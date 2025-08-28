المجر تمنع قائد الوحدة الأوكرانية المهاجمة لخط "دروجبا" النفطي من الدخول إلى أراضيها وأراضي "الشنغن"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وقال سيارتو: "نعتبر الهجوم على "دروجبا" اعتداءً على سيادتنا. وبالطبع، لا يمكن لأي اعتداء أن يمر دون عواقب".وتابع: "الحظر سيبقى ساري المفعول خلال السنوات القليلة المقبلة، لأن أي شخص يتعدى على أمن الطاقة وسيادتها في المجر، يجب أن يواجه العواقب".هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على "دروجبا"منذ بداية أغسطس/ آب الجاري، أبلغت بودابست 3 مرات عن هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" النفطي، في 13 و18 و22 من الشهر الجاري، وأدى الهجومان الأخيران إلى توقف ضخ النفط، ما تسبب بحرمان المجر وسلوفاكيا من الإمدادات النفطية لمدة 5 أيام.وتوقفت إمدادات النفط الروسي إلى ألمانيا في بداية عام 2023، وإلى بولندا في نهاية فبراير/ شباط من العام ذاته. ولا تزال الدول الأخرى تتلقى النفط عبر الفرع الجنوبي للأنبوب.المجر تهدد باستخدام حق النقض ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي
المجر تمنع قائد الوحدة الأوكرانية المهاجمة لخط "دروجبا" النفطي من الدخول إلى أراضيها وأراضي "الشنغن"

08:57 GMT 28.08.2025
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بلاده منعت دخول قائد الوحدة العسكرية الأوكرانية المسؤول عن الهجمات الأخيرة على خط أنابيب "دروجبا" النفطي.
وقال سيارتو: "نعتبر الهجوم على "دروجبا" اعتداءً على سيادتنا. وبالطبع، لا يمكن لأي اعتداء أن يمر دون عواقب".

وأضاف: "لذلك، قررنا منع قائد الوحدة العسكرية، التي نفذت الهجمات الأخيرة بالغة الخطورة على خط أنابيب "دروجبا"، من دخول المجر ومنطقة "شنغن" بأكملها".

وتابع: "الحظر سيبقى ساري المفعول خلال السنوات القليلة المقبلة، لأن أي شخص يتعدى على أمن الطاقة وسيادتها في المجر، يجب أن يواجه العواقب".
مصفاة نفط براتيسلافا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
سلوفاكيا والمجر تطالبان المفوضية الأوروبية بضمان أمن إمدادات النفط عبر خط "دروجبا" بعد هجمات كييف
22 أغسطس, 09:05 GMT

هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على "دروجبا"

منذ بداية أغسطس/ آب الجاري، أبلغت بودابست 3 مرات عن هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" النفطي، في 13 و18 و22 من الشهر الجاري، وأدى الهجومان الأخيران إلى توقف ضخ النفط، ما تسبب بحرمان المجر وسلوفاكيا من الإمدادات النفطية لمدة 5 أيام.
ويبدأ خط أنابيب "دروجبا" النفطي في ألميتيفسك، ويمر عبر بريانسك، ثم يتفرع إلى قسمين، القسم الشمالي - عبر بيلاروسيا باتجاه بولندا، والقسم الجنوبي - عبر أوكرانيا باتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
وتوقفت إمدادات النفط الروسي إلى ألمانيا في بداية عام 2023، وإلى بولندا في نهاية فبراير/ شباط من العام ذاته. ولا تزال الدول الأخرى تتلقى النفط عبر الفرع الجنوبي للأنبوب.
المجر تهدد باستخدام حق النقض ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي
