https://sarabic.ae/20250907/أوربان-ينصح-قادة-الاتحاد-الأوروبي-بإبرام-اتفاق-أمني-مع-روسيا-يمنع-انضمام-أوكرانيا-للناتو-1104597803.html

أوربان ينصح قادة الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاق أمني مع روسيا يمنع انضمام أوكرانيا للناتو

أوربان ينصح قادة الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاق أمني مع روسيا يمنع انضمام أوكرانيا للناتو

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأنه يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي التوجه إلى موسكو وإبرام اتفاق أمني مع روسيا، يتضمن بندا ينص على أن أوكرانيا لن... 07.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-07T17:21+0000

2025-09-07T17:21+0000

2025-09-07T17:21+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_11310d65a1a6cfee0af7cc886c249d97.jpg

وقال أوربان في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح الموسم السياسي في مدينة كوتشه: "أوروبا في جوهر الأمر ليست بحاجة إلى طرق أبواب واشنطن، بل عليها أن تذهب إلى موسكو وتوقع اتفاقًا أمنيًا بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. ليس فقط بشأن أوكرانيا، بل حول الأمن بين الاتحاد الأوروبي وروسيا عمومًا. وسيُذكر هناك بشكل واضح أن أوكرانيا لن تكون عضوًا لا في الناتو ولا في الاتحاد الأوروبي، لكن يمكن أيضًا أن يُدرج – وأعتقد أن المجر قد تدعم ذلك – اتفاق حول الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي".وتوقع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تقسيم أوكرانيا إلى منطقة روسية منزوعة السلاح، ومنطقة غربية بعد انتهاء الصراع.وقال أوروبان خلال إفتتاح الموسم السياسي بمدينة كوتشه:" اليوم، يتحدث الأوروبيون "بأسلوب أنيق" عن ضمانات أمنية، لكن هذه الضمانات تعني في الواقع تقسيم أوكرانيا، ستكون نتيجة تقسيم أوكرانيا منطقة روسية، ومنطقة منزوعة السلاح، وأخيرًا منطقة غربية، لا نستطيع تحديد معالمها ووضعها بشكل قاطع حتى الآن. لكننا نرى أن أوكرانيا تتحول إلى منطقة مكونة من ثلاث مناطق".وفي وقت سابق، اقترح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، كيث كيلوغ، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية أن يتم تقسيم أوكرانيا إلى عدة مناطق سيطرة بعد نهاية الصراع على غرار تقسيم برلين بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن من دون قوات برية أميركية.وخلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول 2022 عقدت استفتاءات حول انضمام مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وخيرسون، وزابورجيه إلى الاتحاد الروسي.

https://sarabic.ae/20250907/أوربان-يتوقع-تقسيم-أوكرانيا-إلى-ثلاث-مناطق-بعد-انتهاء-الصراع-1104596350.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم