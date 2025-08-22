سلوفاكيا تعلن عن هجوم جديد استهدف خط "دروجبا" النفطي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250822/سلوفاكيا-تعلن-عن-هجوم-جديد-استهدف-خط-دروجبا-النفطي-1104017008.html
سلوفاكيا تعلن عن هجوم جديد استهدف خط "دروجبا" النفطي
سلوفاكيا تعلن عن هجوم جديد استهدف خط "دروجبا" النفطي
سبوتنيك عربي
أفادت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا، اليوم الجمعة، بأن خط أنابيب النفط "دروجبا" تعرض للهجوم مرة أخرى. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T06:46+0000
2025-08-22T06:46+0000
المجر
سلوفاكيا
دروجبا
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104016563_0:204:1564:1083_1920x0_80_0_0_e81a9eab0cae6115de16985ba21c5ff7.jpg
وقالت ساكوفا: "هجوم جديد على خط أنابيب دروجبا النفطي قرب الحدود البيلاروسية. سيتوقف الضخ قريبًا. نجري تحقيقًا لمعرفة حجم الأضرار".وقال سيارتو: "تلقينا الليلة الماضية نبأ هجوم آخر، وهو الثالث بالفعل في فترة وجيزة، على خط أنابيب "دروجبا" النفطي على الحدود الروسية البيلاروسية. توقفت إمدادات النفط إلى المجر مجددًا. هذا هجوم آخر على أمن الطاقة في بلدنا".ووصف الوزير المجري الهجوم على خط أنابيب النفط بأنه محاولة أخرى "لجر المجر إلى الحرب"، وأشار إلى أن هذا الأمر "لن ينجح" وأن بودابست "ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إرساء السلام في أوكرانيا".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، قالت وزارة الاقتصاد السلوفاكية، إن إمدادات النفط إلى البلاد، والتي توقفت يوم الاثنين الماضي بعد الاستهداف الأوكراني على المنشأة، استؤنفت.وذكّر سيارتو، سلطات كييف بأن معظم واردات الكهرباء الأوكرانية تأتي عبر المجر.هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على خط أنابيب النفطهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها نظام كييف البنية التحتية لـ"دروجبا". ففي مارس/ آذار الماضي، ضربت طائرة أوكرانية مُسيّرة محطة قياس لخطوط الأنابيب، ما أدى أيضًا إلى انقطاع إمدادات النفط الروسية إلى المجر.وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية مسؤوليتها عن الحادث.ينطلق "دروجبا" في ألميتيفسك، ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين: القسم الشمالي - عبر أراضي بيلاروسيا في اتجاه بولندا والقسم الجنوبي - عبر أراضي أوكرانيا في اتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.توقف نقل المواد الخام الروسية إلى ألمانيا مطلع عام 2023، وإلى بولندا نهاية فبراير من العام نفسه. وتتلقى بقية الدول النفط عبر الفرع الجنوبي لخط الأنابيب.المجر: لن ندعم أي تحرك لأوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبيالكرملين: الحوار مع واشنطن يتطور بشكل بناء وموسكو راضية عن ذلك
https://sarabic.ae/20241015/المجر-تهدد-باستخدام-حق-النقض-ضد-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-على-النفط-الروسي-1093764898.html
https://sarabic.ae/20250326/المجر-تنتقد-نظام-كييف-بسبب-هجماته-على-منشآت-الطاقة-الروسية-1098969999.html
المجر
سلوفاكيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104016563_0:58:1564:1230_1920x0_80_0_0_008e5512cefff3ca841dea9ea9de39fa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المجر, سلوفاكيا, دروجبا, العالم, روسيا
المجر, سلوفاكيا, دروجبا, العالم, روسيا

سلوفاكيا تعلن عن هجوم جديد استهدف خط "دروجبا" النفطي

06:46 GMT 22.08.2025
© Sputnik . Egor Eryomovأنابيب مصفاة للنفط
أنابيب مصفاة للنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© Sputnik . Egor Eryomov
تابعنا عبر
أفادت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا، اليوم الجمعة، بأن خط أنابيب النفط "دروجبا" تعرض للهجوم مرة أخرى.
وقالت ساكوفا: "هجوم جديد على خط أنابيب دروجبا النفطي قرب الحدود البيلاروسية. سيتوقف الضخ قريبًا. نجري تحقيقًا لمعرفة حجم الأضرار".

وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، توقف إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، للمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة، بسبب هجوم شنته أوكرانيا.

وقال سيارتو: "تلقينا الليلة الماضية نبأ هجوم آخر، وهو الثالث بالفعل في فترة وجيزة، على خط أنابيب "دروجبا" النفطي على الحدود الروسية البيلاروسية. توقفت إمدادات النفط إلى المجر مجددًا. هذا هجوم آخر على أمن الطاقة في بلدنا".
ووصف الوزير المجري الهجوم على خط أنابيب النفط بأنه محاولة أخرى "لجر المجر إلى الحرب"، وأشار إلى أن هذا الأمر "لن ينجح" وأن بودابست "ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إرساء السلام في أوكرانيا".
منشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
المجر تهدد باستخدام حق النقض ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي
15 أكتوبر 2024, 08:59 GMT
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، قالت وزارة الاقتصاد السلوفاكية، إن إمدادات النفط إلى البلاد، والتي توقفت يوم الاثنين الماضي بعد الاستهداف الأوكراني على المنشأة، استؤنفت.

كما تحدث وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، عن توقف نقل النفط. وبحسب قوله، تم حل المشكلة مساء الثلاثاء الماضي، وشكرت بودابست موسكو على سرعة إصلاح العطل.

وذكّر سيارتو، سلطات كييف بأن معظم واردات الكهرباء الأوكرانية تأتي عبر المجر.
مجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار . - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
المجر تنتقد نظام كييف بسبب هجماته على منشآت الطاقة الروسية
26 مارس, 12:26 GMT
هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على خط أنابيب النفط
هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها نظام كييف البنية التحتية لـ"دروجبا". ففي مارس/ آذار الماضي، ضربت طائرة أوكرانية مُسيّرة محطة قياس لخطوط الأنابيب، ما أدى أيضًا إلى انقطاع إمدادات النفط الروسية إلى المجر.
وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية مسؤوليتها عن الحادث.

خط أنابيب "دروجبا" يعد أحد أكبر أنظمة نقل النفط عالميا، حيث ينقل النفط الروسي إلى أوروبا عبر مسارين رئيسيين.

ينطلق "دروجبا" في ألميتيفسك، ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين: القسم الشمالي - عبر أراضي بيلاروسيا في اتجاه بولندا والقسم الجنوبي - عبر أراضي أوكرانيا في اتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
توقف نقل المواد الخام الروسية إلى ألمانيا مطلع عام 2023، وإلى بولندا نهاية فبراير من العام نفسه. وتتلقى بقية الدول النفط عبر الفرع الجنوبي لخط الأنابيب.
المجر: لن ندعم أي تحرك لأوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي
الكرملين: الحوار مع واشنطن يتطور بشكل بناء وموسكو راضية عن ذلك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала