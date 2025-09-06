https://sarabic.ae/20250906/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-34-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--الدفاع-الروسية-1104562656.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 34 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 34 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق. 06.09.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101530/23/1015302366_0:448:2844:2048_1920x0_80_0_0_e8059d242e59ba8c883a58e4aefda9ad.jpg
وقالj الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 5 سبتمبر/أيلول إلى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو يوم 6 سبتمبر/أيلول، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية".تم تدمير 14 طائرة مسيرة، فوق البحر الأسود، 8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، 5 طائرات مسيرة، فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 3 طائرات مسيرة، فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكراسنودار، وطائرة مسيرة واحدة، فوق أراضي مقاطعة كالوغا.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الدفاع الروسية: القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية في منطقة دلتا نهر دنيبر ... فيديو
