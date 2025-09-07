https://sarabic.ae/20250907/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-خوروشييه-التابعة-لمقاطعة-دنيبروبتروفسك-وزارة-الدفاع-1104588167.html

القوات الروسية تحرر بلدة خوروشييه التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك– وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تحرير مجموعة "الشرق" الروسية بلدة خوروشييه، التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك. 07.09.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق"، بتحرير قرية خوروشييه، التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، بعد عمليات تقدم دؤوبة".وقامت وحدات من مجموعة "الشمال"، بتحسين وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أليكسييفكا ومالايا ريبيتسا ويوناكوفكا بمقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، تم استهداف وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشوغونوفكا ولوشاكوفو وأمبارنوي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.وحررت وحدات من مجموعة "الغرب" مواقع مهمة، ودحرت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني، في مناطق سينكوفو وبوروفسكايا أندرييفكا وسمورودكوفكا في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 230 عسكريا وخمس مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113، و 24 سيارة، وراجمة صواريخ، وأربعة مدافع ميدان، كما تم تدمير خمس محطات حرب إلكترونية ومحطة حرب مضادة للبطاريات وسبعة مستودعات ذخيرة.كما حسنت وحدات مجموعة "الجنوب" وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نيكيفوروفكا وكونستانتينوفكا وسيفيرسك وستيبانوفكا ومينكوفكا وشيرفونوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما توغلت وحدات من مجموعة "المركز" إلى عمق دفاعات العدو، ودحرت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق روبيجنوي ، وفيسيلو ، ونوفونيكولايفكا، وأرتيموفكا، وكراسنوارميسك، وفلاديميروفكا وكوتوزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما دحرت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوترادوكامينكا وتياجينكا وأنتونوفكا.كما دك الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، عناصر المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للنقل في أوكرانيا، المسخرة لصالح القوات المسلحة لأوكرانيا، ومواقع التجميع والتخزين وإطلاق الطائرات دون طيار، ومستودعات الأسلحة والمعدات العسكرية والمطارات العسكرية ومحطتي دفاع جوي للرادار، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 مقاطعة.وأسقطت وسائط الدفاع الجوي ثلاث قنابل جوية موجهة، وثلاثة صواريخ "هيمارس"، و 210 طائرات دون طيار.القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 142 منطقة وتدمر 160 مسيرة أوكرانية- الدفاع الروسية

