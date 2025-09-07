https://sarabic.ae/20250907/أوربان-يتوقع-تقسيم-أوكرانيا-إلى-ثلاث-مناطق-بعد-انتهاء-الصراع-1104596350.html

أوربان يتوقع تقسيم أوكرانيا إلى ثلاث مناطق بعد انتهاء الصراع

سبوتنيك عربي

توقع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تقسيم أوكرانيا إلى منطقة روسية منزوعة السلاح، ومنطقة غربية بعد انتهاء الصراع. 07.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-07T16:26+0000

2025-09-07T16:26+0000

2025-09-07T16:26+0000

وقال أوروبان خلال إفتتاح الموسم السياسي بمدينة كوتشه:" اليوم، يتحدث الأوروبيون "بأسلوب أنيق" عن ضمانات أمنية، لكن هذه الضمانات تعني في الواقع تقسيم أوكرانيا، ستكون نتيجة تقسيم أوكرانيا منطقة روسية، ومنطقة منزوعة السلاح، وأخيرًا منطقة غربية، لا نستطيع تحديد معالمها ووضعها بشكل قاطع حتى الآن. لكننا نرى أن أوكرانيا تتحول إلى منطقة مكونة من ثلاث مناطق". وتابع أوروبان: "المنطقة الروسية منشأة بالفعل، وهي تغطي حوالي 20٪ من أراضي أوكرانيا. هذا أصبح من الماضي، ولم يعد هناك أي نقاش حوله. هناك نقاش حول عدد الكيلومترات التي يجب أن تُنشأ على حدود المنطقة الروسية منزوعة السلاح 40 كيلومترًا، 50، 100، 200 كيلومتر، لا نعرف هذا ما يحدث الآن. ستكون هذه هي المنطقة الثانية. وفي وقت سابق، اقترح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، كيث كيلوج، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية أن يتم تقسيم أوكرانيا إلى عدة مناطق سيطرة بعد نهاية الصراع على غرار تقسيم برلين بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن من دون قوات برية أميركية.وبناءً على نتائج فرز جميع الأصوات، صوّت 99.23% من الناخبين في جمهورية دونيتسك الشعبية لصالح الانضمام إلى الاتحاد الروسي، و98.42% في جمهورية لوغانسك الشعبية، و87.05% في منطقة خيرسون، و93.11% في منطقة زابورجيه.وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 30 سبتمبر/أيلول 2022، كلمة في الكرملين حول نتائج هذه الاستفتاءات، ووقع اتفاقيات بشأن انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.

