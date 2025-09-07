عربي
القوات الروسية تحرر بلدة خوروشييه التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك– وزارة الدفاع
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
رصد عسكري, روسيا
09:36 GMT 07.09.2025 (تم التحديث: 09:53 GMT 07.09.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تحرير مجموعة "الشرق" الروسية بلدة خوروشييه، التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق"، بتحرير قرية خوروشييه، التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، بعد عمليات تقدم دؤوبة".

وبلغت خسائر العدو في مناطق نفوذ قوات "الشرق"، ما يصل إلى 200 جندي وأربع مركبات قتالية مدرعة وثماني سيارات، وثلاثة مدافع، وتم تدمير مستودع للذخائر.

وقامت وحدات من مجموعة "الشمال"، بتحسين وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أليكسييفكا ومالايا ريبيتسا ويوناكوفكا بمقاطعة سومي.
وعلى محور خاركوف، تم استهداف وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشوغونوفكا ولوشاكوفو وأمبارنوي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.
فقد العدو أكثر من 175 فردا عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و 13 مركبة ومدفعيتين ميدانيتين وثلاث محطات حرب إلكترونية، تم تدمير مستودعين للذخائر الميدانية.
وحررت وحدات من مجموعة "الغرب" مواقع مهمة، ودحرت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني، في مناطق سينكوفو وبوروفسكايا أندرييفكا وسمورودكوفكا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 230 عسكريا وخمس مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113، و 24 سيارة، وراجمة صواريخ، وأربعة مدافع ميدان، كما تم تدمير خمس محطات حرب إلكترونية ومحطة حرب مضادة للبطاريات وسبعة مستودعات ذخيرة.
كما حسنت وحدات مجموعة "الجنوب" وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نيكيفوروفكا وكونستانتينوفكا وسيفيرسك وستيبانوفكا ومينكوفكا وشيرفونوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو أكثر من 265 جنديا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع مركبات وستة مدافع، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية وثلاثة مستودعات للذخيرة وأربعة مستودعات للمؤن.

كما توغلت وحدات من مجموعة "المركز" إلى عمق دفاعات العدو، ودحرت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق روبيجنوي ، وفيسيلو ، ونوفونيكولايفكا، وأرتيموفكا، وكراسنوارميسك، وفلاديميروفكا وكوتوزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 460 جنديا وثلاث دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثماني مركبات وقطعتين مدفعية ومحطة حرب إلكترونية.
كما دحرت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوترادوكامينكا وتياجينكا وأنتونوفكا.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 60 جنديا، وعشر سيارات، ومدفع ميدان، وسبع محطات حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومستودع مؤن.
كما دك الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، عناصر المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للنقل في أوكرانيا، المسخرة لصالح القوات المسلحة لأوكرانيا، ومواقع التجميع والتخزين وإطلاق الطائرات دون طيار، ومستودعات الأسلحة والمعدات العسكرية والمطارات العسكرية ومحطتي دفاع جوي للرادار، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 مقاطعة.
وأسقطت وسائط الدفاع الجوي ثلاث قنابل جوية موجهة، وثلاثة صواريخ "هيمارس"، و 210 طائرات دون طيار.
القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 142 منطقة وتدمر 160 مسيرة أوكرانية- الدفاع الروسية
