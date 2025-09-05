عربي
بوتين: السياسة الاقتصادية المستقرة أساس نمو الاقتصاد الروسي
القوات الروسية تدمر 92 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
القوات الروسية تدمر 92 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 92 طائرة أوكرانية دون طيار، فوق الأراضي الروسية ليلا.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض 92 طائرة دون طيا أوكرانية وتدميرها، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".وأضاف البيان: "تم تدمير 15 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك ، و13 فوق أراضي مقاطعة روستوف، 12 فوق أراضي مقاطعة تولا ، 11 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وتسع فوق أراضي مقطاطعة ريازان، وثماني فوق أراضي جمهورية القرم".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الدفاع الروسية: القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية في منطقة دلتا نهر دنيبر ... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 92 طائرة أوكرانية دون طيار، فوق الأراضي الروسية ليلا.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض 92 طائرة دون طيا أوكرانية وتدميرها، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".
وأضاف البيان: "تم تدمير 15 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك ، و13 فوق أراضي مقاطعة روستوف، 12 فوق أراضي مقاطعة تولا ، 11 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وتسع فوق أراضي مقطاطعة ريازان، وثماني فوق أراضي جمهورية القرم".

كما تم تدمير سبع طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وخمس على أراضي مقاطعة كورسك، وخمس فوق أراضي مقاطعة أورلوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وأخريين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، ووطائرة دون طيار واحدة في مقاطعة سمولينسك، وواحدة فوق كل من حوضي البحر الأسود وبحر آزوف.

صاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف موقع إطلاق طائرات مسيرة بمقاطعة تشيرنيغوف شمالي أوكرانيا
أمس, 16:24 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
الدفاع الروسية: القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية في منطقة دلتا نهر دنيبر ... فيديو
