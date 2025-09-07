https://sarabic.ae/20250907/القوات-الروسية-تستهدف-قواعد-جوية-ومؤسسات-صناعة-عسكرية-حساسة-في-كييف--وزارة-الدفاع-1104590807.html

القوات الروسية تستهدف قواعد جوية ومؤسسات صناعة عسكرية حساسة في كييف- وزارة الدفاع

القوات الروسية تستهدف قواعد جوية ومؤسسات صناعة عسكرية حساسة في كييف- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن توجيه القوات التابعة لها، ضربة واسعة النطاق، بأسلحة استراتيجية متناهية الدقة، استهدفت خلالها المطارات العسكرية في... 07.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-07T12:13+0000

2025-09-07T12:13+0000

2025-09-07T12:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061659911_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2990b109b6fd534412285170e9890346.jpg

وقالت الوزارة في بيان: "اليوم ، في 7 سبتمبر/ أيلول 2025، نفذت القوات المسلحة الروسية، ضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار، ضد مرافق الإنتاج والتجميع والإصلاح والتخزين ومنصات الإطلاق للطائرات المسيرة، وكذلك القواعد الجوية العسكرية في الأجزاء الوسطى والجنوبية والشرقية من أوكرانيا".وأردف البيان: "تم تحقيق أهداف الضربة، وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة، لم يتم تنفيذ أي ضربات على كيانات أخرى داخل حدود كييف.وذكرت الوزارة، اليوم الأحد، في بيان، أن الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، عناصر المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للنقل في أوكرانيا، المسخرة لصالح القوات المسلحة لأوكرانيا، ومواقع التجميع والتخزين وإطلاق الطائرات دون طيار، ومستودعات الأسلحة والمعدات العسكرية والمطارات العسكرية ومحطتي دفاع جوي للرادار، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 مقاطعة.وأسقطت وسائط الدفاع الجوي ثلاث قنابل جوية موجهة، وثلاثة صواريخ "هيمارس"، و 210 طائرات دون طيار.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قديروف لـ"سبوتنيك": لن يحل السلام حتى تصبح أوكرانيا مقاطعة روسية

https://sarabic.ae/20250907/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-خوروشييه-التابعة-لمقاطعة-دنيبروبتروفسك-وزارة-الدفاع-1104588167.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا