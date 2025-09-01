https://sarabic.ae/20250901/الدفاع-الروسية-وسائط-الدفاع-الجوي-تدمر-50-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1104364009.html
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل . 01.09.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة في بيان: "في 1 أيلول / سبتمبر، من منتصف الليل حتى الساعة 5:00 بتوقيت موسكو، اعترضت وسائط الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 50 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "منها 12 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأربع فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، وتم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعتي سامارا وأورينبورغ وجمهورية تتارستان، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي إقليم كراسنودار، و16 طائرة مسيرة فوق حوض البحر الأسود وسبع فوق حوض بحر آزوف ".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.بالنسب المئوية... هيئة الأركان الروسية تعلن تحرير السواد الأعظم من دونباس و"نوفوروسيا"
وقالت الوزارة في بيان: "في 1 أيلول / سبتمبر، من منتصف الليل حتى الساعة 5:00 بتوقيت موسكو، اعترضت وسائط الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 50 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "منها 12 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأربع فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، وتم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعتي سامارا وأورينبورغ وجمهورية تتارستان، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي إقليم كراسنودار، و16 طائرة مسيرة فوق حوض البحر الأسود وسبع فوق حوض بحر آزوف ".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.