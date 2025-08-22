https://sarabic.ae/20250822/المجر-هجمات-أوكرانيا-على-خط-أنابيب-دروجبا-النفطي-أمر-غير-مقبول-1104025848.html
المجر: هجمات أوكرانيا على خط أنابيب "دروجبا" النفطي أمر غير مقبول
المجر: هجمات أوكرانيا على خط أنابيب "دروجبا" النفطي أمر غير مقبول
أعلن بيتر سيارتو، وزير الخارجية والاقتصاد الخارجي في المجر، اليوم الجمعة، أن الهجمات الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" لنقل النفط، "لا تضر روسيا، بل تلحق الضرر... 22.08.2025
وذكر سيارتو في منشور له عير حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن خط "دروجبا" النفطي يلعب دورا أساسيا في تأمين الطاقة للمجر، مؤكدًا أن "توقف الإمدادات يجعل وصول النفط إلى البلاد أمرا مستحيلا، وأن أي تهديد لإمدادات الطاقة والأضرار الناتجة عنه غير مقبول".وأشار سيارتو إلى أنه بالتعاون مع نظيره السلوفاكي يوراي بلانار، وجّه رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس والمفوض الأوروبي للطاقة دان يورغنسن، داعيان إياهما إلى "اتخاذ الإجراءات الموعودة لمنع أوكرانيا من مهاجمة خط أنابيب النفط المؤدي إلى المجر وسلوفاكيا".وفي وقت سابق، صرح سيارتو، بتوقف إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى بلاده، للمرة الثالثة، جراء استهداف أوكراني جديد.وكانت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية، دينيسا ساكوفا، قد أفادت في وقت سابق، بتعرض خط أنابيب "دروجبا" لاستهداف جديد وأن ضخ النفط قد يتوقف قريبا.يشار إلى أن خط أنابيب نفط "دروجبا" يبدأ من مدينة ألميتيفسك في روسيا الاتحادية، ويمر عبر مدينة بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين: الشمالي (عبر بيلاروسيا في اتجاه بولندا وألمانيا) والجنوبي (عبر أوكرانيا في اتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك).وتم إيقاف نقل النفط الروسي إلى بولندا عبر خط "دروجبا"، في نهاية فبراير/ شباط 2023، وإلى ألمانيا منذ بداية عام 2023، وتستمر بقية الدول في تلقي النفط عبر الفرع الجنوبي للخط.سيارتو: الاتحاد الأوروبي ليس تحالفا عسكريا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا"أمر شنيع"... المجر تندد بقيام كييف بتنفيذ هجوم على خط "دروجبا" النفطي
