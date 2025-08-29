https://sarabic.ae/20250829/المجر-النخب-الأوروبية-فشلت-في-إخضاع-روسيا-وعولمت-الصراع-بدلا-من-إنهائه-1104297722.html
المجر: النخب الأوروبية فشلت في "إخضاع" روسيا وعولمت الصراع بدلا من إنهائه
صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن القادة الغربيين فشلوا في "إخضاع روسيا" رغم جهود "التيار الأوروبي المؤيد للحرب". 29.08.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف سيارتو خلال مقابلة: "لم تخضع روسيا، لا اقتصاديا ولا بأي شكل آخر".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، عدم ثقته بقدرة أوكرانيا على استيفاء معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبدوره، صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن بروكسل ترغب في انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، لكن القرار النهائي يعود إلى بودابست.سلوفاكيا والمجر تطالبان المفوضية الأوروبية بضمان أمن إمدادات النفط عبر خط "دروجبا" بعد هجمات كييفالمجر تهدد باستخدام حق النقض ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي
وأضاف سيارتو خلال مقابلة: "لم تخضع روسيا، لا اقتصاديا ولا بأي شكل آخر".
وأشار إلى أن القادة الغربيين ارتكبوا أخطاء في سياساتهم ولم يبذلوا جهودا لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
واختتم سيارتو حديثه قائلاً: "بدلًا من إنهاء الصراع، عمدوا إلى عولمته. اتخذوا قرارات أدت إلى خسائر لأوروبا في المجالات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية. عندما ينتهي الصراع، أودّ أن أسمع إجابةً على سؤال لماذا اختاروا هذه الاستراتيجية".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، عدم ثقته بقدرة أوكرانيا على استيفاء معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبدوره، صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن بروكسل ترغب في انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، لكن القرار النهائي يعود إلى بودابست.