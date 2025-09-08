أوربان يتوقع أن تكون الميزانية الأوروبية المقبلة الأخيرة إذا لم يحدث تغيير جذري

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
أوربان يتوقع أن تكون الميزانية الأوروبية المقبلة الأخيرة إذا لم يحدث تغيير جذري
أوربان يتوقع أن تكون الميزانية الأوروبية المقبلة الأخيرة إذا لم يحدث تغيير جذري

04:25 GMT 08.09.2025
© AP Photo / Omar Havanaرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
اعتبر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي يعيش حالة من التفكك، محذرا من أن ميزانية السنوات السبع المقبلة قد تكون الأخيرة للتكتل إذا لم تُتخذ تغييرات جذرية.
بودابست – سبوتنيك. وقال أوربان في كلمة له خلال افتتاح الموسم السياسي في مدينة كوتشي، "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي دخل الآن في حالة تفكك. وإذا استمر على هذا النحو – وهو أمر مرجح جدا – فإن الاتحاد سيدخل التاريخ كنتيجة محبطة لتجربة نبيلة".

وذكّر رئيس الوزراء المجري بأن الاتحاد الأوروبي مطالب الآن بإقرار ميزانية مشتركة جديدة للفترة 2028-2035.

وأضاف: "حتى إذا نجحنا في تمرير هذه الميزانية، وهو ما نشك فيه بجدية، فإنها ستكون آخر ميزانية سبع سنوات للاتحاد الأوروبي. وإذا استمرت الأمور بهذا الشكل، فأعتبر من المستحيل تماما إقرار ميزانية مشتركة بعد عام 2035".
واقترح أوربان مخرجاً محتملاً من الأزمة يتمثل في تشكيل أربع "دوائر" للتعاون: الدائرة الخارجية تضم دولاً ترغب في التعاون في مجالي الأمن وأمن الطاقة، وقد تشمل ليس فقط دول الاتحاد بل أيضاً تركيا والمملكة المتحدة وأوكرانيا؛ الدائرة الثانية تشمل الدول التي تتشارك سوقاً مشتركاً على غرار السوق الداخلية الأوروبية؛ الدائرة الثالثة تضم دول منطقة اليورو ذات السياسة النقدية الموحدة؛ أما الدائرة الرابعة فتجمع الدول الراغبة في اتحاد سياسي وثيق قائم على مبادئ سياسية مشتركة.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوربان ينصح قادة الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاق أمني مع روسيا يمنع انضمام أوكرانيا للناتو
أمس, 17:21 GMT
وختم أوربان بالقول: "إن مثل هذا الهيكل المرن فقط هو القادر على ضمان التفاعل بين الدول الأوروبية بمستويات مختلفة من التعاون... وإذا لم ننتقل إلى هذا النظام، فسوف ينهار الاتحاد الأوروبي".
وكان أوربان قد صرّح في وقت سابق أن استمرار الاتحاد الأوروبي في سياساته الاقتصادية الحالية يعني أن أيامه باتت معدودة، وأنه سينهار من تلقاء نفسه دون حاجة إلى الخروج منه، مؤكداً أن الفترة المتاحة لإحداث تغييرات جذرية لا تتجاوز عامين إلى ثلاثة أعوام، محذراً من أن أوروبا ستنهار أمام أعين الجميع إذا لم يُستبدل الليبراليون في بروكسل بحكومات "وطنية"، ومشيراً إلى أن "تطهيراً" مشابهاً لما يجري في الولايات المتحدة بات ضرورياً.
