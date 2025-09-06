https://sarabic.ae/20250906/القوات-الروسية-تدك-مواقع-عسكرية-في-142-منطقة-وتدمر-160-مسيرة-أوكرانية--الدفاع-الروسية--1104567872.html

القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 142 منطقة وتدمر 160 مسيرة أوكرانية- الدفاع الروسية

القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 142 منطقة وتدمر 160 مسيرة أوكرانية- الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استهداف سلاح الجو والمدفعية التابع لها، قوات كييف في 142 منطقة على خطوط القتال، إضافة لإسقاط 160 طائرة أوكرانية... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الوزارة في بيان لها: "استهدف الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مستودعات الذخيرة والعتاد ، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 142 نقطة.وأضاف البيان: "تم إسقاط خمس قنابل جوية موجهة و 160 طائرة دون طيار بواسطة منظومات الدفاع الجوي". كما قامت وحدات مجموعة قوات "الشمال"، بتحسين وضعها التكتيكي، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق موغريكا وميروبول وبروليتارسكوي ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، دحرت وحدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة فولشانسك، التابعة لمقاطعة خاركوف.كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، مواقع هامة، استهدفت القوى العاملة، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك وبلاغوداتوفكا وسينكوفو في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت وحدات مجموعة القوات "الجنوب" وضعها التكتيكي، ودحرت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيدوروفكا وسيفيرسك وبيريزدنوي ويابونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.واتخذت وحدات مجموعة القوات "المركز" مواقع هامة، ودحرت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق رودينسكوي ونوفوبافلوفكا وزيلينوي ومورافكا وكراسنوأرميسك وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتقدمت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، في عمق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كالينوفسك ونوفوسيلوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.واستهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر، القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ستيبنوغورسك، ومالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا، في مقاطعة خيرسون.كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 70 فردا عسكريا، وناقلة جند مدرعة، وثماني سيارات، ومدفعين ميدانيين، وستة قوارب مسيرة، وثلاث محطات حرب إلكترونية وأربعة مستودعات للذخيرة.القوات الروسية تستهدف موانئ حربية أوكرانية وتدمر منظومات "ناسامز" الحامية لها- الدفاع الروسية

