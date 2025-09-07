https://sarabic.ae/20250907/قديروف-لـسبوتنيك-لن-يحل-السلام-حتى-تصبح-أوكرانيا-مقاطعة-روسية-1104586469.html
قديروف لـ"سبوتنيك": لن يحل السلام حتى تصبح أوكرانيا مقاطعة روسية
صرح رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الأحد، أنه لا يعتبر نفسه من مؤيدي وقف العمليات القتالية في الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة،
وأجاب قديروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول الشروط التي ينبغي بموجبها إنهاء العملية العسكرية الخاصة: "أنا لست من مؤيدي وقف العمليات القتالية في ظل الوضع الراهن في المنطقة (منطقة العملية العسكرية الخاصة)، وأعتقد أنه ليس من مصلحتنا أن نوقف الأعمال القتالية الآن".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
صرح رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الأحد، أنه لا يعتبر نفسه من مؤيدي وقف العمليات القتالية في الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مشددا على أن السلام، لا يمكن تحقيقه إلا عندما تصبح أوكرانيا إقليما أو مقاطعة تابعة لروسيا.
وأجاب قديروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول الشروط التي ينبغي بموجبها إنهاء العملية العسكرية الخاصة: "أنا لست من مؤيدي وقف العمليات القتالية في ظل الوضع الراهن في المنطقة (منطقة العملية العسكرية الخاصة)، وأعتقد أنه ليس من مصلحتنا أن نوقف الأعمال القتالية الآن".
وأضاف: "أهداف ومهام العملية العسكرية الخاصة لم تخلق من الفراغ، بل هي ضمانة لأمن بلدنا بأكمله، ولن يتحقق السلام على حدودنا إلا عندما تصبح أوكرانيا إقليما أو مقاطعة تابعة لروسيا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.