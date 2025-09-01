عربي
دول منظمة شنغهاي للتعاون تدين بشدة الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران- عاجل
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وقالت الوزارة في بيان: "في 1 أيلول / سبتمبر، من منتصف الليل حتى الساعة 5:00 بتوقيت موسكو، اعترضت وسائط الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 50 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "منها 12 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأربع فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، وتم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعتي سامارا وأورينبورغ وجمهورية تتارستان، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي إقليم كراسنودار، و16 طائرة مسيرة فوق حوض البحر الأسود وسبع فوق حوض بحر آزوف ".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.بالنسب المئوية... هيئة الأركان الروسية تعلن تحرير السواد الأعظم من دونباس و"نوفوروسيا"
الدفاع الروسية: وسائط الدفاع الجوي تدمر 50 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل

05:31 GMT 01.09.2025
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل .
وقالت الوزارة في بيان: "في 1 أيلول / سبتمبر، من منتصف الليل حتى الساعة 5:00 بتوقيت موسكو، اعترضت وسائط الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 50 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "منها 12 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأربع فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، وتم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعتي سامارا وأورينبورغ وجمهورية تتارستان، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي إقليم كراسنودار، و16 طائرة مسيرة فوق حوض البحر الأسود وسبع فوق حوض بحر آزوف ".
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف موانئ حربية أوكرانية وتدمر منظومات "ناسامز" الحامية لها- الدفاع الروسية
أمس, 10:21 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
بالنسب المئوية... هيئة الأركان الروسية تعلن تحرير السواد الأعظم من دونباس و"نوفوروسيا"
