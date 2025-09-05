تحرير بلدة ماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية
09:23 GMT 05.09.2025 (تم التحديث: 10:34 GMT 05.09.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تحرير القوات التابعة لها، بلدة ماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من مجموعة "الجنوب" عملياتها الهجومية، وحررت بلدتي فيدوروفكا وماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأعلنت الوزارة في بيانها، عن توجيه عدة ضربات جماعية استهدفت المرافق الاستراتيجية، المرتبطة بقوات كييف.
وجاء في البيان: "في الفترة من 30 أغسطس/ آب، إلى 5 سبتمبر/ أيلول، نفذت القوات المسلحة الروسية، هجوما واسع النطاق، وأربع ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات هجومية دون طيار".
أسفرت الهجمات عن تدمير منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق الوقود والنقل والبنية التحتية للموانئ المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، والمطارات العسكرية، وورش الإنتاج ومواقع تخزين الطائرات بدون طيار بعيدة المدى، والترسانات، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير راجمة "هيمارس" ومنصة صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت"، المضادة للطائرات الأمريكية الصنع.
كما كشفت الوزارة في بيانها، أن قوات مجموعة "الشرق"، استهدفت القوات الأوكرانية التي خسرت أكثر من 1590 عسكريا خلال أسبوع.
وأوضح البيان: "خلال الأسبوع الماضي، حررت قوات مجموعة "الشرق" بلدتي كاميشيفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوسيلوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
بلغت خسائر العدو أكثر من 1590 عسكريا، ودبابة وخمس مركبات مدرعة قتالية و70 سيارة و12 مدفعا ميدانيا، خمسة منها من صناعة غربية.
كما عززت خلال هذا الأسبوع، وحدات مجموعة قوات "الشمال" مواقعها التكتيكية في مقاطعة سومي، ودحرت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية.
وعلى محور خاركوف، تم استهداف تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخلال الأسبوع، وفي منطقة مسؤولية مجموعة قوات الشمال، بلغت خسائر العدو أكثر من 1170 جنديا، وثلاث دبابات، و11 مركبة مدرعة قتالية، و69 سيارة، و20 مدفعاً ميدانياً، كما دُمرت 13 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، و49 مستودعاً للذخيرة والمواد.
كما قامت مجموعة "الغرب"، بتحرير مناطق مهمة، ودرحت القوات المسلحة الأوكرانية من عدة مناطق.
بلغت خسائر العدو أكثر من 1680 جنديا، ودبابتين، و33 مركبة مدرعة قتالية، منها 13 مركبة غربية الصنع، و129 سيارة، و23 مدفعا ميدانيا، كما تم تدمير 31 مستودع ذخيرة، و53 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات.
ودحرت قوات مجموعة "الجنوب" القوى البشرية ودمرت المعدات العسكرية الأوكرانية في عدة محاور.
وخلال الأسبوع، بلغت خسائر التشكيلات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 1460 جنديا، و13 مركبة مدرعة قتالية، و50 سيارة، و19 مدفعا ميدانيا، كما تم تدمير تسعة مراكز للحرب الإلكترونية، و23 مستودعا للذخيرة والوقود والمواد.
كما كبدت قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، العدو أكثر من 450 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و 70 سيارة، وسبعة مدافع، كما تم تدمير 33 محطة للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات و 24 مستودعا للذخيرة والعتاد.
وخلال أسبوع، تم إسقاط 12 قنبلة جوية موجهة، و 13 صاروخ هيمارس، و 1513 دون طيار، بواسطة منظومات الدفاع الجوي.
كما تم تدمير ستة قوارب مسيرة عالية السرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في الجزء الشمالي الغربي من حوض البحر الأسود.