القوات الروسية تستهدف قواعد جوية ومؤسسات صناعة عسكرية حساسة في كييف- وزارة الدفاع

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250907/القوات-الروسية-تستهدف-قواعد-جوية-ومؤسسات-صناعة-عسكرية-حساسة-في-كييف--وزارة-الدفاع-1104590807.html
القوات الروسية تستهدف قواعد جوية ومؤسسات صناعة عسكرية حساسة في كييف- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف قواعد جوية ومؤسسات صناعة عسكرية حساسة في كييف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن توجيه القوات التابعة لها، ضربة واسعة النطاق، بأسلحة استراتيجية متناهية الدقة، استهدفت خلالها المطارات العسكرية في... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T12:13+0000
2025-09-07T12:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061659911_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2990b109b6fd534412285170e9890346.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "اليوم ، في 7 سبتمبر/ أيلول 2025، نفذت القوات المسلحة الروسية، ضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار، ضد مرافق الإنتاج والتجميع والإصلاح والتخزين ومنصات الإطلاق للطائرات المسيرة، وكذلك القواعد الجوية العسكرية في الأجزاء الوسطى والجنوبية والشرقية من أوكرانيا".وأردف البيان: "تم تحقيق أهداف الضربة، وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة، لم يتم تنفيذ أي ضربات على كيانات أخرى داخل حدود كييف.وذكرت الوزارة، اليوم الأحد، في بيان، أن الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، عناصر المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للنقل في أوكرانيا، المسخرة لصالح القوات المسلحة لأوكرانيا، ومواقع التجميع والتخزين وإطلاق الطائرات دون طيار، ومستودعات الأسلحة والمعدات العسكرية والمطارات العسكرية ومحطتي دفاع جوي للرادار، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 مقاطعة.وأسقطت وسائط الدفاع الجوي ثلاث قنابل جوية موجهة، وثلاثة صواريخ "هيمارس"، و 210 طائرات دون طيار.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قديروف لـ"سبوتنيك": لن يحل السلام حتى تصبح أوكرانيا مقاطعة روسية
https://sarabic.ae/20250907/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-خوروشييه-التابعة-لمقاطعة-دنيبروبتروفسك-وزارة-الدفاع-1104588167.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061659911_453:0:1893:1080_1920x0_80_0_0_7e3488f891d5edde3e11a85d594c1a8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تستهدف قواعد جوية ومؤسسات صناعة عسكرية حساسة في كييف- وزارة الدفاع

12:13 GMT 07.09.2025 (تم التحديث: 12:29 GMT 07.09.2025)
إطلاق صاروخ "إسكندر" على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن توجيه القوات التابعة لها، ضربة واسعة النطاق، بأسلحة استراتيجية متناهية الدقة، استهدفت خلالها المطارات العسكرية في مختلف أنحاء أوكرانيا، والمؤسسة الصناعية العسكرية "كييف 67" غربي العاصمة كييف، والقاعدة اللوجستية "إس تي إس" في الضواحي الجنوبية لكييف، ومرافق تخزين وإنتاج المسيرات.
وقالت الوزارة في بيان: "اليوم ، في 7 سبتمبر/ أيلول 2025، نفذت القوات المسلحة الروسية، ضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار، ضد مرافق الإنتاج والتجميع والإصلاح والتخزين ومنصات الإطلاق للطائرات المسيرة، وكذلك القواعد الجوية العسكرية في الأجزاء الوسطى والجنوبية والشرقية من أوكرانيا".

من بين الأهداف المؤسسة الصناعية العسكرية "كييف 67" غربي كييف، والقاعدة اللوجستية "إس تي إس غروب" على التخوم الجنوبية لكييف.

وأردف البيان: "تم تحقيق أهداف الضربة، وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة، لم يتم تنفيذ أي ضربات على كيانات أخرى داخل حدود كييف.
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة خوروشييه التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك– وزارة الدفاع
09:36 GMT
وذكرت الوزارة، اليوم الأحد، في بيان، أن الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، عناصر المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للنقل في أوكرانيا، المسخرة لصالح القوات المسلحة لأوكرانيا، ومواقع التجميع والتخزين وإطلاق الطائرات دون طيار، ومستودعات الأسلحة والمعدات العسكرية والمطارات العسكرية ومحطتي دفاع جوي للرادار، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 مقاطعة.
وأسقطت وسائط الدفاع الجوي ثلاث قنابل جوية موجهة، وثلاثة صواريخ "هيمارس"، و 210 طائرات دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
قديروف لـ"سبوتنيك": لن يحل السلام حتى تصبح أوكرانيا مقاطعة روسية
