عربي
أمساليوم
بث مباشر
قديروف لـ"سبوتنيك": لن يحل السلام حتى تصبح أوكرانيا مقاطعة روسية
قديروف لـ"سبوتنيك": لن يحل السلام حتى تصبح أوكرانيا مقاطعة روسية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الأحد، أنه لا يعتبر نفسه من مؤيدي وقف العمليات القتالية في الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة،... 07.09.2025
روسيا
جمهورية الشيشان
وأجاب قديروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول الشروط التي ينبغي بموجبها إنهاء العملية العسكرية الخاصة: "أنا لست من مؤيدي وقف العمليات القتالية في ظل الوضع الراهن في المنطقة (منطقة العملية العسكرية الخاصة)، وأعتقد أنه ليس من مصلحتنا أن نوقف الأعمال القتالية الآن".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
قديروف لـ"سبوتنيك": لن يحل السلام حتى تصبح أوكرانيا مقاطعة روسية

رئيس الشيشان رمضان قديروف
تابعنا عبر
صرح رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الأحد، أنه لا يعتبر نفسه من مؤيدي وقف العمليات القتالية في الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مشددا على أن السلام، لا يمكن تحقيقه إلا عندما تصبح أوكرانيا إقليما أو مقاطعة تابعة لروسيا.
وأجاب قديروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول الشروط التي ينبغي بموجبها إنهاء العملية العسكرية الخاصة: "أنا لست من مؤيدي وقف العمليات القتالية في ظل الوضع الراهن في المنطقة (منطقة العملية العسكرية الخاصة)، وأعتقد أنه ليس من مصلحتنا أن نوقف الأعمال القتالية الآن".

وأضاف: "أهداف ومهام العملية العسكرية الخاصة لم تخلق من الفراغ، بل هي ضمانة لأمن بلدنا بأكمله، ولن يتحقق السلام على حدودنا إلا عندما تصبح أوكرانيا إقليما أو مقاطعة تابعة لروسيا".

راجمات الصواريخ غراد الروسية تضيء كبد السماء ليلا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 142 منطقة وتدمر 160 مسيرة أوكرانية- الدفاع الروسية
أمس, 09:29 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
