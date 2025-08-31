https://sarabic.ae/20250831/تنقل-الدبابات-والمدرعات-إلى-سواحل-العدو-المشروع-11711-سفينة-إنزال-روسية-متعددة-المهام-1104354666.html
تنقل الدبابات والمدرعات إلى سواحل العدو.. "المشروع 11711".. سفينة إنزال روسية متعددة المهام
تنقل الدبابات والمدرعات إلى سواحل العدو.. "المشروع 11711".. سفينة إنزال روسية متعددة المهام
تمتلك روسيا ثالث أضخم أسطول حربي في العالم يضم 419 وحدة بحرية، بينها غواصات وسفن سطح كل منها مصمم لمهام محددة، ويشمل ذلك السفن المخصصة لإنزال القوات والعتاد...

تنقل الدبابات والمدرعات إلى سواحل العدو.. "المشروع 11711".. سفينة إنزال روسية متعددة المهام
تمتلك روسيا ثالث أضخم أسطول حربي في العالم يضم 419 وحدة بحرية، بينها غواصات وسفن سطح كل منها مصمم لمهام محددة، ويشمل ذلك السفن المخصصة لإنزال القوات والعتاد العسكري على سواحل العدو القريبة من ساحات المعارك البرية.
وتطور روسيا أنواعا مختلفة من سفن الإنزال
منها "المشروع 11711 إي" المصمم لنقل عشرات المركبات العسكرية التي يمكن أن تشمل مركبات قتالية ودبابات إضافة إلى أنها يمكن استخدامها لنقل مئات الجنود من قواعدهم إلى نقاط إنزال يمكن استخدامها لفتح ثغرات في خطوط العدو الدفاعية أو لتطويق قواته من اتجاه الساحل، وفقا للخطط القتالية التي يتم وضعها خلال القتال.
السفينة الروسية "المشروع - 11711 إي" مصممة لنقل العتاد والأفراد بفضل تزويدها بأدوات إنزال مختلفة تمكنها من العمل بالقرب من الشاطئ ونقل حمولتها بأمان خلال المياه الضحلة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
الوزن الإجمالي للسفينة: 6600 طن.
العارضة (عرض السفينة في المنتصف عند سطح الماء): 16.5 طن.
عمق الغاطس (الجزء المغمور من السفينة): 3.8 متر.
السرعة: 18 عقدة (33.3 كلم/ ساعة).
المدى: 3500 ميل (نحو 5633 كلم)
أقصى مدة إبحار متصلة: 30 يوما.
يتم تزويد السفينة بمدفعين رشاشين في مقدمتها يمكن استخدامها للاشتباك مع أهداف معادية
في مدى يصل إلى 5 كيلومترات ما يسمح لها بالاشتباك مع أهداف على الشاطئ عند الحاجة من مسافة 5 كيلومترات.
المدفعان يكونان من طرازين:
الأول: "إيه كيه - 630 إم" بـ 6 سبطانات عيار 30 مم.
الثاني: "إيه كيه - 630 إم - 2" بمنظومتي إطلاق كل منهما تضم 6 سبطانات بطلقات عيار 30 مم.
كما تم تصميم السفينة بمنصة مصممة لهبوط وإقلاع مروحيات عسكرية وزنها 12 طنا كحد أقصى.
يمكن للسفينة
أن تنقل مئات الجنود وعشرات المركبات العسكرية أو الدبابات، في حمولات منفردة أو المزج بينها حسب طبيعة المهام المطلوب تنفيذها.
ويمكن للسفينة نقل 13 دبابة أو 36 ناقلة جند مدرعة أو 40 مركبة عسكرية أو 300 جندي.