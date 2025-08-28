https://sarabic.ae/20250828/المجر-تمنع-قائد-الوحدة-الأوكرانية-المهاجمة-لخط-دروجبا-النفطي-من-الدخول-إلى-أراضيها-وأراضي-الشنغن-1104224752.html
المجر تمنع قائد الوحدة الأوكرانية المهاجمة لخط "دروجبا" النفطي من الدخول إلى أراضيها وأراضي "الشنغن"
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بلاده منعت دخول قائد الوحدة العسكرية الأوكرانية المسؤول عن الهجمات الأخيرة على خط أنابيب "دروجبا" النفطي. 28.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال سيارتو: "نعتبر الهجوم على "دروجبا" اعتداءً على سيادتنا. وبالطبع، لا يمكن لأي اعتداء أن يمر دون عواقب".وتابع: "الحظر سيبقى ساري المفعول خلال السنوات القليلة المقبلة، لأن أي شخص يتعدى على أمن الطاقة وسيادتها في المجر، يجب أن يواجه العواقب".هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على "دروجبا"منذ بداية أغسطس/ آب الجاري، أبلغت بودابست 3 مرات عن هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" النفطي، في 13 و18 و22 من الشهر الجاري، وأدى الهجومان الأخيران إلى توقف ضخ النفط، ما تسبب بحرمان المجر وسلوفاكيا من الإمدادات النفطية لمدة 5 أيام.وتوقفت إمدادات النفط الروسي إلى ألمانيا في بداية عام 2023، وإلى بولندا في نهاية فبراير/ شباط من العام ذاته. ولا تزال الدول الأخرى تتلقى النفط عبر الفرع الجنوبي للأنبوب.
وقال سيارتو: "نعتبر الهجوم على "دروجبا" اعتداءً على سيادتنا. وبالطبع، لا يمكن لأي اعتداء أن يمر دون عواقب".
وأضاف: "لذلك، قررنا منع قائد الوحدة العسكرية، التي نفذت الهجمات الأخيرة بالغة الخطورة على خط أنابيب "دروجبا"، من دخول المجر ومنطقة "شنغن" بأكملها".
وتابع: "الحظر سيبقى ساري المفعول خلال السنوات القليلة المقبلة، لأن أي شخص يتعدى على أمن الطاقة وسيادتها في المجر، يجب أن يواجه العواقب".
هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على "دروجبا"
منذ بداية أغسطس/ آب الجاري، أبلغت بودابست 3 مرات عن هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" النفطي، في 13 و18 و22 من الشهر الجاري، وأدى الهجومان الأخيران إلى توقف ضخ النفط، ما تسبب بحرمان المجر وسلوفاكيا من الإمدادات النفطية لمدة 5 أيام.
ويبدأ خط أنابيب "دروجبا" النفطي في ألميتيفسك، ويمر عبر بريانسك، ثم يتفرع إلى قسمين، القسم الشمالي - عبر بيلاروسيا باتجاه بولندا، والقسم الجنوبي - عبر أوكرانيا باتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
وتوقفت إمدادات النفط الروسي إلى ألمانيا في بداية عام 2023، وإلى بولندا في نهاية فبراير/ شباط من العام ذاته. ولا تزال الدول الأخرى تتلقى النفط عبر الفرع الجنوبي للأنبوب.