الدفاع الجوي الروسي يدمر 34 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- الدفاع الروسية

العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 34 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق.
وقالj الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 5 سبتمبر/أيلول إلى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو يوم 6 سبتمبر/أيلول، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية".
تم تدمير 14 طائرة مسيرة، فوق البحر الأسود، 8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، 5 طائرات مسيرة، فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 3 طائرات مسيرة، فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكراسنودار، وطائرة مسيرة واحدة، فوق أراضي مقاطعة كالوغا.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحرير بلدة ماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية
أمس, 09:23 GMT
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
الدفاع الروسية: القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية في منطقة دلتا نهر دنيبر ... فيديو
