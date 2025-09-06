https://sarabic.ae/20250906/القوات-الروسية-تدك-مواقع-عسكرية-في-142-منطقة-وتدمر-160-مسيرة-أوكرانية--الدفاع-الروسية--1104567872.html
القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 142 منطقة وتدمر 160 مسيرة أوكرانية- الدفاع الروسية
القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 142 منطقة وتدمر 160 مسيرة أوكرانية- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استهداف سلاح الجو والمدفعية التابع لها، قوات كييف في 142 منطقة على خطوط القتال، إضافة لإسقاط 160 طائرة أوكرانية... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T09:29+0000
2025-09-06T09:29+0000
2025-09-06T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084072552_180:0:1705:858_1920x0_80_0_0_9a894156842463aafe151c05af6c9194.png
وقالت الوزارة في بيان لها: "استهدف الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مستودعات الذخيرة والعتاد ، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 142 نقطة.وأضاف البيان: "تم إسقاط خمس قنابل جوية موجهة و 160 طائرة دون طيار بواسطة منظومات الدفاع الجوي". كما قامت وحدات مجموعة قوات "الشمال"، بتحسين وضعها التكتيكي، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق موغريكا وميروبول وبروليتارسكوي ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، دحرت وحدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة فولشانسك، التابعة لمقاطعة خاركوف.كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، مواقع هامة، استهدفت القوى العاملة، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك وبلاغوداتوفكا وسينكوفو في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت وحدات مجموعة القوات "الجنوب" وضعها التكتيكي، ودحرت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيدوروفكا وسيفيرسك وبيريزدنوي ويابونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.واتخذت وحدات مجموعة القوات "المركز" مواقع هامة، ودحرت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق رودينسكوي ونوفوبافلوفكا وزيلينوي ومورافكا وكراسنوأرميسك وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتقدمت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، في عمق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كالينوفسك ونوفوسيلوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.واستهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر، القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ستيبنوغورسك، ومالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا، في مقاطعة خيرسون.كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 70 فردا عسكريا، وناقلة جند مدرعة، وثماني سيارات، ومدفعين ميدانيين، وستة قوارب مسيرة، وثلاث محطات حرب إلكترونية وأربعة مستودعات للذخيرة.القوات الروسية تستهدف موانئ حربية أوكرانية وتدمر منظومات "ناسامز" الحامية لها- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20250906/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-34-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--الدفاع-الروسية-1104562656.html
https://sarabic.ae/20250905/تحرير-بلدة-ماركوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--الدفاع-الروسية-1104529069.html
https://sarabic.ae/20250831/القوات-الروسية-تستهدف-موانئ-حربية-أوكرانية-وتدمر-منظومات-ناسامز-الحامية-لها--الدفاع-الروسية-1104337281.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084072552_371:0:1515:858_1920x0_80_0_0_1221c9d1f8a34eb22bdd6d6f46dd9d55.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 142 منطقة وتدمر 160 مسيرة أوكرانية- الدفاع الروسية
09:29 GMT 06.09.2025 (تم التحديث: 09:46 GMT 06.09.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استهداف سلاح الجو والمدفعية التابع لها، قوات كييف في 142 منطقة على خطوط القتال، إضافة لإسقاط 160 طائرة أوكرانية مسيرة خلال يوم واحد.
وقالت الوزارة في بيان لها: "استهدف الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مستودعات الذخيرة والعتاد ، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 142 نقطة.
وأضاف البيان: "تم إسقاط خمس قنابل جوية موجهة و 160 طائرة دون طيار بواسطة منظومات الدفاع الجوي".
دمرت قوات أسطول البحر الأسود قاربا عالي السرعة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية.
كما قامت وحدات مجموعة قوات "الشمال"، بتحسين وضعها التكتيكي، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق موغريكا وميروبول وبروليتارسكوي ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.
وعلى محور خاركوف، دحرت وحدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة فولشانسك، التابعة لمقاطعة خاركوف.
وفقد العدو أكثر من 155 جنديا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و13 سيارة، ومدفعت ميدانيا، كما تم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية وتسعة مستودعات ميدانية.
كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، مواقع هامة، استهدفت القوى العاملة، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك وبلاغوداتوفكا وسينكوفو في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 240 فردا عسكريا، وست مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز إم 113 صنعت في الولايات المتحدة، و 22 سيارة، ومدفعا ميدانيا، وتم تدمير ثماني محطات حرب إلكترونية وسبعة مستودعات ذخيرة.
كما عززت وحدات مجموعة القوات "الجنوب" وضعها التكتيكي، ودحرت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيدوروفكا وسيفيرسك وبيريزدنوي ويابونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفقد العدو أكثر من 200 جندي وخمس مركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات وثلاث قطع مدفعية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومحطتين للحرب المضادة للبطاريات، ومستودعين للذخيرة ومستودعا للوقود.
واتخذت وحدات مجموعة القوات "المركز" مواقع هامة، ودحرت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق رودينسكوي ونوفوبافلوفكا وزيلينوي ومورافكا وكراسنوأرميسك وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 465 جنديا ودبابة ومركبتين وقطعتين مدفعيتين.
وتقدمت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، في عمق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كالينوفسك ونوفوسيلوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 210 من العسكريين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثماني سيارات وقطعة مدفعية غربية الصنع.
واستهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر، القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ستيبنوغورسك، ومالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا، في مقاطعة خيرسون.
كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 70 فردا عسكريا، وناقلة جند مدرعة، وثماني سيارات، ومدفعين ميدانيين، وستة قوارب مسيرة، وثلاث محطات حرب إلكترونية وأربعة مستودعات للذخيرة.