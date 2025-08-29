عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
المجر: النخب الأوروبية فشلت في "إخضاع" روسيا وعولمت الصراع بدلا من إنهائه
المجر: النخب الأوروبية فشلت في "إخضاع" روسيا وعولمت الصراع بدلا من إنهائه
المجر: النخب الأوروبية فشلت في "إخضاع" روسيا وعولمت الصراع بدلا من إنهائه

18:30 GMT 29.08.2025

وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن القادة الغربيين فشلوا في "إخضاع روسيا" رغم جهود "التيار الأوروبي المؤيد للحرب".
وأضاف سيارتو خلال مقابلة: "لم تخضع روسيا، لا اقتصاديا ولا بأي شكل آخر".

وأشار إلى أن القادة الغربيين ارتكبوا أخطاء في سياساتهم ولم يبذلوا جهودا لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
المجر تمنع قائد الوحدة الأوكرانية المهاجمة لخط "دروجبا" النفطي من الدخول إلى أراضيها وأراضي "الشنغن"
أمس, 08:57 GMT
واختتم سيارتو حديثه قائلاً: "بدلًا من إنهاء الصراع، عمدوا إلى عولمته. اتخذوا قرارات أدت إلى خسائر لأوروبا في المجالات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية. عندما ينتهي الصراع، أودّ أن أسمع إجابةً على سؤال لماذا اختاروا هذه الاستراتيجية".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، عدم ثقته بقدرة أوكرانيا على استيفاء معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبدوره، صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن بروكسل ترغب في انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، لكن القرار النهائي يعود إلى بودابست.
سلوفاكيا والمجر تطالبان المفوضية الأوروبية بضمان أمن إمدادات النفط عبر خط "دروجبا" بعد هجمات كييف
المجر تهدد باستخدام حق النقض ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي
