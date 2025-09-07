https://sarabic.ae/20250907/القوات-الروسية-تسقط-69-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-فوق-عدة-مناطق--الدفاع-الروسية-1104584439.html
القوات الروسية تسقط 69 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T04:31+0000
2025-09-07T04:31+0000
2025-09-07T05:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/01/1076518211_0:16:675:396_1920x0_80_0_0_8f8adde913ab90204d6ff0ce44304f30.jpg
الدفاع الروسية: القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية في منطقة دلتا نهر دنيبر ... فيديو
https://sarabic.ae/20250905/تحرير-بلدة-ماركوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--الدفاع-الروسية-1104529069.html
روسيا, رصد عسكري
04:31 GMT 07.09.2025 (تم التحديث: 05:29 GMT 07.09.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 69 طائرة أوكرانية من دون طيار، فوق عدة مناطق روسية، خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "في 7 سبتمبر/ أيلول، من منتصف الليل إلى 06.30 بتوقيت موسكو: "تم تدمير واعتراض 69 طائرة أوكرانية دون طيار، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".
وأضاف البيان: "تم تدمير 21 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و 13 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وعشرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وسبع فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وستة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وثلاثة أكثر فوق أراضي مقاطعة روستوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأسقطت طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وريازان وأخرى فوق أراضي جمهورية القرم ، وأربعة فوق حوض مياه بحر آزوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.