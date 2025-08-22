https://sarabic.ae/20250822/سلوفاكيا-والمجر-تطالبان-المفوضية-الأوروبية-بضمان-أمن-إمدادات-النفط-عبر-خط-دروجبا-بعد-هجمات-كييف-1104023210.html

سلوفاكيا والمجر تطالبان المفوضية الأوروبية بضمان أمن إمدادات النفط عبر خط "دروجبا" بعد هجمات كييف

تقدمت سلوفاكيا والمجر، بشكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط الروسية، بسبب ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" لنقل النفط. 22.08.2025, سبوتنيك عربي

وقالت صحيفة "دينيك": "قدمت المجر وسلوفاكيا شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن توقف إمدادات النفط الروسية. بعد الهجوم الأوكراني الأخير على خط أنابيب "دروجبا"، قد تنقطع الإمدادات لمدة 5 أيام على الأقل".ونشرت وزارة الخارجية السلوفاكية الرسالة، ووقّعها كل من وزير الخارجية السلوفاكي يواري بلانار، ونظيره المجري بيتر سيارتو، مخاطبان بنص الرسالة المفوضة الأوروبية كايا كالاس، والمفوض الأوروبي دان يورغنسن.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا، بأن خط أنابيب النفط "دروجبا" تعرض للهجوم مرة أخرى.وقالت ساكوفا: "هجوم جديد على خط أنابيب دروجبا النفطي قرب الحدود البيلاروسية. سيتوقف الضخ قريبًا. نجري تحقيقًا لمعرفة حجم الأضرار".وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، توقف إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، للمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة، بسبب هجوم شنته أوكرانيا.ووصف الوزير المجري الهجوم على خط أنابيب النفط بأنه محاولة أخرى "لجر المجر إلى الحرب"، وأشار إلى أن هذا الأمر "لن ينجح" وأن بودابست "ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إرساء السلام في أوكرانيا".كما تحدث وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، عن توقف نقل النفط. وبحسب قوله، تم حل المشكلة مساء الثلاثاء الماضي، وشكرت بودابست موسكو على سرعة إصلاح العطل.وذكّر سيارتو، سلطات كييف بأن معظم واردات الكهرباء الأوكرانية تأتي عبر المجر.هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على خط أنابيب النفطهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها نظام كييف البنية التحتية لـ"دروجبا". ففي مارس/ آذار الماضي، ضربت طائرة أوكرانية مُسيّرة محطة قياس لخطوط الأنابيب، ما أدى أيضًا إلى انقطاع إمدادات النفط الروسية إلى المجر.وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية مسؤوليتها عن الحادث.ينطلق "دروجبا" في ألميتيفسك، ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين: القسم الشمالي - عبر أراضي بيلاروسيا في اتجاه بولندا والقسم الجنوبي - عبر أراضي أوكرانيا في اتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.توقف نقل المواد الخام الروسية إلى ألمانيا مطلع عام 2023، وإلى بولندا نهاية فبراير من العام نفسه. وتتلقى بقية الدول النفط عبر الفرع الجنوبي لخط الأنابيب.المجر: لن ندعم أي تحرك لأوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبيالكرملين: الحوار مع واشنطن يتطور بشكل بناء وموسكو راضية عن ذلك

