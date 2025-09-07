القوات الروسية تسقط 69 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق- الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250907/القوات-الروسية-تسقط-69-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-فوق-عدة-مناطق--الدفاع-الروسية-1104584439.html
القوات الروسية تسقط 69 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق- الدفاع الروسية
القوات الروسية تسقط 69 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 69 طائرة أوكرانية من دون طيار، فوق عدة مناطق روسية، خلال الليلة الماضية. 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T04:31+0000
2025-09-07T05:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/01/1076518211_0:16:675:396_1920x0_80_0_0_8f8adde913ab90204d6ff0ce44304f30.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "في 7 سبتمبر/ أيلول، من منتصف الليل إلى 06.30 بتوقيت موسكو: "تم تدمير واعتراض 69 طائرة أوكرانية دون طيار، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".وأضاف البيان: "تم تدمير 21 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و 13 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وعشرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وسبع فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وستة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وثلاثة أكثر فوق أراضي مقاطعة روستوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأسقطت طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وريازان وأخرى فوق أراضي جمهورية القرم ، وأربعة فوق حوض مياه بحر آزوف".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الدفاع الروسية: القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية في منطقة دلتا نهر دنيبر ... فيديو
https://sarabic.ae/20250905/تحرير-بلدة-ماركوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--الدفاع-الروسية-1104529069.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/01/1076518211_20:0:592:429_1920x0_80_0_0_de175b0725e36a83911772182ee31107.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تسقط 69 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق- الدفاع الروسية

04:31 GMT 07.09.2025 (تم التحديث: 05:29 GMT 07.09.2025)
© Photo / Press service of the concern "Kalashnikov" / الانتقال إلى بنك الصوراختبارات صاروخ موجه مضاد للطائرات 9M333 التابع لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "ستيرلا 10 أم".
اختبارات صاروخ موجه مضاد للطائرات 9M333 التابع لنظام الصواريخ المضادة للطائرات ستيرلا 10 أم. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© Photo / Press service of the concern "Kalashnikov"
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 69 طائرة أوكرانية من دون طيار، فوق عدة مناطق روسية، خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "في 7 سبتمبر/ أيلول، من منتصف الليل إلى 06.30 بتوقيت موسكو: "تم تدمير واعتراض 69 طائرة أوكرانية دون طيار، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".
وأضاف البيان: "تم تدمير 21 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و 13 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وعشرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وسبع فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وستة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وثلاثة أكثر فوق أراضي مقاطعة روستوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأسقطت طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وريازان وأخرى فوق أراضي جمهورية القرم ، وأربعة فوق حوض مياه بحر آزوف".
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحرير بلدة ماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية
5 سبتمبر, 09:23 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
الدفاع الروسية: القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية في منطقة دلتا نهر دنيبر ... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала