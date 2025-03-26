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https://sarabic.ae/20250326/المجر-تنتقد-نظام-كييف-بسبب-هجماته-على-منشآت-الطاقة-الروسية-1098969999.html
المجر تنتقد نظام كييف بسبب هجماته على منشآت الطاقة الروسية
المجر تنتقد نظام كييف بسبب هجماته على منشآت الطاقة الروسية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بودابست تعتبر الهجمات على البنية التحتية التي تصل من خلالها إمدادات الطاقة الروسية إلى... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T12:26+0000
2025-03-26T12:26+0000
روسيا
المجر
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وقال سيارتو: ”لقد اتفقنا (مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك) على أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة المؤدية إلى المجر غير مقبولة. وقلت إن الاتفاق بين روسيا وأمريكا، الذي يتوخى فرض حظر على الهجمات على البنية التحتية للطاقة، يخدم المصالح الوطنية للمجر".وأضاف: "بفضل موثوقية الشركاء الروس، وصلت كمية قياسية من الغاز الطبيعي إلى المجر العام الماضي، وتتجاوز التسليمات اليومية هذا العام 20 مليون متر مكعب. كما تتم إمدادات النفط دون أي عقبات، وتجاوز حجم النفط المورد هذا العام 1.25 مليون طن".وبعد المفاوضات مع نوفاك، أضاف سيارتو أن الطرفين "اتفقا على الحفاظ على التعاون في مجال الطاقة".وفي وقت سابق من اليوم، صرح مجلس الوزراء الروسي أن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، عقد اجتماعا مع وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، وناقش الطرفان شروط توسيع التعاون في مشاريع النفط والغاز والطاقة.في وقت سابق، صرح سيارتو أن المجر تعتبر هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية لخط أنابيب الغاز التركي وخط أنابيب النفط "دروجبا" بمثابة تعدي على سيادتها.المجر: لن ندعم أي تحرك لأوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبيالكرملين: الحوار مع واشنطن يتطور بشكل بناء وموسكو راضية عن ذلك
https://sarabic.ae/20250326/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يحاول-تعطيل-الاتفاق-الروسي-الأمريكي-من-خلال-الاستمرار-بقصف-منشآت-الطاقة-1098963007.html
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روسيا, المجر, العالم
روسيا, المجر, العالم

المجر تنتقد نظام كييف بسبب هجماته على منشآت الطاقة الروسية

12:26 GMT 26.03.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار .
مجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار . - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بودابست تعتبر الهجمات على البنية التحتية التي تصل من خلالها إمدادات الطاقة الروسية إلى المجر غير مقبولة.
وقال سيارتو: ”لقد اتفقنا (مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك) على أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة المؤدية إلى المجر غير مقبولة. وقلت إن الاتفاق بين روسيا وأمريكا، الذي يتوخى فرض حظر على الهجمات على البنية التحتية للطاقة، يخدم المصالح الوطنية للمجر".

وتابع: "لقد صمد التعاون في مجال الطاقة بين المجر وروسيا في أصعب الأوقات. وعلى الرغم من كل الصعوبات، تمكنا من الحفاظ على أمن إمدادات الطاقة في بلادنا".

وأضاف: "بفضل موثوقية الشركاء الروس، وصلت كمية قياسية من الغاز الطبيعي إلى المجر العام الماضي، وتتجاوز التسليمات اليومية هذا العام 20 مليون متر مكعب. كما تتم إمدادات النفط دون أي عقبات، وتجاوز حجم النفط المورد هذا العام 1.25 مليون طن".
وبعد المفاوضات مع نوفاك، أضاف سيارتو أن الطرفين "اتفقا على الحفاظ على التعاون في مجال الطاقة".
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
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وفي وقت سابق من اليوم، صرح مجلس الوزراء الروسي أن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، عقد اجتماعا مع وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، وناقش الطرفان شروط توسيع التعاون في مشاريع النفط والغاز والطاقة.

وقال سيارتو إنه سيتوجه إلى موسكو لمناقشة قضية الطاقة، وكذلك قضية تسوية الصراع الأوكراني.

في وقت سابق، صرح سيارتو أن المجر تعتبر هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية لخط أنابيب الغاز التركي وخط أنابيب النفط "دروجبا" بمثابة تعدي على سيادتها.
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