https://sarabic.ae/20250907/أوربان-يتوقع-تقسيم-أوكرانيا-إلى-ثلاث-مناطق-بعد-انتهاء-الصراع-1104596350.html
أوربان يتوقع تقسيم أوكرانيا إلى ثلاث مناطق بعد انتهاء الصراع
أوربان يتوقع تقسيم أوكرانيا إلى ثلاث مناطق بعد انتهاء الصراع
سبوتنيك عربي
توقع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تقسيم أوكرانيا إلى منطقة روسية منزوعة السلاح، ومنطقة غربية بعد انتهاء الصراع. 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T16:26+0000
2025-09-07T16:26+0000
2025-09-07T16:26+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
المجر
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e74e5c5d0e5239dec409dada6116d981.jpg
وقال أوروبان خلال إفتتاح الموسم السياسي بمدينة كوتشه:" اليوم، يتحدث الأوروبيون "بأسلوب أنيق" عن ضمانات أمنية، لكن هذه الضمانات تعني في الواقع تقسيم أوكرانيا، ستكون نتيجة تقسيم أوكرانيا منطقة روسية، ومنطقة منزوعة السلاح، وأخيرًا منطقة غربية، لا نستطيع تحديد معالمها ووضعها بشكل قاطع حتى الآن. لكننا نرى أن أوكرانيا تتحول إلى منطقة مكونة من ثلاث مناطق". وتابع أوروبان: "المنطقة الروسية منشأة بالفعل، وهي تغطي حوالي 20٪ من أراضي أوكرانيا. هذا أصبح من الماضي، ولم يعد هناك أي نقاش حوله. هناك نقاش حول عدد الكيلومترات التي يجب أن تُنشأ على حدود المنطقة الروسية منزوعة السلاح 40 كيلومترًا، 50، 100، 200 كيلومتر، لا نعرف هذا ما يحدث الآن. ستكون هذه هي المنطقة الثانية. وفي وقت سابق، اقترح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، كيث كيلوج، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية أن يتم تقسيم أوكرانيا إلى عدة مناطق سيطرة بعد نهاية الصراع على غرار تقسيم برلين بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن من دون قوات برية أميركية.وبناءً على نتائج فرز جميع الأصوات، صوّت 99.23% من الناخبين في جمهورية دونيتسك الشعبية لصالح الانضمام إلى الاتحاد الروسي، و98.42% في جمهورية لوغانسك الشعبية، و87.05% في منطقة خيرسون، و93.11% في منطقة زابورجيه.وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 30 سبتمبر/أيلول 2022، كلمة في الكرملين حول نتائج هذه الاستفتاءات، ووقع اتفاقيات بشأن انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.
https://sarabic.ae/20250826/أوربان-لزيلينسكي-لا-يمكن-الدخول-إلى-الاتحاد-الأوروبي-بالابتزاز-والتفجيرات-1104133346.html
https://sarabic.ae/20250808/أوربان-يحث-القادة-الأوروبيين-على-لقاء-بوتين-1103502219.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118b87ef92af8090c58be8fb1e07c537.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر, أخبار العالم الآن, حول العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر, أخبار العالم الآن, حول العالم
أوربان يتوقع تقسيم أوكرانيا إلى ثلاث مناطق بعد انتهاء الصراع
توقع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تقسيم أوكرانيا إلى منطقة روسية منزوعة السلاح، ومنطقة غربية بعد انتهاء الصراع.
وقال أوروبان خلال إفتتاح الموسم السياسي بمدينة كوتشه:" اليوم، يتحدث الأوروبيون "بأسلوب أنيق
" عن ضمانات أمنية، لكن هذه الضمانات تعني في الواقع تقسيم أوكرانيا، ستكون نتيجة تقسيم أوكرانيا منطقة روسية، ومنطقة منزوعة السلاح، وأخيرًا منطقة غربية، لا نستطيع تحديد معالمها ووضعها بشكل قاطع حتى الآن. لكننا نرى أن أوكرانيا تتحول إلى منطقة مكونة من ثلاث مناطق".
وأشار أوروبان، إلى أن "الغرب أعترف فعليا بوجود المنطقة الروسية، يدور النقاش فقط حول ما إذا كانت ستتكون من منطقتين، أو أربع، أو خمس، أو ست مناطق. لكن لم يعد هناك أي حديث عن غيابها".
وتابع أوروبان: "المنطقة الروسية منشأة بالفعل، وهي تغطي حوالي 20٪ من أراضي أوكرانيا. هذا أصبح من الماضي، ولم يعد هناك أي نقاش حوله. هناك نقاش حول عدد الكيلومترات التي يجب أن تُنشأ على حدود المنطقة الروسية منزوعة السلاح 40 كيلومترًا، 50، 100، 200 كيلومتر، لا نعرف هذا ما يحدث الآن. ستكون هذه هي المنطقة الثانية.
وفي وقت سابق، اقترح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، كيث كيلوج، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية أن يتم تقسيم أوكرانيا إلى عدة مناطق سيطرة بعد نهاية الصراع
على غرار تقسيم برلين بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن من دون قوات برية أميركية.
وخلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول 2022 عقدت استفتاءات حول انضمام مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وخيرسون، وزابورجيه إلى الاتحاد الروسي.
وبناءً على نتائج فرز جميع الأصوات، صوّت 99.23% من الناخبين في جمهورية دونيتسك الشعبية لصالح الانضمام إلى الاتحاد الروسي، و98.42% في جمهورية لوغانسك الشعبية، و87.05% في منطقة خيرسون، و93.11% في منطقة زابورجيه.
وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 30 سبتمبر/أيلول 2022، كلمة في الكرملين حول نتائج هذه الاستفتاءات، ووقع اتفاقيات بشأن انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.