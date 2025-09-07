https://sarabic.ae/20250907/المجر-الهجوم-الأوكراني-الجديد-على-دروجبا-لم-يؤثر-على-إمدادات-النفط-1104591181.html
المجر: الهجوم الأوكراني الجديد على "دروجبا" لم يؤثر على إمدادات النفط
المجر: الهجوم الأوكراني الجديد على "دروجبا" لم يؤثر على إمدادات النفط
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن الهجوم الأوكراني الجديد لم يؤثر على تشغيل خط أنابيب "دروجبا" النفطي أو على إمدادات النفط من روسيا إلى المجر.
وفي وقت سابق من، اليوم الأحد، صرّح قائد قوات الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، روبرت بروفدي، الذي منعته السلطات المجرية من دخول منطقة شنغن لتنظيمه الهجمات على "دروجبا"، بأنّ القوات الأوكرانية ألحقت أضرارًا بمحطة ضخ في منطقة بريانسك.توقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/آب، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية المنشأة.وأعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في 22 أغسطس/آب، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة بسبب الهجوم الأوكراني.وصرح وزير الخارجية المجري بأن الإمدادات عبر خط أنابيب "دروجبا" ستُستأنف في 28 أغسطس بشكل تجريبي وليس بكامل طاقتها.
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن الهجوم الأوكراني الجديد لم يؤثر على تشغيل خط أنابيب "دروجبا" النفطي أو على إمدادات النفط من روسيا إلى المجر.
وفي وقت سابق من، اليوم الأحد، صرّح قائد قوات الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، روبرت بروفدي، الذي منعته السلطات المجرية من دخول منطقة شنغن لتنظيمه الهجمات على "دروجبا"، بأنّ القوات الأوكرانية ألحقت أضرارًا بمحطة ضخ في منطقة بريانسك.
وكتب سيارتو على موقع التواصل الاجتماعي: "الهجوم الليلي على البنية التحتية الروسية لا يؤثر على خط أنابيب النفط دروجبا أو إمدادات النفط إلى المجر".
توقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/آب، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية المنشأة.
وأعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في 22 أغسطس/آب، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة بسبب الهجوم الأوكراني.
وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب، وطلبتا ضمانات لسلامتها.
وصرح وزير الخارجية المجري بأن الإمدادات عبر خط أنابيب "دروجبا" ستُستأنف في 28 أغسطس بشكل تجريبي وليس بكامل طاقتها.