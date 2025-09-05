https://sarabic.ae/20250905/القوات-الروسية-تدمر-92-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1104522359.html
القوات الروسية تدمر 92 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
القوات الروسية تدمر 92 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 92 طائرة أوكرانية دون طيار، فوق الأراضي الروسية ليلا. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T04:34+0000
2025-09-05T04:34+0000
2025-09-05T04:34+0000
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض 92 طائرة دون طيا أوكرانية وتدميرها، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".وأضاف البيان: "تم تدمير 15 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك ، و13 فوق أراضي مقاطعة روستوف، 12 فوق أراضي مقاطعة تولا ، 11 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وتسع فوق أراضي مقطاطعة ريازان، وثماني فوق أراضي جمهورية القرم".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الدفاع الروسية: القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية في منطقة دلتا نهر دنيبر ... فيديو
https://sarabic.ae/20250904/القوات-الروسية-تستهدف-موقع-إطلاق-طائرات-مسيرة-بمقاطعة-تشيرنيغوف-شمالي-أوكرانيا-1104511601.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر 92 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 92 طائرة أوكرانية دون طيار، فوق الأراضي الروسية ليلا.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض 92 طائرة دون طيا أوكرانية وتدميرها، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".
وأضاف البيان: "تم تدمير 15 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك ، و13 فوق أراضي مقاطعة روستوف، 12 فوق أراضي مقاطعة تولا ، 11 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وتسع فوق أراضي مقطاطعة ريازان، وثماني فوق أراضي جمهورية القرم".
كما تم تدمير سبع طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وخمس على أراضي مقاطعة كورسك، وخمس فوق أراضي مقاطعة أورلوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وأخريين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، ووطائرة دون طيار واحدة في مقاطعة سمولينسك، وواحدة فوق كل من حوضي البحر الأسود وبحر آزوف.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.