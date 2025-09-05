https://sarabic.ae/20250905/تحرير-بلدة-ماركوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--الدفاع-الروسية-1104529069.html

تحرير بلدة ماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية

تحرير بلدة ماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تحرير القوات التابعة لها، بلدة ماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 05.09.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من مجموعة "الجنوب" عملياتها الهجومية، وحررت بلدتي فيدوروفكا وماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأعلنت الوزارة في بيانها، عن توجيه عدة ضربات جماعية استهدفت المرافق الاستراتيجية، المرتبطة بقوات كييف.وجاء في البيان: "في الفترة من 30 أغسطس/ آب، إلى 5 سبتمبر/ أيلول، نفذت القوات المسلحة الروسية، هجوما واسع النطاق، وأربع ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات هجومية دون طيار".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير راجمة "هيمارس" ومنصة صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت"، المضادة للطائرات الأمريكية الصنع.كما كشفت الوزارة في بيانها، أن قوات مجموعة "الشرق"، استهدفت القوات الأوكرانية التي خسرت أكثر من 1590 عسكريا خلال أسبوع.وأوضح البيان: "خلال الأسبوع الماضي، حررت قوات مجموعة "الشرق" بلدتي كاميشيفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوسيلوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك". كما عززت خلال هذا الأسبوع، وحدات مجموعة قوات "الشمال" مواقعها التكتيكية في مقاطعة سومي، ودحرت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية.كما قامت مجموعة "الغرب"، بتحرير مناطق مهمة، ودرحت القوات المسلحة الأوكرانية من عدة مناطق.ودحرت قوات مجموعة "الجنوب" القوى البشرية ودمرت المعدات العسكرية الأوكرانية في عدة محاور.كما كبدت قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، العدو أكثر من 450 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و 70 سيارة، وسبعة مدافع، كما تم تدمير 33 محطة للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات و 24 مستودعا للذخيرة والعتاد.وخلال أسبوع، تم إسقاط 12 قنبلة جوية موجهة، و 13 صاروخ هيمارس، و 1513 دون طيار، بواسطة منظومات الدفاع الجوي.كما تم تدمير ستة قوارب مسيرة عالية السرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في الجزء الشمالي الغربي من حوض البحر الأسود.القوات الروسية تدمر منصة إطلاق "باتريوت" للدفاع الجوي وراجمة "هيمارس" للقوات الأوكرانيةبالنسب المئوية... هيئة الأركان الروسية تعلن تحرير السواد الأعظم من دونباس و"نوفوروسيا"

