين في جولة في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لبيلاروسيا وروسيا، وأعلنت في كل مكان تقريبا بحماس متزايد أن الوقت قد حان لإرسال قوات دولية إلى أوكرانيا تحت ستار الضمانات الأمنية"، لا يؤدي "إلى السلام".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
أوربان يتوقع أن تكون الميزانية الأوروبية المقبلة الأخيرة إذا لم يحدث تغيير جذري
04:25 GMT
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قبل قمة الاتحاد الأوروبي بأنه لا يمكن اتخاذ قرار ذي قوة قانونية بشأن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لأن المجر لا تدعم انضمام كييف إليه، ويجب حل هذه المسألة بالإجماع.

وكان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو قد صرح سابقا، بأنه لا يؤمن بقدرة أوكرانيا على استيفاء معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان أوربان قد صرّح سابقًا، بأن بروكسل ترغب في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، لكن القرار النهائي يعود للمجر.
