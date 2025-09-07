المجر: الهجوم الأوكراني الجديد على "دروجبا" لم يؤثر على إمدادات النفط

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
https://sarabic.ae/20250907/المجر-الهجوم-الأوكراني-الجديد-على-دروجبا-لم-يؤثر-على-إمدادات-النفط-1104591181.html
المجر: الهجوم الأوكراني الجديد على "دروجبا" لم يؤثر على إمدادات النفط
المجر: الهجوم الأوكراني الجديد على "دروجبا" لم يؤثر على إمدادات النفط
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن الهجوم الأوكراني الجديد لم يؤثر على تشغيل خط أنابيب "دروجبا" النفطي أو على إمدادات النفط من روسيا إلى المجر.
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن الهجوم الأوكراني الجديد لم يؤثر على تشغيل خط أنابيب "دروجبا" النفطي أو على إمدادات النفط من روسيا إلى المجر.
وفي وقت سابق من، اليوم الأحد، صرّح قائد قوات الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، روبرت بروفدي، الذي منعته السلطات المجرية من دخول منطقة شنغن لتنظيمه الهجمات على "دروجبا"، بأنّ القوات الأوكرانية ألحقت أضرارًا بمحطة ضخ في منطقة بريانسك.

وكتب سيارتو على موقع التواصل الاجتماعي: "الهجوم الليلي على البنية التحتية الروسية لا يؤثر على خط أنابيب النفط دروجبا أو إمدادات النفط إلى المجر".

توقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/آب، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية المنشأة.
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف قواعد جوية ومؤسسات صناعة عسكرية حساسة في كييف- وزارة الدفاع
12:13 GMT
وأعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في 22 أغسطس/آب، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة بسبب الهجوم الأوكراني.
وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب، وطلبتا ضمانات لسلامتها.
وصرح وزير الخارجية المجري بأن الإمدادات عبر خط أنابيب "دروجبا" ستُستأنف في 28 أغسطس بشكل تجريبي وليس بكامل طاقتها.
