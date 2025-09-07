أوربان ينصح قادة الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاق أمني مع روسيا يمنع انضمام أوكرانيا للناتو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250907/أوربان-ينصح-قادة-الاتحاد-الأوروبي-بإبرام-اتفاق-أمني-مع-روسيا-يمنع-انضمام-أوكرانيا-للناتو-1104597803.html
أوربان ينصح قادة الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاق أمني مع روسيا يمنع انضمام أوكرانيا للناتو
أوربان ينصح قادة الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاق أمني مع روسيا يمنع انضمام أوكرانيا للناتو
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأنه يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي التوجه إلى موسكو وإبرام اتفاق أمني مع روسيا، يتضمن بندا ينص على أن أوكرانيا لن... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T17:21+0000
2025-09-07T17:21+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_11310d65a1a6cfee0af7cc886c249d97.jpg
وقال أوربان في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح الموسم السياسي في مدينة كوتشه: "أوروبا في جوهر الأمر ليست بحاجة إلى طرق أبواب واشنطن، بل عليها أن تذهب إلى موسكو وتوقع اتفاقًا أمنيًا بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. ليس فقط بشأن أوكرانيا، بل حول الأمن بين الاتحاد الأوروبي وروسيا عمومًا. وسيُذكر هناك بشكل واضح أن أوكرانيا لن تكون عضوًا لا في الناتو ولا في الاتحاد الأوروبي، لكن يمكن أيضًا أن يُدرج – وأعتقد أن المجر قد تدعم ذلك – اتفاق حول الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي".وتوقع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تقسيم أوكرانيا إلى منطقة روسية منزوعة السلاح، ومنطقة غربية بعد انتهاء الصراع.وقال أوروبان خلال إفتتاح الموسم السياسي بمدينة كوتشه:" اليوم، يتحدث الأوروبيون "بأسلوب أنيق" عن ضمانات أمنية، لكن هذه الضمانات تعني في الواقع تقسيم أوكرانيا، ستكون نتيجة تقسيم أوكرانيا منطقة روسية، ومنطقة منزوعة السلاح، وأخيرًا منطقة غربية، لا نستطيع تحديد معالمها ووضعها بشكل قاطع حتى الآن. لكننا نرى أن أوكرانيا تتحول إلى منطقة مكونة من ثلاث مناطق".وفي وقت سابق، اقترح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، كيث كيلوغ، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية أن يتم تقسيم أوكرانيا إلى عدة مناطق سيطرة بعد نهاية الصراع على غرار تقسيم برلين بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن من دون قوات برية أميركية.وخلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول 2022 عقدت استفتاءات حول انضمام مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وخيرسون، وزابورجيه إلى الاتحاد الروسي.
https://sarabic.ae/20250907/أوربان-يتوقع-تقسيم-أوكرانيا-إلى-ثلاث-مناطق-بعد-انتهاء-الصراع-1104596350.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c8564a65c954548d4e7870305cfcf6f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

أوربان ينصح قادة الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاق أمني مع روسيا يمنع انضمام أوكرانيا للناتو

17:21 GMT 07.09.2025
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأنه يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي التوجه إلى موسكو وإبرام اتفاق أمني مع روسيا، يتضمن بندا ينص على أن أوكرانيا لن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولا في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال أوربان في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح الموسم السياسي في مدينة كوتشه: "أوروبا في جوهر الأمر ليست بحاجة إلى طرق أبواب واشنطن، بل عليها أن تذهب إلى موسكو وتوقع اتفاقًا أمنيًا بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. ليس فقط بشأن أوكرانيا، بل حول الأمن بين الاتحاد الأوروبي وروسيا عمومًا. وسيُذكر هناك بشكل واضح أن أوكرانيا لن تكون عضوًا لا في الناتو ولا في الاتحاد الأوروبي، لكن يمكن أيضًا أن يُدرج – وأعتقد أن المجر قد تدعم ذلك – اتفاق حول الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أن "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيعني دخول الاتحاد في صراع مع روسيا وسيؤدي إلى تدمير الاتحاد الأوروبي اقتصاديًا، في حين أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يمكن أن يكون خيارًا توافقيًا لن تعترض عليه بودابست".
وتوقع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تقسيم أوكرانيا إلى منطقة روسية منزوعة السلاح، ومنطقة غربية بعد انتهاء الصراع.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
أوربان يتوقع تقسيم أوكرانيا إلى ثلاث مناطق بعد انتهاء الصراع
16:26 GMT
وقال أوروبان خلال إفتتاح الموسم السياسي بمدينة كوتشه:" اليوم، يتحدث الأوروبيون "بأسلوب أنيق" عن ضمانات أمنية، لكن هذه الضمانات تعني في الواقع تقسيم أوكرانيا، ستكون نتيجة تقسيم أوكرانيا منطقة روسية، ومنطقة منزوعة السلاح، وأخيرًا منطقة غربية، لا نستطيع تحديد معالمها ووضعها بشكل قاطع حتى الآن. لكننا نرى أن أوكرانيا تتحول إلى منطقة مكونة من ثلاث مناطق".
وأشار أوروبان، إلى أن "الغرب أعترف فعليا بوجود المنطقة الروسية، يدور النقاش فقط حول ما إذا كانت ستتكون من منطقتين، أو أربع، أو خمس، أو ست مناطق. لكن لم يعد هناك أي حديث عن غيابها".
وفي وقت سابق، اقترح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، كيث كيلوغ، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية أن يتم تقسيم أوكرانيا إلى عدة مناطق سيطرة بعد نهاية الصراع على غرار تقسيم برلين بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن من دون قوات برية أميركية.
وخلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول 2022 عقدت استفتاءات حول انضمام مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وخيرسون، وزابورجيه إلى الاتحاد الروسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала