عربي
لافروف: بوتين مستعد للقاء زيلينسكي عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزا وهذا لم يتوفر بعد- عاجل
المجر: هجمات أوكرانيا على خط أنابيب "دروجبا" النفطي أمر غير مقبول
المجر: هجمات أوكرانيا على خط أنابيب "دروجبا" النفطي أمر غير مقبول
أعلن بيتر سيارتو، وزير الخارجية والاقتصاد الخارجي في المجر، اليوم الجمعة، أن الهجمات الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" لنقل النفط، "لا تضر روسيا، بل تلحق الضرر...
2025-08-22T10:30+0000
2025-08-22T10:30+0000
وذكر سيارتو في منشور له عير حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن خط "دروجبا" النفطي يلعب دورا أساسيا في تأمين الطاقة للمجر، مؤكدًا أن "توقف الإمدادات يجعل وصول النفط إلى البلاد أمرا مستحيلا، وأن أي تهديد لإمدادات الطاقة والأضرار الناتجة عنه غير مقبول".وأشار سيارتو إلى أنه بالتعاون مع نظيره السلوفاكي يوراي بلانار، وجّه رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس والمفوض الأوروبي للطاقة دان يورغنسن، داعيان إياهما إلى "اتخاذ الإجراءات الموعودة لمنع أوكرانيا من مهاجمة خط أنابيب النفط المؤدي إلى المجر وسلوفاكيا".وفي وقت سابق، صرح سيارتو، بتوقف إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى بلاده، للمرة الثالثة، جراء استهداف أوكراني جديد.وكانت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية، دينيسا ساكوفا، قد أفادت في وقت سابق، بتعرض خط أنابيب "دروجبا" لاستهداف جديد وأن ضخ النفط قد يتوقف قريبا.يشار إلى أن خط أنابيب نفط "دروجبا" يبدأ من مدينة ألميتيفسك في روسيا الاتحادية، ويمر عبر مدينة بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين: الشمالي (عبر بيلاروسيا في اتجاه بولندا وألمانيا) والجنوبي (عبر أوكرانيا في اتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك).وتم إيقاف نقل النفط الروسي إلى بولندا عبر خط "دروجبا"، في نهاية فبراير/ شباط 2023، وإلى ألمانيا منذ بداية عام 2023، وتستمر بقية الدول في تلقي النفط عبر الفرع الجنوبي للخط.
المجر
المجر: هجمات أوكرانيا على خط أنابيب "دروجبا" النفطي أمر غير مقبول

10:30 GMT 22.08.2025
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
تابعنا عبر
أعلن بيتر سيارتو، وزير الخارجية والاقتصاد الخارجي في المجر، اليوم الجمعة، أن الهجمات الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" لنقل النفط، "لا تضر روسيا، بل تلحق الضرر بالمجر وسلوفاكيا"، مشيرًا إلى أن الهجمات غير مقبولة.
وذكر سيارتو في منشور له عير حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن خط "دروجبا" النفطي يلعب دورا أساسيا في تأمين الطاقة للمجر، مؤكدًا أن "توقف الإمدادات يجعل وصول النفط إلى البلاد أمرا مستحيلا، وأن أي تهديد لإمدادات الطاقة والأضرار الناتجة عنه غير مقبول".

وأضاف الوزير المجري بأنه "ينبغي على بروكسل اتخاذ إجراءات ضد الهجمات على البنية التحتية الحيوية لإمدادات الطاقة في المجر وسلوفاكيا، كما وعدت بدلًا من الصمت".

مصفاة نفط براتيسلافا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
سلوفاكيا والمجر تطالبان المفوضية الأوروبية بضمان أمن إمدادات النفط عبر خط "دروجبا" بعد هجمات كييف
09:05 GMT
وأشار سيارتو إلى أنه بالتعاون مع نظيره السلوفاكي يوراي بلانار، وجّه رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس والمفوض الأوروبي للطاقة دان يورغنسن، داعيان إياهما إلى "اتخاذ الإجراءات الموعودة لمنع أوكرانيا من مهاجمة خط أنابيب النفط المؤدي إلى المجر وسلوفاكيا".

وأوضح سيارتو أنه "سيكون من الجيد أن تفهم بروكسل أخيرا أنها المفوضية الأوروبية، وليست المفوضية الأوكرانية".

وفي وقت سابق، صرح سيارتو، بتوقف إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى بلاده، للمرة الثالثة، جراء استهداف أوكراني جديد.
أنابيب مصفاة للنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
سلوفاكيا تعلن عن هجوم جديد استهدف خط "دروجبا" النفطي
06:46 GMT
وكانت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية، دينيسا ساكوفا، قد أفادت في وقت سابق، بتعرض خط أنابيب "دروجبا" لاستهداف جديد وأن ضخ النفط قد يتوقف قريبا.
وأعلن سيارتو، الاثنين الماضي، تعليق إمدادات النفط إلى المجر إلى أجل غير مسمى جراء استهداف أوكراني لخط أنابيب النفط "دروجبا"، ليتم استئناف عمليات النقل مساء الثلاثاء الماضي، حيث شكرت بودابست روسيا على سرعة إصلاح الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب.
يشار إلى أن خط أنابيب نفط "دروجبا" يبدأ من مدينة ألميتيفسك في روسيا الاتحادية، ويمر عبر مدينة بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين: الشمالي (عبر بيلاروسيا في اتجاه بولندا وألمانيا) والجنوبي (عبر أوكرانيا في اتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك).
وتم إيقاف نقل النفط الروسي إلى بولندا عبر خط "دروجبا"، في نهاية فبراير/ شباط 2023، وإلى ألمانيا منذ بداية عام 2023، وتستمر بقية الدول في تلقي النفط عبر الفرع الجنوبي للخط.
سيارتو: الاتحاد الأوروبي ليس تحالفا عسكريا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
"أمر شنيع"... المجر تندد بقيام كييف بتنفيذ هجوم على خط "دروجبا" النفطي
