القوات الروسية تدمر منصة إطلاق "باتريوت" للدفاع الجوي وراجمة "هيمارس الأمريكيتين- عاجل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات التابعة لها، استهدفت ودمرت منظومة "باتريوت" الصاروخية الأمريكية الصنع، مؤلفة من منصة الإطلاق ومركز تحكم،
وقالت الوزارة في بيان لها: "تم تدمير راجمة "هيمارس"، ومحطة الرادار متعددة الوظائف "إم بي كيو - 65"، وكابينة التحكم ومنصة إطلاق منظومة صواريخ باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية قد ألحقت أضرارا بنقاط التحكم، وورش إنتاج الطائرات المسيرة، ومستودعات الذخيرة، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 150 منطقة.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 260 طائرة مسيرة أوكرانية.وعززت وحدات تجمع قوات "الشمال" مواقعها، و استهدفت أفراد ومعدات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات، بافلوفكا، وفيليكايا بيريزكا، وأليكسييفكا، وياستريبينو، ويوناكوفكا، وبروليتارسكوي في مقاطعة سومي "وأضاف البيان: "على محور خاركوف تم استهداف،القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات، زيليوني، وفولتشانسك، في مقاطعة خاركوف".كما أردفت وزارة الدفاع الروسية، بأن تجمع قوات "الشرق" واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، حيث خسر العدو في منطقة مسؤوليتها أكثر من 220 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الوزارة إلى أن خسائر العدو على هذه الجبهة، بلغت أكثر من 220 عسكريا وسبع مركبات".وعززت وحدات من قوات "المركز"، مواقعها على طول خط التماس القوات تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية، ولواء بحريا، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء للحرس الوطني، وذلك في محيط بلدات ديميتروف، وبيليتسكوي، ورودينسكوي، وكراسني ليمان، وأوداتشنوي، وكراسنوارميسك، وليسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت الوزارة إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 415 عسكريا ودبابة وثلاث مركبات مدرعة قتالية وثماني سيارات وثلاثة مدافع".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات التابعة لها، استهدفت ودمرت منظومة "باتريوت" الصاروخية الأمريكية الصنع، مؤلفة من منصة الإطلاق ومركز تحكم، إضافة لراجمة "هيمارس" أمريكية الصنع، كما تقدمت القوات الروسية على محاور عدة داحرة قوات كييف.
وقالت الوزارة في بيان لها: "تم تدمير راجمة "هيمارس"، ومحطة الرادار متعددة الوظائف "إم بي كيو - 65"، وكابينة التحكم ومنصة إطلاق منظومة صواريخ باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية قد ألحقت أضرارا بنقاط التحكم، وورش إنتاج الطائرات المسيرة، ومستودعات الذخيرة، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 150 منطقة.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 260 طائرة مسيرة أوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: أسقطت منظومات الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و260 طائرة مسيرة.
وعززت وحدات تجمع قوات "الشمال" مواقعها، و استهدفت أفراد ومعدات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات، بافلوفكا، وفيليكايا بيريزكا، وأليكسييفكا، وياستريبينو، ويوناكوفكا، وبروليتارسكوي في مقاطعة سومي "
وأضاف البيان: "على محور خاركوف تم استهداف،القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات، زيليوني، وفولتشانسك، في مقاطعة خاركوف".
خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت أكثر من 150 عسكرياً، ودبابة، و4 مركبات قتالية مصفحة، و8 سيارات، و4 مدافع ميدان، وتدمير محطة حرب إلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات، ومستودع ذخيرة، و5 مستودعات موارد مادية.
كما أردفت وزارة الدفاع الروسية، بأن تجمع قوات "الشرق" واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، حيث خسر العدو في منطقة مسؤوليتها أكثر من 220 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن خسائر العدو على هذه الجبهة، بلغت أكثر من 220 عسكريا وسبع مركبات".
وعززت وحدات من قوات "المركز"، مواقعها على طول خط التماس القوات تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية، ولواء بحريا، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء للحرس الوطني، وذلك في محيط بلدات ديميتروف، وبيليتسكوي، ورودينسكوي، وكراسني ليمان، وأوداتشنوي، وكراسنوارميسك، وليسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت الوزارة إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 415 عسكريا ودبابة وثلاث مركبات مدرعة قتالية وثماني سيارات وثلاثة مدافع".