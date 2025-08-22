https://sarabic.ae/20250822/سلوفاكيا-تعلن-عن-هجوم-جديد-استهدف-خط-دروجبا-النفطي-1104017008.html

سلوفاكيا تعلن عن هجوم جديد استهدف خط "دروجبا" النفطي

سبوتنيك عربي

أفادت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا، اليوم الجمعة، بأن خط أنابيب النفط "دروجبا" تعرض للهجوم مرة أخرى. 22.08.2025, سبوتنيك عربي

وقالت ساكوفا: "هجوم جديد على خط أنابيب دروجبا النفطي قرب الحدود البيلاروسية. سيتوقف الضخ قريبًا. نجري تحقيقًا لمعرفة حجم الأضرار".وقال سيارتو: "تلقينا الليلة الماضية نبأ هجوم آخر، وهو الثالث بالفعل في فترة وجيزة، على خط أنابيب "دروجبا" النفطي على الحدود الروسية البيلاروسية. توقفت إمدادات النفط إلى المجر مجددًا. هذا هجوم آخر على أمن الطاقة في بلدنا".ووصف الوزير المجري الهجوم على خط أنابيب النفط بأنه محاولة أخرى "لجر المجر إلى الحرب"، وأشار إلى أن هذا الأمر "لن ينجح" وأن بودابست "ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إرساء السلام في أوكرانيا".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، قالت وزارة الاقتصاد السلوفاكية، إن إمدادات النفط إلى البلاد، والتي توقفت يوم الاثنين الماضي بعد الاستهداف الأوكراني على المنشأة، استؤنفت.وذكّر سيارتو، سلطات كييف بأن معظم واردات الكهرباء الأوكرانية تأتي عبر المجر.هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على خط أنابيب النفطهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها نظام كييف البنية التحتية لـ"دروجبا". ففي مارس/ آذار الماضي، ضربت طائرة أوكرانية مُسيّرة محطة قياس لخطوط الأنابيب، ما أدى أيضًا إلى انقطاع إمدادات النفط الروسية إلى المجر.وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية مسؤوليتها عن الحادث.ينطلق "دروجبا" في ألميتيفسك، ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين: القسم الشمالي - عبر أراضي بيلاروسيا في اتجاه بولندا والقسم الجنوبي - عبر أراضي أوكرانيا في اتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.توقف نقل المواد الخام الروسية إلى ألمانيا مطلع عام 2023، وإلى بولندا نهاية فبراير من العام نفسه. وتتلقى بقية الدول النفط عبر الفرع الجنوبي لخط الأنابيب.المجر: لن ندعم أي تحرك لأوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبيالكرملين: الحوار مع واشنطن يتطور بشكل بناء وموسكو راضية عن ذلك

المجر

سلوفاكيا

