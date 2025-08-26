عربي
أوربان لزيلينسكي: لا يمكن الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بالابتزاز والتفجيرات
وكتب أوربان على وسائل التواصل الاجتماعي: "هدد زيلينسكي المجر علنا. واعترف بأنهم يقصفون خط أنابيب "دروجبا" لأننا لا ندعم عضويتهم في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، هذا يثبت أن المجريين اتخذوا القرار الصحيح. ستكون لتصريحات زيلينسكي عواقب بعيدة المدى".هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على "دروجبا"منذ بداية أغسطس/آب، أبلغت بودابست 3 مرات عن هجمات القوات الأوكرانية على أنبوب "دروجبا" في 13 و18 و22 أغسطس/آب، وأدى الهجومان الأخيران إلى توقف ضخ النفط، مما تسبب في حرمان المجر وسلوفاكيا من الإمدادات لمدة 5 أيام.ويبدأ خط أنابيب "دروجبا" النفطي في ألميتيفسك، ويمر عبر بريانسك، ثم يتفرع إلى قسمين، القسم الشمالي - عبر بيلاروسيا باتجاه بولندا، والقسم الجنوبي - عبر أوكرانيا باتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.وطلبت المجر وسلوفاكيا من المفوضية الأوروبية ضمان أمنهما الطاقي، لكن مصدرًا في المفوضية أكد لوكالة "سبوتنيك" أن الاتحاد الأوروبي لا يرى تهديدا لإمدادات الوقود.في المقابل، علق زيلينسكي مازحا على الهجمات، قائلا للصحفيين ردا على سؤال حول تأثير الهجمات على موقف المجر من انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، بأن وجود "دروجبا" يعتمد على موقف المجر، ورد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، مطالبًا زيلينسكي بالتوقف عن تهديد بودابست.وبدوره، هاجم وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيا، نظيره المجري، ناصحًا إياه بعدم إخبار زيلينسكي بـ"ما يجب أن يفعله أو يقوله"، واقترح على المجر تنويع مصادر إمداداتها الطاقية.
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن تهديدات فلاديمير زيلينسكي، بشأن خط أنابيب "دروجبا" ستكون لها عواقب بعيدة المدى.
وكتب أوربان على وسائل التواصل الاجتماعي: "هدد زيلينسكي المجر علنا. واعترف بأنهم يقصفون خط أنابيب "دروجبا" لأننا لا ندعم عضويتهم في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، هذا يثبت أن المجريين اتخذوا القرار الصحيح. ستكون لتصريحات زيلينسكي عواقب بعيدة المدى".

وأشار أوربان إلى استحالة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال الابتزاز والتفجيرات والتهديدات.

هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على "دروجبا"

منذ بداية أغسطس/آب، أبلغت بودابست 3 مرات عن هجمات القوات الأوكرانية على أنبوب "دروجبا" في 13 و18 و22 أغسطس/آب، وأدى الهجومان الأخيران إلى توقف ضخ النفط، مما تسبب في حرمان المجر وسلوفاكيا من الإمدادات لمدة 5 أيام.
ويبدأ خط أنابيب "دروجبا" النفطي في ألميتيفسك، ويمر عبر بريانسك، ثم يتفرع إلى قسمين، القسم الشمالي - عبر بيلاروسيا باتجاه بولندا، والقسم الجنوبي - عبر أوكرانيا باتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

وتوقفت إمدادات النفط الروسي إلى ألمانيا في بداية عام 2023، وإلى بولندا في نهاية فبراير/شباط من العام نفسه. ولا تزال الدول الأخرى تتلقى النفط عبر الفرع الجنوبي للأنبوب.

وطلبت المجر وسلوفاكيا من المفوضية الأوروبية ضمان أمنهما الطاقي، لكن مصدرًا في المفوضية أكد لوكالة "سبوتنيك" أن الاتحاد الأوروبي لا يرى تهديدا لإمدادات الوقود.
في المقابل، علق زيلينسكي مازحا على الهجمات، قائلا للصحفيين ردا على سؤال حول تأثير الهجمات على موقف المجر من انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، بأن وجود "دروجبا" يعتمد على موقف المجر، ورد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، مطالبًا زيلينسكي بالتوقف عن تهديد بودابست.
وبدوره، هاجم وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيا، نظيره المجري، ناصحًا إياه بعدم إخبار زيلينسكي بـ"ما يجب أن يفعله أو يقوله"، واقترح على المجر تنويع مصادر إمداداتها الطاقية.
