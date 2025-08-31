تنقل الدبابات والمدرعات إلى سواحل العدو.. "المشروع 11711".. سفينة إنزال روسية متعددة المهام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250831/تنقل-الدبابات-والمدرعات-إلى-سواحل-العدو-المشروع-11711-سفينة-إنزال-روسية-متعددة-المهام-1104354666.html
تنقل الدبابات والمدرعات إلى سواحل العدو.. "المشروع 11711".. سفينة إنزال روسية متعددة المهام
تنقل الدبابات والمدرعات إلى سواحل العدو.. "المشروع 11711".. سفينة إنزال روسية متعددة المهام
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا ثالث أضخم أسطول حربي في العالم يضم 419 وحدة بحرية، بينها غواصات وسفن سطح كل منها مصمم لمهام محددة، ويشمل ذلك السفن المخصصة لإنزال القوات والعتاد... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T16:35+0000
2025-08-31T16:35+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104354896_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_58d5cabab433f0e15771c685b234f3db.jpg
وتطور روسيا أنواعا مختلفة من سفن الإنزال منها "المشروع 11711 إي" المصمم لنقل عشرات المركبات العسكرية التي يمكن أن تشمل مركبات قتالية ودبابات إضافة إلى أنها يمكن استخدامها لنقل مئات الجنود من قواعدهم إلى نقاط إنزال يمكن استخدامها لفتح ثغرات في خطوط العدو الدفاعية أو لتطويق قواته من اتجاه الساحل، وفقا للخطط القتالية التي يتم وضعها خلال القتال.السفينة الروسية "المشروع - 11711 إي" مصممة لنقل العتاد والأفراد بفضل تزويدها بأدوات إنزال مختلفة تمكنها من العمل بالقرب من الشاطئ ونقل حمولتها بأمان خلال المياه الضحلة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنيةالتسليحيتم تزويد السفينة بمدفعين رشاشين في مقدمتها يمكن استخدامها للاشتباك مع أهداف معادية في مدى يصل إلى 5 كيلومترات ما يسمح لها بالاشتباك مع أهداف على الشاطئ عند الحاجة من مسافة 5 كيلومترات.المدفعان يكونان من طرازين:كما تم تصميم السفينة بمنصة مصممة لهبوط وإقلاع مروحيات عسكرية وزنها 12 طنا كحد أقصى.حمولة السفينةيمكن للسفينة أن تنقل مئات الجنود وعشرات المركبات العسكرية أو الدبابات، في حمولات منفردة أو المزج بينها حسب طبيعة المهام المطلوب تنفيذها.ويمكن للسفينة نقل 13 دبابة أو 36 ناقلة جند مدرعة أو 40 مركبة عسكرية أو 300 جندي.
https://sarabic.ae/20250811/بحجم-كورفيت-وقوة-فرقاطة-معلومات-عن-سفينة-المشروع-22800-الروسية-1103593060.html
https://sarabic.ae/20241018/فرقاطة-روسية-تضرب-هدفا-على-بعد-1300-كيلومتر-بصاروخ-كاليبر-فيديو----1093900243.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104354896_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_76e8cca861879fbae7e22080d3a8b10f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

تنقل الدبابات والمدرعات إلى سواحل العدو.. "المشروع 11711".. سفينة إنزال روسية متعددة المهام

16:35 GMT 31.08.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورسفينة الإنزال الروسية "المشروع 11711"
سفينة الإنزال الروسية المشروع 11711 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمتلك روسيا ثالث أضخم أسطول حربي في العالم يضم 419 وحدة بحرية، بينها غواصات وسفن سطح كل منها مصمم لمهام محددة، ويشمل ذلك السفن المخصصة لإنزال القوات والعتاد العسكري على سواحل العدو القريبة من ساحات المعارك البرية.
وتطور روسيا أنواعا مختلفة من سفن الإنزال منها "المشروع 11711 إي" المصمم لنقل عشرات المركبات العسكرية التي يمكن أن تشمل مركبات قتالية ودبابات إضافة إلى أنها يمكن استخدامها لنقل مئات الجنود من قواعدهم إلى نقاط إنزال يمكن استخدامها لفتح ثغرات في خطوط العدو الدفاعية أو لتطويق قواته من اتجاه الساحل، وفقا للخطط القتالية التي يتم وضعها خلال القتال.
سفينة كاراكوت إيه الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
بحجم كورفيت وقوة فرقاطة.. معلومات عن سفينة "المشروع 22800" الروسية
11 أغسطس, 08:38 GMT
السفينة الروسية "المشروع - 11711 إي" مصممة لنقل العتاد والأفراد بفضل تزويدها بأدوات إنزال مختلفة تمكنها من العمل بالقرب من الشاطئ ونقل حمولتها بأمان خلال المياه الضحلة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

المواصفات الفنية

الوزن الإجمالي للسفينة: 6600 طن.
الطول: 135 مترا.
العارضة (عرض السفينة في المنتصف عند سطح الماء): 16.5 طن.
عمق الغاطس (الجزء المغمور من السفينة): 3.8 متر.
السرعة: 18 عقدة (33.3 كلم/ ساعة).
المدى: 3500 ميل (نحو 5633 كلم)
أقصى مدة إبحار متصلة: 30 يوما.
فرقاطة الأدميرال غورشكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
فرقاطة روسية تضرب هدفا على بعد 1300 كيلومتر بصاروخ "كاليبر"... فيديو
18 أكتوبر 2024, 09:04 GMT

التسليح

يتم تزويد السفينة بمدفعين رشاشين في مقدمتها يمكن استخدامها للاشتباك مع أهداف معادية في مدى يصل إلى 5 كيلومترات ما يسمح لها بالاشتباك مع أهداف على الشاطئ عند الحاجة من مسافة 5 كيلومترات.
المدفعان يكونان من طرازين:
الأول: "إيه كيه - 630 إم" بـ 6 سبطانات عيار 30 مم.
الثاني: "إيه كيه - 630 إم - 2" بمنظومتي إطلاق كل منهما تضم 6 سبطانات بطلقات عيار 30 مم.
كما تم تصميم السفينة بمنصة مصممة لهبوط وإقلاع مروحيات عسكرية وزنها 12 طنا كحد أقصى.

حمولة السفينة

يمكن للسفينة أن تنقل مئات الجنود وعشرات المركبات العسكرية أو الدبابات، في حمولات منفردة أو المزج بينها حسب طبيعة المهام المطلوب تنفيذها.
ويمكن للسفينة نقل 13 دبابة أو 36 ناقلة جند مدرعة أو 40 مركبة عسكرية أو 300 جندي.
© Sputnik"شيليم".. سفينة دورية روسية متعددة المهام
شيليم.. سفينة دورية روسية متعددة المهام - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
"شيليم".. سفينة دورية روسية متعددة المهام
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала