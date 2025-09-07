https://sarabic.ae/20250907/القوات-الروسية-تستهدف-قواعد-جوية-ومؤسسات-صناعة-عسكرية-حساسة-في-كييف--وزارة-الدفاع-1104590807.html
القوات الروسية تستهدف قواعد جوية ومؤسسات صناعة عسكرية حساسة في كييف- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف قواعد جوية ومؤسسات صناعة عسكرية حساسة في كييف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن توجيه القوات التابعة لها، ضربة واسعة النطاق، بأسلحة استراتيجية متناهية الدقة، استهدفت خلالها المطارات العسكرية في... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T12:13+0000
2025-09-07T12:13+0000
2025-09-07T12:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061659911_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2990b109b6fd534412285170e9890346.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "اليوم ، في 7 سبتمبر/ أيلول 2025، نفذت القوات المسلحة الروسية، ضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار، ضد مرافق الإنتاج والتجميع والإصلاح والتخزين ومنصات الإطلاق للطائرات المسيرة، وكذلك القواعد الجوية العسكرية في الأجزاء الوسطى والجنوبية والشرقية من أوكرانيا".وأردف البيان: "تم تحقيق أهداف الضربة، وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة، لم يتم تنفيذ أي ضربات على كيانات أخرى داخل حدود كييف.وذكرت الوزارة، اليوم الأحد، في بيان، أن الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، عناصر المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للنقل في أوكرانيا، المسخرة لصالح القوات المسلحة لأوكرانيا، ومواقع التجميع والتخزين وإطلاق الطائرات دون طيار، ومستودعات الأسلحة والمعدات العسكرية والمطارات العسكرية ومحطتي دفاع جوي للرادار، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 مقاطعة.وأسقطت وسائط الدفاع الجوي ثلاث قنابل جوية موجهة، وثلاثة صواريخ "هيمارس"، و 210 طائرات دون طيار.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قديروف لـ"سبوتنيك": لن يحل السلام حتى تصبح أوكرانيا مقاطعة روسية
https://sarabic.ae/20250907/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-خوروشييه-التابعة-لمقاطعة-دنيبروبتروفسك-وزارة-الدفاع-1104588167.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061659911_453:0:1893:1080_1920x0_80_0_0_7e3488f891d5edde3e11a85d594c1a8c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تستهدف قواعد جوية ومؤسسات صناعة عسكرية حساسة في كييف- وزارة الدفاع
12:13 GMT 07.09.2025 (تم التحديث: 12:29 GMT 07.09.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن توجيه القوات التابعة لها، ضربة واسعة النطاق، بأسلحة استراتيجية متناهية الدقة، استهدفت خلالها المطارات العسكرية في مختلف أنحاء أوكرانيا، والمؤسسة الصناعية العسكرية "كييف 67" غربي العاصمة كييف، والقاعدة اللوجستية "إس تي إس" في الضواحي الجنوبية لكييف، ومرافق تخزين وإنتاج المسيرات.
وقالت الوزارة في بيان: "اليوم ، في 7 سبتمبر/ أيلول 2025، نفذت القوات المسلحة الروسية، ضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار، ضد مرافق الإنتاج والتجميع والإصلاح والتخزين ومنصات الإطلاق للطائرات المسيرة، وكذلك القواعد الجوية العسكرية في الأجزاء الوسطى والجنوبية والشرقية من أوكرانيا".
من بين الأهداف المؤسسة الصناعية العسكرية "كييف 67" غربي كييف، والقاعدة اللوجستية "إس تي إس غروب" على التخوم الجنوبية لكييف.
وأردف البيان: "تم تحقيق أهداف الضربة، وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة، لم يتم تنفيذ أي ضربات على كيانات أخرى داخل حدود كييف.
وذكرت الوزارة، اليوم الأحد، في بيان، أن الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، عناصر المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للنقل في أوكرانيا، المسخرة لصالح القوات المسلحة لأوكرانيا، ومواقع التجميع والتخزين وإطلاق الطائرات دون طيار، ومستودعات الأسلحة والمعدات العسكرية والمطارات العسكرية ومحطتي دفاع جوي للرادار، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 مقاطعة.
وأسقطت وسائط الدفاع الجوي
ثلاث قنابل جوية موجهة، وثلاثة صواريخ "هيمارس"، و 210 طائرات دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.